KasÄ±m'da neler olacak?

01

KOÃ‡: YalnÄ±z bir koÃ§sanÄ±z karÅŸÄ± cinsten birisinden bir davet almanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Bunu bir bahane uydurarak reddetmek yerine kabul ederseniz ilginÃ§ bir iliÅŸkiye baÅŸlayabilirsiniz. Evli bir koÃ§sanÄ±z eÅŸinizle aranÄ±zda maddi konularla ilgili bazÄ± konuÅŸmalar geÃ§ebilir. Onun istekleri ÅŸimdiki hesaplarÄ±nÄ±za uymayabilir. Bunu kendisine akÄ±lcÄ± bir ÅŸekilde izah ederseniz konuyu sona erdirirsiniz. EÄŸer sinirlenirseniz, konu kapanÄ±r gibi gÃ¶zÃ¼kmesine raÄŸmen sÃ¼rekli baÅŸÄ±nÄ±zÄ± aÄŸrÄ±tabilir. Ä°ÅŸ konusunda bir gecikme ya da aksaklÄ±k olabilir, bir sorununuzu zamana bÄ±rakmalÄ±sÄ±nÄ±z.

BOÄžA: AklÄ±nÄ±zdan geÃ§se de onlara haksÄ±zlÄ±k yapmayÄ±n. Ä°ÅŸin yÃ¼kÃ¼nÃ¼ sizin Ã§ekmenize raÄŸmen onlara dÃ¼ÅŸen paylarÄ± yine de adil bir biÃ§imde daÄŸÄ±tÄ±n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ daha sonra yapabileceÄŸiniz bir atÄ±lÄ±mda ÅŸu an iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerin bÃ¼yÃ¼k katkÄ±larÄ±nÄ± gÃ¶rebilirsiniz. Hareketsizlikten kaynaklanan bir adele uyuÅŸukluÄŸu iÃ§inde olmanÄ±z da mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. EÄŸer son gÃ¼nlerde fazla hareketsiz kaldÄ±nÄ±zsa bugÃ¼n biraz yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmanÄ±z ya da yaÅŸÄ±nÄ±za gÃ¶re sporlarla uÄŸraÅŸmanÄ±z sizi yenileyecektir.

Ä°KÄ°ZLER: BugÃ¼n alÄ±ÅŸ veriÅŸ yapmaya uygunsunuz, eviniz, hem kendiniz iÃ§in bazÄ± ÅŸeyler almanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Bu arada Ã§oktandÄ±r istediÄŸiniz fakat almakta tereddÃ¼t ettiÄŸiniz birÅŸeyi de dayanamayÄ±p alabilirsiniz. Uzakta bulunan bir dostunuzu ziyarete gitmeniz ya da onun size gelmesi veya haberleÅŸmeniz de olasÄ±dÄ±r. Bu gibi durumlar size ayrÄ±ca moral verecektir. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizde Ã¶nemli bir yumuÅŸama var. KarÅŸÄ± cinse isteklerinizi kabul ettirebilir, hemen hemen her konuda ikna edebilirsiniz.

YENGEÃ‡: BugÃ¼n yapacaÄŸÄ±nÄ±z yolculuklar sÄ±rasÄ±nda bazÄ± tersliklerle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinde bazÄ± karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar yaratmaya, birlikte olduÄŸunuz kimsenin kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahrik etmeye uygunsunuz. EÄŸer bunu yaparsanÄ±z zararÄ±nÄ± yine siz Ã§ekersiniz. EÄŸer yalnÄ±z bir yengeÃ§seniz, bugÃ¼n karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kacak kiÅŸi ciddi bir iliÅŸki kurmakÂ iÃ§in uygun olmayabilir. Evinizde beklenmedik masraflar Ã§Ä±kma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in, harcamalarÄ±nÄ±zÄ± denetimli yapmanÄ±zda fayda var.Â

ASLAN: Bir yere davet edilmeniz de olasÄ±dÄ±r.Â Ã–nce kararsÄ±z kalabilirsiniz ancak kabul ettiÄŸiniz takdirde son derece eÄŸlenebileceÄŸinizden ÅŸÃ¼pheniz olmasÄ±n. Yeni bir iÅŸ teklifiyle karÅŸÄ±laÅŸabilir, sÃ¼priz geliÅŸmeler yaÅŸayabilirsiniz. BirkaÃ§ iÅŸi birarada yapmak zorunda da kalabilirsiniz. Zaman zaman karamsarlÄ±ÄŸa kapÄ±lsanÄ±z da sizi Ã¼zen ve dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ren olaylar iyi bir ÅŸekilde noktalanacak. Dost ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zdan yardÄ±m gÃ¶receksiniz. Ailenizi ihmal etmeyin. Sevdikleriniz sizden ilgi bekliyor. YanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmamaya Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z.

BAÅžAK: BugÃ¼n biraz alÄ±ngan olabilirsiniz. Bu alÄ±nganlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z, bir dostunuzun iyi niyetle sÃ¶ylediklerine kÄ±rÄ±lmanÄ±za ve ona biraz sert bir biÃ§imde cevap vermenize neden olabilir. BugÃ¼n bir aile bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n sorunlarÄ±yla ilgilenmek zorunda kalabilir ve planlarÄ±nÄ±zda bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapabilirsiniz. Ama Ã¶nemli olan, sizin Ã§ok deÄŸer verdiÄŸiniz kiÅŸinin sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi. PlanlarÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmeniz sizi olumsuz yÃ¶nde etkilemeyecek.

TERAZÄ°: KarÅŸÄ± cins iliÅŸkileri aÃ§Ä±sÄ±ndan baÅŸarÄ±lÄ± bir dÃ¶neme giriyorsunuz. Ancak bu konudaki baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±z kendi gayretlerinizle orantÄ±lÄ±dÄ±r. KarÅŸÄ± cinsle olan iliÅŸki ve baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±z arkadaÅŸlÄ±k ve romantizm seviyesindedir. Bu aÃ§Ä±dan yaklaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z kimseler Ã¼zerinde son derece baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz. BugÃ¼n enerjinizi rahatlatÄ±cÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalara yÃ¶nlendirmek, ailenizle aranÄ±zda Ã§Ä±kabilecek tartÄ±ÅŸmalarÄ± da engelleyecektir. KaynaklarÄ±nÄ±zÄ± deÄŸerlendirirken ani karar almamaya Ã¶zen gÃ¶sterin.

AKREP: Siz bir erkek akrepseniz birlikte olduÄŸunuz kiÅŸiye karÅŸÄ± kayÄ±tsÄ±z tutumlara girmeniz ve onunla ilgilenmek yerine arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla eÄŸlenceleri tercih etmeniz mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Meslek hayatÄ±nÄ±zda yeni imkan ve sorumluluklarla karÅŸÄ±laÅŸabilir ve yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerle Ã¶n plana Ã§Ä±kmak isteyebilirsiniz. Ancak, Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z projenin baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±ndan emin olun. Yoksa bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸayabilirsiniz.

YAY: AlÄ±ÅŸ veriÅŸlerde aldatÄ±lmaya ya da kÃ¶tÃ¼ niyet olmasa bile bozuk, iÅŸe yaramaz ÅŸeyler almaya Ã§ok uygun olduÄŸunuzu aklÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±kartmamalÄ±sÄ±nÄ±z. EÄŸer mÃ¼mkÃ¼nse alÄ±ÅŸ veriÅŸlerinizi gÃ¼nÃ¼n ilk yarÄ±sÄ±nda bitirmeniz daha verimli olabilir. Bunu yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde alÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±karken yanÄ±nÄ±za dikkatli bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ± alabilirsiniz. BazÄ± konularda beklentilerinizin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bununla birlikte maddi gelirinizin yÃ¼kseldiÄŸini gÃ¶receksiniz. Ama fazla aceleci davranmayÄ±n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yeni geliÅŸmeleri dengelemek ve onlarÄ± dÃ¼zene koyabilmek iÃ§in Ã§aba sarfedeceksinizr.

OÄžLAK: EÄŸer evli bir oÄŸlaksanÄ±z eÅŸinizle birlikte, evinizi ilgilendiren bir konuyla meÅŸgul olabilirsiniz. Ancak ailenizle ilgilenmekten de mutlu olacaksÄ±nÄ±z. AkÅŸam saatlerinde, daha Ã¶nceleri canÄ±nÄ±zÄ± sÄ±kmÄ±ÅŸ olan birisine gereken cevabÄ± verme imkanÄ±nÄ± bulacaksÄ±nÄ±z ve bu durum da sizi oldukÃ§a rahatlatacak. Ãœst Ã¼ste gelen davet ya da kutlamalara katÄ±lmak iÃ§in hediyeler almak zorunda kalabilirsiniz. ÅžansÄ±nÄ±zÄ±n da olumlu desteÄŸiyle bÃ¼tÃ§enizi dÃ¼zene koyabilirsiniz.

KOVA: Bir kimse hakkÄ±nda olumlu ya da olumsuz hemen karara varmamalÄ±sÄ±nÄ±z. PiÅŸman olmamak iÃ§in onu iyice tanÄ±dÄ±ktan sonra size uygun olup olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verin. BugÃ¼n ayrÄ±ca ÅŸiir, mÃ¼zik ya da deÄŸiÅŸik sanat olaylarÄ± size daha Ã§ekici gelebilir ve sinema, tiyatro, konser gibi bir sanat aktivitesinde bulunabilirsiniz. EÄŸer bunu yapabilirseniz bÃ¼yÃ¼k bir tatmin duyacaÄŸÄ±nÄ±zdan da ÅŸÃ¼pheniz olmamalÄ±dÄ±r. BugÃ¼n ÅŸans oyunlarÄ± ve ÅŸansa baÄŸlÄ± bÃ¼tÃ¼n konulardan uzak durmalÄ±sÄ±nÄ±z.

BALIK: Ã‡ok rahat bir durumda olmanÄ±za raÄŸmen Ã¼zerinizde dÃ¼nden gelen bir yorgunluk ve zihinsel gevÅŸeklik bulunabilir. Bu yÃ¼zden bugÃ¼n zihinsel aktivite isteyen iÅŸlerden ve fiziksel yorgunluklardan uzak durmalÄ±sÄ±nÄ±z. AslÄ±nda en iyisi gÃ¼nÃ¼n tamamÄ±nÄ± dinlenmeye ayÄ±rabilmenizdir. BirÃ§ok aÃ§Ä±dan ÅŸansÄ±nÄ±z aÃ§Ä±k. DostlarÄ±nÄ±zla birlikte olmanÄ±z ya da sinema gibi bir eÄŸlence yerinde bulunmanÄ±z da olasÄ±dÄ±r. Bununla beraber bir eÄŸlence yerinde bulunursanÄ±z burada bulacaÄŸÄ±nÄ±z ÅŸeyin, umduÄŸunuza uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rerek hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrayabilirsiniz.

02

KOÃ‡: YakÄ±n bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ±n sayesinde iÃ§inde bulunduÄŸunuzun zor bir durumdan kurtulmayÄ± baÅŸaracaksÄ±nÄ±z. Bu yardÄ±m maddiÂ ya da manevi bir destek olabilir. Duygusal iliÅŸkilerinize gelince... EÄŸer yeni bir iliÅŸkiye girmeyiÂ ya da Ã§evrenizdeki insanlardan fikir danÄ±ÅŸmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z bu insanlarÄ±n gerÃ§ekten tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve samimiyetine gÃ¼vendiÄŸiniz kiÅŸiler olmasÄ±na dikkat etmelisiniz. Bu konularda baÅŸkalarÄ±nÄ±n fikirlerine aldÄ±rmayÄ±p, kalbinizin sesini dinlemeniz belki de en ideal Ã§Ã¶zÃ¼m yolu olabilir.

BOÄžA: YakÄ±n dostlarÄ±nÄ±zdan, birlikte olduÄŸunuz kiÅŸiden veya eÅŸinizden ya da ortaÄŸÄ±nÄ±zdan maddi destek alacaksÄ±nÄ±z. Bu durumu en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirip yeni giriÅŸimlerde bulunabilirsiniz. GeleceÄŸe dÃ¶nÃ¼k kazanÃ§lÄ± yatÄ±rÄ±mlar konusunda ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. Astrolojik konumunuz nedeniyle bu aralar gireceÄŸiniz gizli bir iliÅŸkiÂ ister uzun, ister kÄ±sa sÃ¼reli olsun,Â sizi Ã§okÂ mutlu edebilir ve bu kiÅŸiyle gÃ¼zel anlar yaÅŸabilirsiniz.

Ä°KÄ°ZLER: EÄŸer beraberliÄŸinizin devam etmesini istiyorsanÄ±z onunla konuÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. Belki de hatalÄ± davranan taraf gerÃ§ekten sizdiniz. Ä°ÅŸ yerinizde sizin iÃ§in Ã¶nemli olabilecek bir konumda olan kiÅŸilerle konuÅŸurken dikkatli olmanÄ±z gerekmektedir. KarÅŸÄ±nÄ±zdaki kiÅŸi tarafÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±labilir hoÅŸ olmayan durumlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.Â Gizli tuttuÄŸunuz ya da ÅŸimdilik Ã§evreye aÃ§Ä±klamamayÄ± uygun gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z iÅŸlerinizde bÃ¼yÃ¼k geliÅŸmeler olabilir ve bu iÅŸlerde kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kabilirsiniz.

YENGEÃ‡: Bu gÃ¼n karÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizle ilgili bir tercih yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yeni imkanlar size Ã§ok Ã§ekici bile gÃ¶rÃ¼nseler ÅŸimdilik Ã§ekimser kalmanÄ±zda fayda var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ iÅŸin devamÄ±, baÅŸta gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gibi gelmeyebilir ve piÅŸman olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda kararÄ± daha ileriye bÄ±rakmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda genel olarak ÅŸanslÄ± bir gÃ¼nÃ¼nÃ¼zdesiniz. EÄŸer siz evli bir yengeÃ§seniz eÅŸinizin vereceÄŸi bazÄ± fikirler Ã¶nemli bir konun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde yardÄ±mcÄ± olabilir.

ASLAN: PlanlarÄ±nÄ±zda deÄŸiÅŸiklik yapmanÄ±z gerekmez. EÄŸer siz bir Aslan kadÄ±nÄ±ysanÄ±z bugÃ¼n bir erkeÄŸin sizi yoÄŸun ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve yanÄ±nÄ±zda olmak istediÄŸiniz bilmelisiniz. Yeni tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ sayÄ±labileceÄŸiniz biri sizi, size belli ettiÄŸinden Ã§ok daha fazla beÄŸeniyor. EÄŸer siz bir erkekseniz bugÃ¼n hiÃ§bir konuda ÅŸansÄ±nÄ±za gÃ¼venmemelisiniz.Â Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun aile bÃ¼yÃ¼klerinizden birini aramanÄ±z gerekebilir.

BAÅžAK: GÃ¼vendiÄŸiniz kimseler bile olsalar sÄ±rlarÄ±nÄ±zÄ± aÃ§maktan kaÃ§Ä±nÄ±n. BaÅŸak erkeÄŸiyseniz arkadaÅŸ iliÅŸkilerinizden farklÄ± bir zarar gÃ¶rebilirsiniz. TutumlarÄ± sizi sinirlendirebilir veya bazÄ± isteklerinizi geri Ã§evirebilirler. KafanÄ±zÄ±n karÅŸÄ± cinsten birisi ile fazla meÅŸgul olmasÄ± yÃ¼zÃ¼nden kendi konularÄ±nÄ±zla ilgilenemiyorsunuz. YapmanÄ±z gereken ÅŸey biran Ã¶nce bu konuda kafanÄ±zÄ± rahatlatmak ve herÅŸeyi aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k ortaya dÃ¶kmektir. Bundan piÅŸman olmayacaksÄ±nÄ±z.

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TERAZÄ°: Fazla gayret gÃ¶stermeniz gereken bir iÅŸi Ã§evrenizin kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± uyandÄ±rabilecek kadar parlak bir ÅŸekilde bitirebilirsiniz. Bu iÅŸi gerÃ§ekleÅŸtirirken yorulabilirsiniz ancak sonunda alacaÄŸÄ±nÄ±z Ã¶vgÃ¼ size herÅŸeyi unutturacaktÄ±r. Kendinize aÅŸÄ±rÄ± gÃ¼venmeyin. En gÃ¼vendiÄŸiniz durumlarda bile tÃ¶kezleyebilirsiniz. Ã‡evrede sizin hata yapmanÄ±zÄ± dÃ¶rt gÃ¶zle bekleyenler var ve bunun iÃ§in ellerinden geleni yapÄ±yorlar.

AKREP: Bu sÄ±ralar Ã§evrenizde Ã§ok duyarlÄ± ve alÄ±ngan kimseler olabilir ve siz bu kiÅŸileri istemeden kÄ±rabilirsiniz. DostlarÄ±nÄ±zla birlikte Ã§ok eÄŸlenceli bir toplantÄ±ya katÄ±labilirsiniz. Bu toplantÄ±da oldukÃ§a Ã§ekici ve hoÅŸ karÅŸÄ± cinsten birisiyle tanÄ±ÅŸabilir. EÄŸer biraz giriÅŸken olabilirseniz bu kiÅŸiyle yeni bir iliÅŸkiye girebilirsiniz Ã§Ã¼nkÃ¼ aynÄ± ÅŸeyleri o da sizin iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼necektir. BugÃ¼n uzun sÃ¼redir gÃ¶rmediÄŸiniz bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zdan sevindirici bir haber alabilirsiniz.

YAY: Problemeleri dÃ¼ÅŸÃ¼nmenin tek baÅŸÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m getirmeyeceÄŸini bilmelisiniz. Ä°ÅŸinizde size olumlu geliÅŸmeler saÄŸlayabilecek gÃ¼zel fÄ±rsatlar yakalayabilirsiniz. Para aÃ§Ä±sÄ±ndan olumlu bir gÃ¼n geÃ§ireceksiniz. HoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir kiÅŸiyle aynÄ± ortamda bulunmak ve bu kiÅŸiyle diyaloÄŸa girmek durumuna kalabilirsiniz. SÃ¶z konusu kimsenin size karÅŸÄ± iÄŸneleyici sÃ¶zler sarfetmesi olasÄ±dÄ±r. Bunlara karÅŸÄ± zekice bir tutum takÄ±nmanÄ±z ve ne olursa olsun saldÄ±rgan olmamanÄ±z gerekiyor. Sakin olup bir an Ã¶nce kurtulmaya bakÄ±n.

OÄžLAK : Uzakta oturan yakÄ±nlarÄ±nÄ±zdan iyi haberler alabilirsiniz. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla ilgili bir probleminiz olabilir. BugÃ¼n bu problemin Ã¼zerine eÄŸildiÄŸiniz takdirde sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±zdan kurtulacaksÄ±nÄ±z. Ä°stemeden sarfettiÄŸiniz sÃ¶zler nedeniyle Ã§evrenizdeki insanlarÄ±n tepkilerini Ã¼zerinize Ã§ekebilirsiniz. Ã–zellikle kendinizeÂ ya da yakÄ±nlarÄ±nÄ±za ait sÄ±rlarÄ±nÄ±z varsa bunlarÄ± aÄŸzÄ±nÄ±zdan kaÃ§Ä±rmamanÄ±z gerekiyor. Dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z..

KOVA: BugÃ¼n yapacaÄŸÄ±nÄ±z ufak tefek yolculuklar sayesinde zevkli anlar yaÅŸayabilir yeni ÅŸeyler keÅŸfedebilirsiniz. Bu keÅŸifleriniz size tÃ¼m haftanÄ±n yorgunluÄŸunu Ã¼zerinizden atmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olacak ve huzur verecektir.Aile Ã§evrenizdekilerin bazÄ± problemleri nedeniyle biraz baÅŸÄ±nÄ±z aÄŸrÄ±yabilir. EÄŸer olaylarÄ±n daha da bÃ¼yÃ¼mesini istemiyorsanÄ±z Ã§ekimser kalÄ±p konularÄ±n fazla iÃ§ine girmemelisiniz. Ne de olsa sorunlarÄ±n asÄ±l kaynaÄŸÄ± olan kiÅŸi siz deÄŸilsiniz. Sadece dinleyici konumunda olmanÄ±z yeterli olabilir.

BALIK: EÅŸinizle veya birlikte olduÄŸunuz kiÅŸiyle birbirinize karÅŸÄ± olan sevginizde gerÃ§ek duygularÄ±nÄ±zÄ± ortaya koyamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in sorunlar yaÅŸayabilirsiniz. Biraz daha ÅŸeffaf olmaya Ã§alÄ±ÅŸmalÄ± ve duygularÄ±nÄ±zÄ± paylaÅŸmaya gayret etmelisiniz. Birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kimselerin dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini dinlemeniz sizin iÃ§in doÄŸru bir yaklaÅŸÄ±m olabilir. Bir tÃ¼rlÃ¼ sonuÃ§lanamayan Ã§Ä±kmazda olan bir iÅŸinizle ilgili olumlu geliÅŸmeler kaydedebilirsiniz. Hatta bu sorununuz tamamen Ã§Ã¶zÃ¼mlenebilir. Aile bireyleriyle ortak bir toplantÄ±ya katÄ±labilirsiniz. Birlikte hoÅŸ ve mutlu anlar geÃ§irebilirsiniz.

03

KOÃ‡: Ne olursa olsun insanlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z bir konuda aÅŸÄ±rÄ± istekliliÄŸinizi belli etmemeniz ve kendinizi aÄŸÄ±rdan satmanÄ±z gerekiyor. Ä°ÅŸi veya konuyu kaybetmekten korkup yumuÅŸamayÄ±n. Sonunda kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kan siz olacaksÄ±nÄ±z. BugÃ¼n saÄŸlÄ±k olarak hassassÄ±nÄ±z. Ã–zellikle sindirim sistemi ile ilgili ÅŸikayetleriniz olabilir. En iyisi bugÃ¼n ev dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi birÅŸey yiyip iÃ§memektir. Tabii buna imkan bulabilirseniz ya da gÃ¼nÃ¼ evde geÃ§irme ÅŸansÄ±nÄ±z varsa. Aksi takdirde mecburen bazÄ± ÅŸeyler yemek zorunda kalabilirsiniz ki, bu durumlarda bildik yerleri tercih etmelisiniz.

BOÄžA: EndiÅŸelendiÄŸiniz ve hatta Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z bir konuda, aslÄ±nda Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ durumda olduÄŸunuzu Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. Bu durumdan dolayÄ± sevinecek ve herÅŸeye yeni bir ÅŸevkle yaklaÅŸacaksÄ±nÄ±z. Ä°ÅŸ ve para konularÄ±nda Ã¶nemli bir anlaÅŸma yapmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Kendinize gÃ¼venin ve yeni Ã§Ä±kan her iÅŸi Ã¼stlenin. Elinizdeki iÅŸlerin yoÄŸunluÄŸu veya Ã¶zgÃ¼veninizin olmamasÄ± nedeniyle bazÄ± fÄ±rsatlarÄ± kaÃ§Ä±rabilirsiniz. Halbuki ÅŸans sizden yana ve bugÃ¼n gireceÄŸiniz her yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ baÅŸarÄ±yla yerine getirebilirsiniz.

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Ä°KÄ°ZLER: BugÃ¼n birÃ§ok alanda yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar yapmaya ve eskiyi temizlemeye uygun konumdasÄ±nÄ±z. BugÃ¼n ayrÄ±ca Ã§ok hÄ±zlÄ± tepki vermeniz gerektiren ve geÃ§erli Ã§Ã¶zÃ¼mler bulmak zorunda olacaÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± olaylarla karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Bunlara karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ± olmanÄ±z ve faka basmamanÄ±z gerikyor. Fiziksel yorgunluklar ve yeterince dinlenememiÅŸ olmak sizi zorlayabilir. BugÃ¼nlerde uyku dÃ¼zenizi korumanÄ±z ve dÃ¼zenli gÄ±da almaya dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde en beklenmedik zamanlarda enerjiniz tÃ¼kenebilir ve bÃ¼yÃ¼k hatalar yapabilirsiniz.

YENGEÃ‡: BugÃ¼n sizi telaÅŸlandÄ±racak ve ilgilendiÄŸiniz konulardaki motivasyonunuzu sarsacak bazÄ± haberler alabilirsiniz. BunlarÄ±n kasÄ±tlÄ± olmalarÄ± olasÄ±dÄ±r. DayanaÄŸÄ± olmayan asÄ±lsÄ±z haberlere kesinlikle inanmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã–zel hayatÄ±nÄ±z dengeli ve huzurlu. Ä°ÅŸ yerinizde deÂ probleminiz olduÄŸu pek sÃ¶ylenemez.. Evinizle ilgili bazÄ± ufak tefek iÅŸlerinizi halledebilmeniz iÃ§in Ã§ok ideal bir gÃ¼n olabilir. AkÅŸama doÄŸru alacaÄŸÄ±nÄ±z Ã¶nemli bir haber Ã¼zerine yolculuÄŸa Ã§Ä±kmak zorunda kalabilirsiniz.Â Ancak daha sonra fazla telaÅŸlanmayÄ± gerektirecek bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± farkedeceksiniz.

ASLAN: ÅžansÄ±nÄ±z her alanda gÃ¼Ã§lÃ¼ deÄŸil. Maddi konularda pek ÅŸanslÄ± olduÄŸunuz sÃ¶ylenemez. HarcamalarÄ±nÄ±za dikkat etmelisiniz. BugÃ¼n borÃ§ verdiÄŸiniz takdirde ileride bu borcu alma ihtimaliniz biraz zayÄ±f. Ä°mzalayacaÄŸÄ±nÄ±z herhangi bir anlaÅŸma, kontrat gibi hukuksal konularda problemler yaÅŸayabilirsiniz. Uzun sÃ¼redir baklediÄŸiniz haberler bugÃ¼n de size ulaÅŸmayabilir. Para konularÄ±ndaki yukarda anlatÄ±lan ÅŸanssÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±za karÅŸÄ±lÄ±k yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±zdan iyi sonuÃ§lar alabilirsiniz ve elinize beklenmedik paralar geÃ§ebilir.

BAÅžAK: SevdiÄŸiniz yakÄ±nlarÄ±nÄ±zÄ±n sizin iÃ§inÂ hazÄ±rladÄ±klarÄ± bir sÃ¼priz olabilir ve bu kiÅŸilerin yardÄ±mÄ±yla uzun sÃ¼redir sahip olmak istediÄŸiniz bir ÅŸeye kavuÅŸabilirsiniz. BugÃ¼n bu insanlarÄ± arayÄ±p sorduÄŸunuz veya bir araya geldiÄŸiniz takdirde Ã§ok olumlu sonuÃ§lar alabilirsiniz. AÅŸÄ±rÄ± harcamalardan kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. Aksi takdirde paranÄ±zÄ± boÅŸ yere anlamsÄ±z iÅŸe yaramayan ÅŸeylere harcayabilirsiniz. Sizin iÃ§in en uygunu alÄ±ÅŸ veriÅŸe Ã§Ä±karken bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ± yanÄ±nÄ±za almanÄ±z ve onun tavsiyeleri doÄŸrultusunda hareket etmenizdir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu konularda bir frene ihtiyacÄ±nÄ±z olabilir.

TERAZÄ°: Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alabilir, gÃ¶sterdiÄŸiniz performans sayesinde Ã¼stlerinizin takdir ve beÄŸenisini kazanabilirsiniz. Fikirlerinizle ve olaylara yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±zla Ã§evrenizin dikkatini Ã§ekiyorsunuz. Ancak yolculuk yapmanÄ±zÄ±n bugÃ¼n sizin iÃ§in pek olumlu sonuÃ§larÄ± olmayabilir. Ã–zellikle araba kullanÄ±rken Ã§ok dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Beklenmedik kazalara aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. Bunun yanÄ±nda birtakÄ±m ev eÅŸyalarÄ±nÄ± kullanÄ±rken de ufak tefek sorunlar yaÅŸayabilirsiniz.

AKREP: BazÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla uÄŸraÅŸmak zorunda kalmÄ±ÅŸsanÄ±z onlardan kurtulacaksÄ±nÄ±z. EÄŸer bir Akrep kadÄ±nÄ±ysanÄ±z bugÃ¼n Akrep erkeklerinin tersine ÅŸanssÄ±zsÄ±nÄ±z ve mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar her konuda pasif kalmalÄ±sÄ±nÄ±z. Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun, Ã§evrenizde karÅŸÄ± cinsten, sizi oldukÃ§a beÄŸenen fakat belli etmeye cesaret edemeyen bir kimse olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. Ancak yine de bir kadÄ±nsanÄ±z size yaklaÅŸan erkeklere dikkat etmelisiniz. GÃ¶rÃ¼ndÃ¼kleri gibi olmayabilirler ve yakÄ±n iliÅŸkilerden piÅŸman olabilirsiniz.

YAY: Ã‡evrenizdekilere anlayÄ±ÅŸsÄ±z davranma eÄŸilimindesiniz. Ã–zellikle duygusal iliÅŸkilerde karÅŸÄ±nÄ±zdakilerin hislerini anlamak istemeyebilirsiniz veya yanlÄ±ÅŸ anlayabilirsiniz. KarÅŸÄ±nÄ±zdaki kimselerin yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± daha olumlu deÄŸerlendirmeli ve sÄ±cak karÅŸÄ±lÄ±klardan Ã§ekinmemelisiniz. Bir toplantÄ± organize etmek, dostlarÄ±nÄ±zÄ± aÄŸÄ±rlamak ya da evinizde bazÄ± Ã¶nemli hazÄ±rlÄ±klar yapmak gibi ÅŸeylerle ilgilenmeniz de olasÄ±dÄ±r.

OÄžLAK: Ä°ncir Ã§ekirdeÄŸini doldurmayacak nedenler yÃ¼zÃ¼nden birlikte olduÄŸunuz erkek tarafÄ±ndan kalbiniz kÄ±rÄ±labilir. Meseleyi fazla bÃ¼yÃ¼tmeden kapatÄ±rsanÄ±z kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±karsÄ±nÄ±z. Siz bir OÄŸlak erkeÄŸiyseniz ÅŸef veya patron gibi Ã¼zerinizde bulunan birisi ile anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±nÄ±z olabilir. AslÄ±nda siz haklÄ± olabilirsiniz fakat derdinizi anlatmanÄ±z bugÃ¼n iÃ§in zordur. Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun, bÃ¼nye olarak gÃ¼Ã§lÃ¼sÃ¼nÃ¼z ancak zihinsel yorgunluklarÄ±nÄ±z olabilir. Kendi kendinizi etkilemekten vazgeÃ§melisiniz. Olumlu gÃ¶zle baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde her sorunu halledebilirsiniz.

KOVA: BugÃ¼n iki deÄŸiÅŸik konu arasÄ±nda kararsÄ±z kalabilirsiniz. ZamanÄ±nÄ±z ancak birisini ele almaya yetebilir. Bu gibi durumlarda size Ã§ekici geleni, doÄŸrudan ilgilendiÄŸinizi tercih ederseniz daha kazanÃ§lÄ± olursunuz. DalgÄ±n olabileceÄŸiniz bir gÃ¼ndesiniz ve bazÄ± fÄ±rsatlarÄ±n farkÄ±na varmayabilirsiniz. BunlarÄ± sonradan farkederseniz Ã§ok Ã¼zÃ¼lÃ¼rsÃ¼nÃ¼z Ã§Ã¼nkÃ¼ bir defa kaÃ§Ä±rÄ±rsanÄ±z bir daha elde etmeniz Ã§ok zor olan ÅŸeylerdir.

BALIK: BugÃ¼n size sÃ¶z verilen birÅŸeyi elde edebilmek iÃ§in mÃ¼cadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Bunu yapmaz da insanlarÄ±n kendiliklerinden sÃ¶zlerini tutmalarÄ±nÄ± beklerseniz haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸramanÄ±za da gÃ¶z yummuÅŸ olursunuz. AyrÄ±ca Ã§evredeki bazÄ± kimselerin sizi kolay lokma olarak kabul etmeleri de olasÄ±dÄ±r. HakkÄ±nÄ±zÄ± korumak iÃ§in herÅŸeyi yapmalÄ±sÄ±nÄ±z. BugÃ¼n harcama yapmaktan kaÃ§Ä±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir durum iÃ§in sonradan piÅŸman olabilirsiniz. Gerekeni yapmak iÃ§in geÃ§ kalmÄ±ÅŸ sayÄ±lmazsÄ±nÄ±z.

04

KOÃ‡ : Duygusal iliÅŸkilerinizde, duygularÄ±nÄ±za karÅŸÄ±nÄ±zdaki insana yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kadar karÅŸÄ±lÄ±k gÃ¶receksiniz. DuygularÄ±nÄ±zÄ± sÃ¶zlerinizle deÄŸil davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zla belli etmeyi tercih edebilirsiniz. Ã–nemli olan sizden ona yansÄ±yacak olan sevgi akÄ±mÄ±dÄ±r. O, bunu anlayabilecektir. KÄ±sacasÄ± bugÃ¼n birkaÃ§ alanda ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. Bu ÅŸanslarÄ±nÄ±zÄ± kullanmanÄ±z bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±zdan tam olarak kurtulmanÄ±za yetmeyebilir fakat sizi oldukÃ§a ferahlatabilir.

BOÄžA: Zihinsel olarak oldukÃ§a gÃ¼Ã§lÃ¼sÃ¼nÃ¼z. Bu durumda zekanÄ±zÄ± kullanarak her olaya tarafsÄ±z yaklaÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. BugÃ¼n iÅŸ veya para konularÄ±nda birÃ§ok fÄ±rsatla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Bilmeniz gereken ÅŸey ÅŸudur: Bu fÄ±rsatlar karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kacaklar. Siz gereken aktiviteye sahip olacaksÄ±nÄ±z fakat hiÃ§ birÅŸey kendiliÄŸinden olmayacak. Sadece size imkan verilecektir. Bu imkanlarÄ± kullanÄ±p, kullanmamak sizin gayretlerinizle ilgilidir.

Ä°KÄ°ZLER : Dostluk iliÅŸkilerinizde aniden lider rolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenmeniz ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± sÃ¼rÃ¼kleyerek bazÄ± eÄŸlendirici aktivitelerde bulunmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Ä°yimser ve canlÄ± yapÄ±nÄ±z dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizin hemen benimsenmesine ve herkesin sizi izlemesine yeterlidir. EÄŸer siz evli bir ikizseniz dikkat edeceÄŸiniz tek ÅŸey eÅŸinizle tartÄ±ÅŸmaktan kaÃ§Ä±nmaktÄ±r. Evinizde neÅŸeli bir hava var ve basit tartÄ±ÅŸmalar bunu karartabilir.

YENGEÃ‡: Bir arkadaÅŸ ya da iÅŸ arkadaÅŸÄ±nÄ±zla birlikte, sizin iÃ§in yeni olan bir konuda ÅŸansÄ±nÄ±zÄ± denemeniz de olasÄ±dÄ±r. Ancak, bu giriÅŸimden zarar gÃ¶rmemeniz iÃ§in, ayaklarÄ±nÄ±z saÄŸlam olarak yere basmalÄ± ve Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ olmalÄ±sÄ±nÄ±z. HerÅŸeyden Ã¶nce Ã¶nemli konumlardaki kimseleri hoÅŸ tutmalÄ±, onlarÄ±n bazÄ± kaprislerine katlanmalÄ±sÄ±nÄ±z. IsrarcÄ± olmak ya da inatlaÅŸmak size hiÃ§ bir ÅŸey kazandÄ±rmaz. Aksine Ã§evrenizdekilerin antipatisini kazanÄ±rsÄ±nÄ±z.

ASLAN: Enerjinizdeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ ve yÃ¼kseliÅŸler nedeniyle bugÃ¼n kendinizi fazlasÄ±yla gÃ¼Ã§lÃ¼ hissettiÄŸiniz anlarda bile aÅŸÄ±rÄ± yorucu ÅŸeylerden mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca uzak durmalÄ±sÄ±nÄ±z. UnutmayÄ±n ki, bugÃ¼n bir konuda aniden caymanÄ±z ya da ipin ucunu bÄ±rakmanÄ±z bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smeti tepmenize neden olabilir. Ã‡ok Ã¶nem verdiÄŸiniz kimseleri ya da Ã¶nemli noktalarda bulunan kimseleri sÃ¶zlerinizle etkilemeye gayret etmelisiniz. Onlara hak vermeniz, fikirlerini desteklemeniz ve biraz pohpohlamak yerinde olacaktÄ±r.

BAÅžAK: UÃ§arÄ± davranÄ±ÅŸlardan kaÃ§Ä±nÄ±n yoksa kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸa sebep olabilirsiniz ve baÄŸlarÄ±nÄ±z bir gÃ¼n iÃ§inde kopmasa bile oldukÃ§a sarsÄ±labilir. BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bugÃ¼n sosyal hayatÄ±nÄ±zda canlanma olabilir. Ã‡ok ilgi Ã§ekici bulacaÄŸÄ±nÄ±z ve sohbetlerinden hoÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ±z kimselerle tanÄ±ÅŸabilirsiniz. Bu insanlardan bazÄ±larÄ±yla kalÄ±cÄ± dostluk iliÅŸkileri geliÅŸtirmeniz de mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

TERAZÄ°: GÃ¼nlÃ¼k iÅŸlerinizi hemen yoluna koyabilir ve daha sonra bazÄ± bÃ¼yÃ¼k ÅŸeylerle ilgilenebilir, duygusal iliÅŸkilerinize dÃ¶nebilir ya da eÄŸlenebilirsiniz. Sizi tek ÅŸaÅŸÄ±rtabilecek olan ÅŸey, ortaya Ã§Ä±kmasÄ± muhtemel olan yeni bir durumdur. BÃ¶yle birÅŸey olduÄŸu takdirde alÄ±ÅŸabilmeniz biraz zaman alabilir fakat kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Ã§ok gÃ¼zel bir hamle yapabilirsiniz.

AKREP: Bir ya da birkaÃ§ mutluluÄŸu birarada yaÅŸayabilmeniz iÃ§in pek Ã§ok fÄ±rsatla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. EÄŸer yalnÄ±z bir akrepseniz aniden yeni birisi ile tanÄ±ÅŸabilirsiniz. BÃ¶yle bir durum olduÄŸu takdirde, sÃ¶z konusu kimseden hoÅŸlanÄ±rsanÄ±z onunla irtibatÄ±nÄ±zÄ± kesmemelisiniz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde iliÅŸkiniz bir aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir. BugÃ¼n ayrÄ±ca bazÄ± toplantÄ±larda ya da eÄŸlence yerlerinde bulunmanÄ±z ihtimali de vardÄ±r.

YAY: BeklemediÄŸiniz bir Ã§ekicilik kazanabilirsiniz. Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun karÅŸÄ± cins iliÅŸkileri geliÅŸtirmekte son derece baÅŸarÄ±lÄ±sÄ±nÄ±z. HayatÄ±nÄ±za yeni bir aÅŸk da girebilir. Ä°ÅŸ ve para konularÄ±nÄ±z Ã§ok rahat yÃ¼rÃ¼yebilir. GÃ¼zel yolculuklar yapabilir. NeÅŸeli toplantÄ±larda bulunabilirsiniz. Hangi tÃ¼rden olursa olsun, gerilimli durumdaki bÃ¼tÃ¼n iliÅŸkilerinizi Ä±lÄ±mlÄ± hale getirebilirsiniz. AyrÄ±ca Ay'Ä±n durumu bugÃ¼n eviniz ve ailenizle ilgilenmeniz gerektiÄŸini de vurguluyor.

OÄžLAK: Bir yakÄ±nÄ±nÄ±z, ailenin isteklerine karÅŸÄ± gelerek kendi baÅŸÄ±na bazÄ± ÅŸeyler yapmaya kalkÄ±ÅŸabilir. Taraf tutarsanÄ±z siz zararlÄ± Ã§Ä±kabilirsiniz. En iyisi mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar kenara Ã§ekilerek seyirci kalmanÄ±zdÄ±r. Bununla beraber bu olayÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi ve sonunda sizin de karÄ±ÅŸmak zorunda kalmanÄ±z ihtimali Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. Ne olursa olsun bu konuda sorumluluk altÄ±na girmemeye Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda yaratÄ±cÄ± gÃ¼cÃ¼nÃ¼zde Ã¶nemli bir artÄ±ÅŸ var. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizde Ã¶nemli geliÅŸmeler olabilir. EÅŸiniz ya da birlikte olduÄŸunuz insanla bazÄ± sÃ¼rtÃ¼ÅŸmeleriniz ya da iletiÅŸim eksikliÄŸiniz olabilir.

KOVA: HoÅŸ bir karÅŸÄ± cins arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± kurabilirsiniz fakat siz genÃ§ bir kovaysanÄ±z ailenizin bu arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ± ve engel olmak istemeleri mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Bu durum bazÄ± sÄ±kÄ±cÄ± sÃ¶zlere sebep olabilir. EÄŸer siz olgun bir kovaysanÄ±z, iki kiÅŸi arasÄ±nda kararsÄ±z kalmanÄ±z ihtimali gÃ¼Ã§lenmektedir. BÃ¶yle durumlarda kolay tercih yapamayabilirsiniz. Fakat ne olursa olsun bu durum hoÅŸunuza gidecektir. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z eskiye oranla Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼. BazÄ± ÅŸikayetlerinizden kurtuluyorsunuz.

BALIK: EÄŸer aklÄ±nÄ±zÄ± kullanarak hareket etmezseniz bazÄ± Ã¶nemli kayÄ±plarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Parayla ilgili iÅŸlerinizde de zarar gÃ¶rmeniz olasÄ±dÄ±r. Kimseye borÃ§ vermemeniz gerektiÄŸi gibi, para ve deÄŸerli eÅŸyalarÄ±nÄ±zÄ± ortada bÄ±rakmanÄ±z da hata olur. Sizi destekleyen gÃ¼venilir bazÄ± dostlarÄ±nÄ±zla giriÅŸeceÄŸiniz bir iÅŸ olumlu sonuÃ§ verebilir fakat bu durumda da mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kullanmaya gayret etmeli ve hislerinize gÃ¼venmemelisiniz.