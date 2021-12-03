Kasların sağlıktaki rolü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Binlerce mağdur yarattı Uzmanlardan önemli uyarıBinlerce mağdur yarattı! Uzmanlardan önemli uyarı#Kripto Para Piyasası
Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğandan harika gol Bu sezon bir ilk yaşandı, anlamlı sevinç...Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğan'dan harika gol! Bu sezon bir ilk yaşandı, anlamlı sevinç...#Beşiktaş
Uzmanlar noktayı koydu: Ne yazık ki Omicrondan korumuyorUzmanlar noktayı koydu: Ne yazık ki Omicron'dan korumuyor!#Omicron
Erdoğandan ekonomi mesajı: Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağızErdoğan'dan ekonomi mesajı: 'Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Beşiktaşın golü iptal edildi Skor...Canlı | Beşiktaş'ın golü iptal edildi! Skor...#Süper Lig
Kovid-19 tablosu güncellendi Bakan Kocadan omikron açıklamasıKovid-19 tablosu güncellendi! Bakan Koca'dan 'omikron' açıklaması#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik görüşme İşte ele alınan konular...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme! İşte ele alınan konular...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Önce Pjanic şimdi de Ronaldo Soruşturma büyüyor... Telefon konuşmasındaki gizli belgeye ulaşıldıÖnce Pjanic şimdi de Ronaldo! Soruşturma büyüyor... Telefon konuşmasındaki gizli belgeye ulaşıldı#Juventus
Bakan Akardan Suriyeye Hatay tepkisi: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görürBakan Akar'dan Suriye'ye 'Hatay' tepkisi: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür#MSB
Merkez Bankasından 2. kur müdahalesiMerkez Bankası'ndan 2. kur müdahalesi#Merkez Bankası
AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybettiAK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti#Güldal Akşit
Sınırda savaş kapıda Saldırı tarihi verdilerSınırda savaş kapıda! Saldırı tarihi verdiler #Ukrayna
Musa Orhanın cezası belli olduMusa Orhan'ın cezası belli oldu!#Musa Orhan
Saldırıyı yapan ülke belli oldu İran şaşkın: Düşman güzel plan yapmış...Saldırıyı yapan ülke belli oldu! İran şaşkın: Düşman güzel plan yapmış...#İran
Yasak aşk pahalıya patladı: Özel görüntüleri saklaması için para yağdırmışlarYasak aşk pahalıya patladı: Özel görüntüleri saklaması için para yağdırmışlar#İspanya Kralı Felipe
HABERLERAdvertorial Haberleri Advertorial Reklamsız Haberleri

Kasların sağlıktaki rolü

#Abbott#Kas#Araştırma
Kasların sağlıktaki rolü

Yeni Araştırma: Beslenme ve Kasların Sağlıktaki Rolü Konusunda Farkındalık Düşük

Abbott’un desteğiyle yapılan KEPAN’ın Medikal Beslenme Farkındalık Araştırması’na göre malnütrisyonun (yetersiz beslenme) sağlık üzerindeki etkisi birçok kişi tarafından bilinmiyor. Bu durum malnütrisyon ve kas sağlığının önemi konusunda eğitime fırsat olduğunu gösteriyor. 

Hastaların beslenme durumu, hastalıklarda iyileşme süreci için büyük önem taşıyor. Yetersiz beslenme, (malnütrisyon); klinik pratikte önemsenmediğinde ve çok geç teşhis edildiğinde ek hastalıkların gelişmesine, tedavi ve iyileşme süresinin uzamasına, ölüm riskinin artmasına ve sonuç olarak artan tedavi maliyetlerine yol açıyor. Yetersiz beslenme, kas kütlesi, hareketlilik, enerjiden bağışıklık sistemine ve organ işlevine kadar her şeyi etkileyebiliyor.

Malnütrisyonun sağlık üzerindeki etkisini fark edin

Abbott’un destek vererek Türkiye Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon (KEPAN) Derneği’yle Türkiye çapında binden fazla kişinin katılımıyla yaptığı Medikal Beslenme Farkındalık Araştırması’nın sonuçlarına göre, malnütrisyon tanımının ve malnütrisyonun sağlık üzerindeki etkisinin birçok kişi tarafından anlaşılmadığı görülüyor. Araştırmaya katılanların birçoğu iyi beslenmenin gücüne inanırken, bazı kişiler de medikal beslenme ürünlerinin faydalarını bilmiyor. Araştırma sonuçları şunları gösteriyor:

  • Katılımcıların %78'i yetersiz beslenmenin (malnütrisyonun) tanımını duymamış bulunuyor.
  • Katılımcıların %95'i beslenmenin hastalıkların iyileşme sürecine olumlu etkisi olduğuna inanıyor.
  • Kadınlarda medikal beslenme ve malnütrisyon bilinci erkeklere göre daha yüksek.

Katılımcıların %72'si medikal beslenme ürünlerinin bulunduğunu düşünüyor ancak %88'i medikal beslenme tedavisinin iyileştirmedeki rolünün farkında değil.

Kasların sağlıktaki rolü

Beslenme durumu ve kas gücü ilişkisini hafife almayın

Beslenme ve kas gücü birbiriyle bağlantılı. Kas kaybı; solunum güçlüğü dahil olmak üzere güçsüzlük, hareketlerde yavaşlama, yatalak hale gelme gibi sorunlara yol açıyor. Ancak medikal beslenme tedavisi ve egzersiz ile bu sorunlar gelişme kaydedebiliyor. Araştırmaya göre katılımcıların %52'si yetersiz beslenmenin kesinlikle kas kaybına neden olduğunu düşünüyor. Katılımcıların çoğu, kas kaybının güçsüzlüğe, hareketlerde yavaşlamaya ve hareket edememeye yol açtığını belirtiyor.

“Kasını Sev, Kasını Koru projesini hayata geçirdik”

Abbott'un Türkiye'deki beslenme bölümünün genel müdürü Ebru Kaya Çetin: “Abbott olarak her yaştan insan için bilime dayalı beslenme ürünleri geliştiriyoruz ve 130 yılı aşkın küresel tecrübemizle yaygın gözlenen bir sorun olan malnütrisyon yani yetersiz beslenmeye değinmeye devam ediyoruz. Medikal Beslenme Farkındalık Araştırması’yla malnütrisyon, medikal beslenme ürünleri ve beslenmeyle kas gücü arasındaki ilişkiye yönelik farkındalık ölçüldü. Sonuçlara dayanarak Abbott, kas kaybının önemi ve kas gücünü korumanın gerekliliği konusunda bir farkındalık oluşturmak üzere “Kasını Sev, Kasını Koru” kampanyasını hayata geçirdi. Bu kampanya kapsamında www.kasinikoru.com üzerinden kullanıcıların kas yaşlarını hesaplamalarını sağlıyoruz.”

Kasların sağlıktaki rolü

*Twentify Bounty uygulaması kullanılarak mobil araştırma tekniği ile gerçekleştirilen çalışmaya %95 güven seviyesi %2.8 güven aralığı içinde sosyo-demografik olarak Türkiye temsiliyeti ile 1213 kişi katılmıştır.

 

İlandır

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Abbott#Kas#Araştırma

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları