Keçi sütlü devam sütünün özelliklerini keşfedin!



Keçiler nasıl bir ortamda besleniyor?

İzmir’in Dikili ilçesinde kurulan, 80 bin m² alan üzerindeki kontrollü çiftlikte 2000 adet, özel şartlarla beslenen Saanen ırkı keçiden, süt elde edilerek üretime yönlendirilmekte. Tüm kayıtları tutulan ve sürekli gözlem altında bulunan keçiler sanayi bölgelerinden ve şehrin kirli havasından uzak, stressiz, gürültüsüz doğal ortamlarında yaşıyor. Keçiler, şirkete ait tarım arazilerinde şirketin kontrolünde ekimleri yapılan yemlerle besleniyor.



Ülkemizde 2016 yılına kadar keçi sütüne dayalı devam formülü üretimi söz konusu değildi. Adnan Menderes Üniversitesi ile yürütülen “Keçi Sütü Esaslı Bebek Maması Üretimi ve Bu Mamaların Bebek Bağırsak Hücreleri Üzerine Pozitif Etkisinin Araştırılması” konulu başarı ile tamamlanan proje kapsamında 6-12 ay arası bebekler için devam sütü 2 ve 12-36 ay arası küçük çocuklar için ise devam sütü 3 ürünleri elde edildi.

Keçicik Süt Endüstrisi bilimsel çalışma ve AR-GE çalışmalarına büyük önem göstermekte. 2020 yılında Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile “Türkiye’nin keçi sütü bazlı ilk ve tek devam sütü Baby Goat marka ürünlerin seri üretimini destekleyici yatırım sayesinde ürün çeşitliliğinin ve tanınırlığının arttırılması.” konulu proje başarı ile tamamlandı. Bu proje ile tek kullanımlık devam sütleri üretilerek hem ebeveynlere kolay kullanımlı ve inovatif bir ürün sunuldu hem de ürün gamına yeni bir ürün eklenmiş oldu. Tek kullanımlık ürünler aynı zamanda ürünlerin tanıtımı için yurt içi ve yurt dışında da kullanılmaya başlandı.



Klasik ürünlerden farklı

2021 yılında Ege Üniversitesi ile “Keçi Sütlü Zeytinyağlı Devam Sütü Üretiminde Prebiyotik Bileşenlerin Kullanımı” konulu proje “Sanayi İşbirlikli Ar-Ge Projesi” olarak tamamlandı. Bu proje kapsamında içerik olarak diğer klasik ürünlerden farklı bir ürün üretilerek, ürün çeşitliliği arttırıldı. Bu ürün, premium ürün olarak tasarlandı ve hayata geçirildi.

Ayrıca Türkiye'nin seçkin üniversiteleri ile işbirliği içinde yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda dünyada ilk olarak zeytinyağlı devam sütü üretimi gerçekleştirildi.



Keçi sütünün inek sütünden farkları

Dünya piyasası araştırıldığında devam sütlerinin büyük bir kısmının inek sütü bazlı olduğu görülmektedir. Keçi sütlü ürün sınırlı sayıda bulunuyor. Keçi sütünün beslenmedeki önemi bilinmekte ve bu ürünlere ilgi günden güne artış göstermekte. Keçi sütü dünya literatüründe çok önemli bir noktaya gelmiş durumda. Keçi sütünün en önemli özelliklerinden biri, inek sütüne göre hipoalerjenik olmasıdır. İnek sütüne kıyasla keçi sütünün αs 1 -kazein seviyesi daha düşük olduğu için daha yumuşak kazein pıhtısı oluşturur. Ayrıca keçi sütü, inek sütüne göre daha küçük çaplı yağ globülleri içerir. Bu küçük çaplı yağ globülleri de sütte daha homojen bir yağ dağılımı sağlar. Keçi sütünde bulunan oligosakkaritler, miktar olarak fazla olmalarının yanında, çeşitlilik açısından da inek sütüne göre daha çeşitlidir.



Bebekler için en üstün besin anne sütüdür ve ilk ve 6 ay boyunca tek besin kaynağı olarak kullanılmalıdır. Fakat bazen annenin bebeği emziremediği ya da emzirmenin yetersiz kaldığı durumlarla karşılaşılabilir. Böyle durumlarda devam formüllerinden yararlanılabilmektedir. Keçicik ailesi olarak amacımız, anne sütü eksikliğinde bebeklerin ve küçük çocukların beslenmesine destek olmaktır. Ekonomik anlamda hedefimiz ise; Türkiye’de üretilen ilk ve tek keçi sütlü devam sütü olarak ülkemizin ihraç ürünlerine bir kalem daha kazandırmak ve cari açık noktasında ekonomimize destek olabilmektir. Kendi neslimizi kendi ülkemizde üretilen ürünlerle beslemek adına;

“Sağlıklı Bebekler Mutlu Gelecekler”



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