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Kelebek
Haber Giriş: 19.05.2020 - 14:57,Son Güncelleme:

19 Mayıs TV yayın akışı: Hangi kanalda Kadir Gecesi programı var?

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19 Mayıs TV yayın akışı: Hangi kanalda Kadir Gecesi programı var?
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19 Mayıs TV yayın akışı, Kadir Gecesi programlarını izlemek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Kadir Gecesi 2020 yılında 19 Mayıs’ta idrak ediliyor. Bazı televizyon kanalları yayın akışlarında günün anlam ve önemine uygun programlara yer verdiler. İşte 2020 yılı Kadir Gecesi programları…

Kadir Gecesi bu yıl 19 Mayıs’ta idrak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan Müslümanlar televizyon kanallarında yayınlanan programlara yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu sene de bazı televizyon kanalları yayın akışlarında dini programlara yer verdiler. İşte 19 Mayıs TV yayın akışına göre Kadir Gecesi programlarının kanal ve saatleri..

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de bu akşam saat 19:45’te Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yayınlanacak. Ardından saat Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel başlayacak. 22:30’da ise Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi filmi ekrana gelecek.

TÜM YAYIN AKIŞLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de saat 23:30’da Kadir Gecesi Özel programı yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 ekranlarında  saat 20:30’da Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması, 22:50’de Kadir Gecesi Mevlidi yayınlanacak.

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