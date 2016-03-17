Kaygılardan kurtulursak, kendimizi gösterebiliriz

Kafalar karışabilir, unutkanlık veya dikkatsizlik türünde durumlarla uğraşmamız gerekebilir. Akşam saatleri ise, iş hayatımız, diğerleri üzerinde yaratılabilecek etki açısından olumlu şekilde değerlendirilebilir. Kendimizi görünür hale getirmek için duyacağımız istek, özel yaşamımızda ve iş hayatımızda başarılı olmamız için bizi motive edebilir. Kendimiz için olumlu adımlar atabilir, bu anlamda seçeneklerimiz olduğunu görebiliriz. Bugünlerde başlayan işler veya girişimler ilerleme fırsatı bulabilir. Başarma arzumuz ve motivasyonumuzla birlikte, bize danışan kişilere yardımcı olma şansımız da yüksektir. Karşılıklı faydalı tavsiyeler söz konusu olabilir. Geçmişle ilgili yaralar sarılabilir veya hesaplaşma günü gelmiş olabilir. Geçmiş sorunları büyütmek değil, izlerini dahi ortadan kaldırmak için çaba harcamakta fayda vardır. Romantik veya sevgi temalı ilişkiler için güzel günlerdeyiz. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel