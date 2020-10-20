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Kayakta, alp disiplininden iki milli sporcu FIS Kampı'na katıldı
Kayakta Alp Disiplini Milli Takımı'ndan iki sporcu, Uluslararası Kayak Federasyonu'nun (FIS) düzenlediği antrenman kampına katıldı.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli kayakçılar Ceren Reyhan Yıldırım ve Demirkan Hasırcı, Avusturya'da organize edilen kamp programına girdi.
Pitztal şehrinde gerçekleştirilen kamp, 14 Kasım Cumartesi gününe kadar devam edecek.
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