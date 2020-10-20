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Haber Giriş: 20.10.2020 - 20:21 | Son Güncelleme:

Kayakta, alp disiplininden iki milli sporcu FIS Kampı'na katıldı

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Kayakta, alp disiplininden iki milli sporcu FIS Kampı'na katıldı
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Kayakta Alp Disiplini Milli Takımı'ndan iki sporcu, Uluslararası Kayak Federasyonu'nun (FIS) düzenlediği antrenman kampına katıldı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli kayakçılar Ceren Reyhan Yıldırım ve Demirkan Hasırcı, Avusturya'da organize edilen kamp programına girdi.

Pitztal şehrinde gerçekleştirilen kamp, 14 Kasım Cumartesi gününe kadar devam edecek.

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