Kediniz ve burcu

KOÇ - Lider



Karamsarlık koç kedinizin temel düşüncesidir. Zaman zaman bunalıma girer, bir köşeye çekilip patilerini yalamaya başlar ve çok uzun düşünür. Size şaşkınlığını ve sevincini özletir çünkü onun evin eğlence odağı olmasından yoksun kalırsınız. Bu gibi durumlarda onunla biraz oynamanız gerekir. Yanına yün yumaklar atın, oyuncak bir fareyi bir makaraya bağlayarak sallayın, başının üzerinden kağıt uçaklar uçurun. Onları yakalamaya çalışacaktır. Belkide yoncalarla dolu olarak dekore edilmiş bir kedi evi onun karamsarlığını giderebilir. Tırmalayabileceği yeni bir oyuncak alın ve onu mutlu etmek içinönüne kuru kedi mamaları serpin. Koç kedinizin maceraperest bir iş adamı veya kadını olduğunu unutmayın ve bu hissi ortaya çıkarın. En kötü ihtimal önüne egzotik tatil broşürleri serin, nereye bastığını ögrendikten sonra hasta egosuna yardımcı olmak için sık sık kucaklayın ve öpmeyi unutmayın.



BOĞA - Tembel Şey

Duyarlı, duyarlı, duyarlı. Boğa kediniz hep sevgi gösterir ama aynı oranda da ister. Sıranız geldiğinde, onu öpücüklere ve kucaklamalara boğmalısınız. Yaz aylarında bile içindeki ateş uyanmış olabilir ve boğa kediniz kendisini aşık hissederek arayışlara kalkışabilir. Bu nedenle biraz egzersiz yapması için kısa bir sure bile olsa onu kapı dışarı edin. Aman yemeğini sakın unutmayın. Aksi taktirde sevgi öpücükleri bir süre sonra tırmalamaya dönüşebilir. Sizin tarafınızdan hazırlanan ev yemeklerini kediniz çok sever. Ona kendi pişirdiğiniz yemekleri vermeniz boğa kedinizde sahiplenme duygusu oluşturur. Aksilendiğinde aldırış etmeyin, karamsar olun, ilginizi kesin. Bu onu her yönden canlı tutacaktır. Untmayın o dev bir tembeldir. Önünden geçen fareye söyle bir bakar ve gerinerek öteki tarafa döner ama eninde sonunda ayağa kalktığında artık farenin sonu belli olmuştur, kimse onu kurtaramaz.

İKİZLER - Geveze kedi

O hep meşguldür, ikide bir yok olur. Gidilecek yerleri, karşılaşılacak kedi dostları, yapılacak şeyleri her zaman vardır. Çok sıkı bir çapkındır ve böyle olduğu için başı hep derde girer. Eğer kediniz dişi ise veterinerden hiç çıkmazsınız. Çok akıllı olduğundan ne yaptığını ancak iş işten geçtikten sonra anlasınız. Çok hızlıdır, bunu hiç unutmayın. Dışarı çıkmasını arada bir engelleyin. Şikayet edecektir ve evin içinde sürekli miyavlıyarak dolaşmaya başladığında da pes etmeyin; bu kesinlikle bir taktiktir. Olduğundan daha fazla konuşkan olacaktır, amacı sizi pes ettirmek ve kendisini dışarı atmaktır. Bu nedenle fazla miyavladığı için boğaz pastiline ihtiyacınız olacak. Yemeklerle çok ilgilidir. İkizler kediniz hareket halinde çok mutludur ama sinir sisteminin arada bir yavaşlamaya ihtiyacı vardır. Onu yorun, uzun uzun tahrik edip, oynatın. Ta ki yorgun düşüp durulana kadar. Önüne bir sürü kutu koyun. Merak edip hepsinin içine girip çıkacağından bitkin düşüp birinin içinde uyuyabilir. Bütün bunlar başarısın olursa onu bağlayı ve susturun. Arada bir onu azarlamakta iyi gelecektir.

YENGEÇ - Evcimen kedi

Yengeç kediniz genelde keyifsiz görünür. Hatta biraz sinirli ve paranoyak olabilir ve çoğu zaman köşesine çekilebilir. Sokakta yaşayan yengeç kedileri çöp tenekelerinde vakit geçirirler. Ona özel günlerde diyet çikolata alın. Bir parça kağıda sarıp önüne atın. Açmak için deli olacak ve yaptıklarıyla sizi mutlu edecektir. Çoğu zaman yatakta olabilir, yemeğini muhakkak sepetinin yanına koyun. Aksi taktirde canı çok sıkılır ve güvenini yitirir. Yiyecek onun yaşam listesinin başında gelir. Eğer yemeği zamanında verilmezse sürekli bacaklarınıza sürtünür ve sizi deli eder. Yengeç kedisinin evi dışarıdaki bir çok tehlikelere karşı sağlam bir güvencedir. Onu fazla şaşırtmayın ve dış etkilerle inciltmeyin. Suyu çok sever ve suyla oynamaya bayılır. Ona çeşmeden akan suyla oynama imkanı verin. Bu onu çok mutlu edecektir.

ASLAN - Sayın ekselansları

Aslan kedinizin muhakkak birine ihtiyacı vardır. Her sabah, öğle ve akşam yemeklerinde özel isteklerde bulunur ve sertleşir. O bir kraldır ve ona göre muamele ister. Unutmayın siz onun uşağı ya da hizmetcisisiniz. Görevinizi bile bile hizmet edin ve onu sürekli yüceltin. Ona kışlık kedi paltosu alın, yemekler arası atıştırmak için biraz som balığı verin ve onu bir krala yakışır okşamalarla sevin. Sakın saygısızlık etmeyin. Hiç hoşlanmaz ve hemen belli eder. İyi bir tokat yiyebilirsiniz. Eğer evde başka bir hayvan varsa haddini bilmelidir çünkü aslan kedisi yaşadığı yerin kralıdır ve tek hakimidir. Doğum gününde krallara layik bir parti tasarlayın ve ona havyar alın. Bunları çok beğenecek ve keyifle mırıldanarak sizi kutsayacaktır.

BAŞAK - Bay ve bayan temiz

Başak kedisi hep bir refah ve zevk arayışı içerisindedir. Titiz başak kediniz sizin verdiklerinizle yetinmez, kendi düzenini kendi kurar ve işlerine müdahele ettirmeme prensibine sahiptir. Bu avantajı iyi değerlendirin. Toz zerreciklerinden rahatsız olur, sık sık temizlik yapar. Sepetinin günlük bakımını muhakkak ister. Tüm bunları sakın unutmayın. Sizden aldığı şevkat ve ilgiyle bay ve bayan temiz çok mutlu olacaktır. Rüzgerlı ve serin yerleri sever ve yemeklerini büyük bir dikkatle yer. Sakın ona bayat ve çok farklı yemekler vermeyin, küser ve köşesine çekilip kapanır. Ama merak etmeyin, hazır bir kedi maması bu problemi çözecektir. Onu sık sık sevin, kendisini cennette hissedecektir. Size sevgisini sunarkende çok titiz, temiz ve dikkatlidir. Temizlik malzemelerinizi oraya buraya atmayın, bundan hiç hoşlanmaz ve muhakkak tırmalar, dişler ve canına okur. Her şeyi yerli yerine koymalısınız. Evin içindeki değişiklikleri onaylamalıdır, aksi halde keyfi kaçar. Eğer hep oturduğu koltuğun yerini değiştirecekseniz, önce ona danışın ve sorun, onaylarsa ondan sonra yerini değiştirin.

TERAZİ - Kelebek

İşte sizin muhteşem terazi kediniz: Güzelleşmek ve beğenilmek için sürekli planlar yapar. Bir bakarsanız yeni bir tasma alınmasını sağlamak için miyavlamaya başlamıştır. Tasmasındaki deri üzerinde yakut işlemeler ve tabii bir kaç elmas süs ister. Kendini beğenen küçük kediniz için değerli aksesuarlar çok önemlidir. Bu nedenle borç para bulun ve ona sürpriz yapın. Misafirlerden hoşlanır, köpüklü bir banyoya bayılır, kış aylarında gece eğlenceleri onun için önemlidir. Sepetinin yakınlarında stratejik olarak yerleştirilmiş aynalar olduğundan emin olun. Aynalarda kendini seyretmeyi çok sever. Eğer dişiyse bir sex bombası olabilir, ama aynı zamanda da kendisini çok beğenmiştir. Sokak kedilerini kedi yerine koymaz ve horlar. İşiniz biraz zor ama o kadar tatlıdırki, ondan vazgeçemezsiniz.

AKREP - Dedektif kedi

"Beni yanlız bırak", "Başımdan çekil", "Yürüyüş yap", "Tatil yap", bütün bunlar küçük akrep kedinizden gelen isteklerdir. Daima kendi yaşam alanını ister ve orada tek başına yaşamalıdır. Sürekli onun peşinde dolaşır ve onunla ilgilenirseniz, pençeleri çıkacaktır. Çocuklardan hiç hoşlanmaz, yakaladığı an canlarına okur. Çocuklar gibi gayri ciddi varlıklar akrep kediniz için çekilmez bir kahırdır. Onu sessiz ve içine kapanık gördüğünüzde hiç üzülmeyin, sadece geçen yılları düşünmek için dalmış gitmiştir. Ona sıradan bir şey alırsanız pişman olabilirsiniz. Öylesine karnı doysun diye verdiğiniz yiyecekleri hemen dışlar ve size acıyarak bakar, bu hale nasıl düştüğünüzü sorar. Hediyelerle onu yüceltin. Bir sex ustasıdır akrep, ama yengeç, başak, yay ve terazi gibilerini sevmez. Boğa, balık ve aslan favorileridir. Muhteşem bir araştırmacıdır. Yaşadığı yerin her santimini bilir ve izler. Yazlığa gittiğinizde veya tatildeyken onu izleyin, usta bir dedektif gibi bilgi topladığını göreceksiniz.

YAY - Yuvarlanan taş

Ayak altında dolaşır durur. Yay kedisinin en belirgin özelliği budur işte. Etrafında olduğunuz sürece ayağınıza sürünür. Bir türlü olgunlaşmaz, aksine daha da çocuklaşır. İleri derecede yaşlansa bile, bütün ağrılarına rağmen yumakları ve küçük oyuncakları kovalamaya çabalar. Yapabildiğiniz kadar onu eğlendirin. Abur cubur yemeğe bayılır. Mutfaktaki her şeyden tatmaya çalışır. Biraz ondan biraz bundan ister ama asıl yemek saatlerini hiç kaçırmaz ve unuttuğunuzda başınızın etini yer hatta bu arada tırmık bile yiyebilirsiniz. Neşeyle oynarken birden sinirlenir ve ısırıverir. Bu onun tarzıdır. Aslında zarar vermek istemez, sadece daha ileri gitmemeniz için uyarmak istemiştir sizi. Yerinde durmayı pek sevmez. Egzersiz yapmak için mızmızlanır ve ya perdenize tırmanır ya da avizeden sarkar. İyi bir eskicidir. Bir sürü garip şeyi götürüp sepetinde saklar.

OĞLAK - Becerikli

Küçük oğlak kediniz için amaç rekabet ve müdahaledir. Zor olan daima iyidir diye düşünür. Bazı zamanlarda size rakip olabilir. Ama her zaman böyle değildir ve kendisine göre hesapları vardır. Kalın perdelere asılmaya bayılır ve perdeleri mahvedebilir. Rekor bir hızla merdiven parmaklıklarından kayar. Bazen yaptıkları sizin için korkunçtur. Bu nedenle sürekli meşgul olmasını sağlayın. Sık sık dertlenir ve oturup düşünür. Bazı kedi arkadaşlarını ortak oyuncak fare avı için çağırabilir ve onu neşelendirebilirsiniz. Yenilgi aldığında çok üzülür ve cansız olur. Onunla oynadığınız her oyunda muhakkak çaktırmadan onun kazanmasını sağlayın. Zaman zaman fesatlığı tutar ve sizden uzakta evin öteki ucunda durur. Şaşırmayın ve müdahele etmeyin. Muhakkak kendine göre bir hesabı vardır ve sonunda muhakkak size dönecektir.

KOVA - İnsancıl

O her ortamda kazanacaktır. Çok şanslıdır. Eve gelen ilginç konukları hemen seçer ve çıkıp kucaklarına oturarak kokularını algılamaya başlar. Bilgi edinmek onun için çok önemlidir. Sizin için fedakarlık etmek için yaratılmıştır. Bu muhteşem yönüyle insanları seven küçük kedinizin yanında çok mutlu olursunuz. Sizi hiç bırakmaz, evin en uzak yerinde uyusa bile sizin uyandığınızı hissettiği an hemen yanınızda belirecektir. Hastalıklarınızı hisseder ve sizi yalayarak size yardımcı olmaya çalışır. Bunlara karşın dağınık ve pasaklıdır. Yemekleri döker, sepetinin her olur olmaz her yerine yemek saklar. Akıllıdır.

BALIK - Hayalperest

Küçük balık kediniz kış uykusuna bayılır. Derin derin düşünerek uyuyor görünebilir ama aslında iç dünyasıyla bağlantı kurmaktadır. Tüm saatlerini genellikle TV karşısında geçirir. Rüyalarla düşsel dünyasının içine kaçıp saklanır. Gerçektende hayalperesttir. Sepetinde uyuyup uyumadığını ya da hayal ortamında olup olmadığını anlamak çok zordur. Onu her zaman sulu bir ortamda tutun. Su onu rahatlatır ve kendisini düzenlemesine yardımcı olur. Banyo küvetini doldurun ve onu oraya çağırın. Kendiliğinden içine atlayacaktır. Fareleri bile öldürmeye acır. Çok tedbirlidir ve insanlara güvenmez. Muhakkak bir yerlerde saklanmış kuru maması vardır. Kedi burçlarının en zarifi, çekicisi ve albenisi yüksek olanıdır.