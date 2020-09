2020/21 Sonbahar-Kış Erkek Modasını Buratti ile Keşfedin!

Casual Kombinlere İddialı Dokunuş



Buratti’nin 2020/21 Sonbahar/Kış koleksiyonunda konfor ve şıklık ön planda. Kış kombinlerinin olmazsa olmazı erkek kazaklar, her stile kolayca uyum sağlıyor. Her kış sezonunun trendi balıkçı yaka kazaklar; doğa desenleri, çizgiler ve örgü detaylarıyla stilinize yeni bir soluk kazandırıyor. Kaliteli yün kullanımı ve örgü dokusuyla Buratti erkek kazaklar, kış kombinlerinizin aranan parçası olacak.



Erkek giyiminde yegâne alt beden ürünü olan pantolonlar, Buratti’nin ideal kalıplarıyla konforlu bir deneyim sunuyor. Günlük hayatta, içinde saatler geçirdiğimiz pantolonların şık olması da bizim için önemli detaylardan. Geniş renk skalası ve rahat kumaş dokusuyla Buratti erkek pantolonlar, tarzınıza şıklık katacak.



Casual kombinlerin dinamik parçası gömlekler! Yaz, kış her mevsimin vazgeçilmezi gömlekler, Buratti şıklığıyla bir arada. Erkek gömleklerinde; slim fit, regular fit, hâkim yaka, klasik yaka birçok model ve kalıp seçeneği sunan Buratti, kış kombinlerinize zamansız şıklık katıyor. Pamuklu kumaş dokusu ve kusursuz kalıplarıyla Buratti erkek gömlekler, birçok renk ve desen seçeneğine sahip.



Spor Stilin Anahtar Parçaları



Erkek stiline şıklık katan Buratti, spor şıklıkta da sezonun trend parçalarını bir araya getiriyor. Buratti, erkek eşofman takımı ve sweatshirt modelleri ile spor stilin nabzını tutuyor. Güçlü ve dinamik şıklık sunan Buratti erkek eşofman takımları; nefes alan kumaş dokusu, rahat kalıplarıyla fit bir görünüm sağlıyor. Geniş model seçenekleriyle özgüveni yükselten Buratti eşofman takımları, spor giyimde iddialı stiller yaratıyor.



Her an yanımızda, kurtarıcı parça sweatshirtler. Casual kombinlerde de sıkça kullanılan sweatshirtler, spor şıklıkta da oldukça ön planda. Buratti’nin içi yumuşak dokulu erkek sweatshirtleri ile spor kombinlerinizle bir adım öndesiniz. İdeal kalıpları, fermuarlı, kanguru cepli, kapüşonlu – kapüşonsuz modelleri ile Buratti sweatshirtler fit bir görünüm sağlamak elinizde.



Spor stilin sonbahar ve kış aylarında en çok tercih edilen bir diğer parçası da şişme yelekler. Outdoor sporlarla ilgilenenler için su geçirmez kumaştan üretilen şişme yelekler, Buratti’nin spor stiliyle özgüveni yüksek bir görünüm çiziyor. Slim fit ve regular fit kalıplarda seçenekleri olan Buratti şişme yelekler, konforlu bir spor deneyimi vaat ediyor.



Dış Giyimde Güçlü Kombinler



Sonbahar-Kış sezonlarının olmazsa olmazları yağmurluk, mont ve kabanlar vitrinlerdeki yerlerini almaya başlıyor. Buratti’nin kış koleksiyonu ile ideal şıklığı yakalayın. İtalyan stilinden esinlenerek hazırlanan Buratti’nin 2020/21 Sonbahar-Kış koleksiyonunda stil dozu yüksek kombinler sizi bekliyor.



Özellikle doğa sporlarıyla ilgilenenlerin sıkça tercih ettiği yağmurluklar, Buratti stili ile yeniden şekillendi. Su ve rüzgar geçirmeyen Buratti yağmurluklarla kendinizi güvende hissedeceksiniz. Trekking, koşu ve birçok alanda tercih edilen Buratti erkek yağmurluklar, canlı renkleri ve sağlam kumaşlarıyla konforlu bir deneyimin ilk adımı olmaya aday.



Buratti montlarla soğuk kış günlerine meydan okuyun. Geniş ürün yelpazesi ile içinizi ısıtacak olan Buratti montlar, ideal kalıplarıyla stilinize şıklık katıyor. Buratti; şişme mont, kaban ve parka modelleriyle her stile uygun ürünler sunuyor.



Hem spor ve şık görünümü hem de hafif yapısıyla şişme montlar uzun zamandır kış sezonunun trendleri arasında. Su geçirmez kumaştan üretilen şişme montlar, outdoor spor ile ilgilenenler için de ideal vücut ısısını sağlıyor. Kapüşonlu, kürk detaylı birçok modeli bulunan şişme montlar her zevke uygun. Kış sporlarıyla ilgilenenler için canlı renk skalasına sahip olan Buratti şişme montlar, nötr renk sevenler için de geniş bir yelpazeye sahip.



Kış modasının en klasik parçası kabanları, Buratti stiliyle keşfedin. Çok yönlü ve farklı modelleriyle ilgi odağı olan Buratti erkek kabanlar, bu kış sezonunun da şık kombinlerine yön verecek. Kaşe, süet, kaşmir birçok kumaştan üretilen Buratti erkek kabanlar; hakim yaka, klasik yaka modelleriyle stilinize İtalyan şıklığını yansıtacak. Kış aylarında klasik stilden vazgeçemeyenlerin tercih ettiği kabanlar; camel, siyah, gri ve kahve renkleriyle bu sezon da zirvedeki yerini koruyor.

Keşfetmek için tıklayın

ilandır...