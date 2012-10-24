KasÄ±m 2012 Astro genel gÃ¶rÃ¼nÃ¼m

JÃ¼piter (Ä°kizlerâ€™de), UranÃ¼s (KoÃ§â€™da), NeptÃ¼n (BalÄ±kâ€™ta) ve Kuzey Ay DÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ (Akrepâ€™te) retro konumlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar. Akrep insanlarÄ±nÄ±n bu sÃ¼reÃ§te mali yÃ¶nden kendilerini kontrol etmeleri iyi olacaktÄ±r. Akrepler Ã§evreden gelen baskÄ±lar altÄ±nda bunalabilirler ama bu ilerde yararlarÄ±na sonuÃ§lanacaktÄ±r, yeter ki Ã§Ä±karlarÄ±yla iliÅŸkilerini dengeleyebilsinler. Akrep Kuzey DÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ bireyin anlayÄ±ÅŸlÄ± ve toleranslÄ± olmasÄ±nÄ± ister. KarÅŸÄ±t etki yapan BoÄŸaâ€™daki GÃ¼ney Ay DÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ ise, herÅŸeyin madde veya para ile deÄŸerlendirilmemesini belirtir.



Ä°kizlerâ€™deki retro JÃ¼piter ise, bilginin Ã¶nemini ve eksikliÄŸini yanÄ±sÄ±ra da gerekliliÄŸini anlatÄ±r, zaman zaman iletiÅŸim zorluklarÄ± olabilir, eleÅŸtirilerden yararlanmak gerekir ve birden Ã§ok konuyla ilgilenilir. Burada pratik tecrÃ¼be yoksunluÄŸu dikkat Ã§eker.

BalÄ±k Burcuâ€™ndaki retro NeptÃ¼n ise, bu burÃ§dakilere genel olarak Ã§abuk etki altÄ±nda kalma Ã¶zelliÄŸini getirecektir. Gizemli davranÄ±ÅŸlar ve kaÃ§Ä±ÅŸlar dikkat Ã§eker. Bu konumda dÃ¼rÃ¼st olamamak, aldatmak gibi eÄŸilimler de gÃ¼ndeme gelebilir. GerÃ§eklerden uzaklaÅŸÄ±lmamalÄ±, aÅŸÄ±rÄ± beklentilere girilmemelidirâ€¦

KoÃ§ Burcuâ€™ndaki UranÃ¼s bilindiÄŸi gibi ani deÄŸiÅŸimlerin ve yÄ±kÄ±p yeniden yapmanÄ±n sembolÃ¼dÃ¼r. Yeni ve beklenmedik geliÅŸmelerle ani deÄŸiÅŸimlerin kaynaÄŸÄ± UranÃ¼s'dur. Bir diÄŸer yÃ¶nÃ¼ ise baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k aÅŸkÄ±dÄ±r. Bu planet, kiÅŸi, meslek, kavram, ya da ne olursa olsun, duraÄŸan hiÃ§bir ÅŸeye baÄŸlanamama etkisini, olumlu, olumsuz her yÃ¶nde ilerletmek, yeni olan tÃ¼m ÅŸeyler ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirme gÃ¼cÃ¼nÃ¼ yayar. UranÃ¼s'Ã¼n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ baÅŸka hiÃ§bir planette gÃ¶rÃ¼lmedik boyuttadÄ±r. Ama unutmayÄ±n deÄŸiÅŸim daima olumlu yÃ¶nde gerÃ§ekleÅŸmeyebilir. Ã–rneÄŸin UranÃ¼s seksÃ¼el sapmalarÄ±n da kaynaÄŸÄ±dÄ±r, Ã§Ã¼nkÃ¼ her konuda beklenmeyeni yapma eÄŸilimindedir. Bu sÃ¼reÃ§ ilginÃ§ olacaktÄ±r.

KasÄ±m baÅŸÄ±nda MerkÃ¼r ve Mars Yay Burcuâ€™nda, VenÃ¼s Teraziâ€™de olacaklar. Tabii ki SatÃ¼rn de yeni baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Akrep yolculuÄŸunu sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. MerkÃ¼r Yayâ€™da coÅŸku doludur, ilgi alanlarÄ±nÄ± geliÅŸtirir ama bu arada aÅŸÄ±rÄ± detaycÄ±lÄ±k gÃ¶rÃ¼lebilir. Birey zaten normalin Ã¼stÃ¼nde olan konuÅŸma yeteneÄŸini ikiye katlar. Uyum gerektiren konular iÃ§in mÃ¼kemmel bir konumdur. Yine Yayâ€™daki Mars ise, tÃ¼m bu anlatÄ±lanlara yÃ¼ksek enerji saÄŸlayacak ve gÃ¼Ã§ katacaktÄ±r. Bu arada uykusuzluk ve acelecilikten sakÄ±nmak gerekir. Bu iki etki arasÄ±nda Yay insanlarÄ± (Ã¶z veya yÃ¼kselen burÃ§) kendilerini farkÄ±nda olmadan tekrarlayabilirlerâ€¦ Tabii bu arada ayÄ±n 7â€™sinde baÅŸlayacak olan MerkÃ¼r retrosunu da gÃ¶zden kaÃ§Ä±rmamak gerekiyor. MerkÃ¼r ayÄ±n 13â€™Ã¼nde retroyu sÃ¼rdÃ¼rerek Akep Burcuâ€™na dÃ¶necek, MerkÃ¼r bu konumda inat ve depresif saplantÄ±lar yaratabilir, bireyin dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri her zamankinden daha gerÃ§ekÃ§i ve maddecidir. Buna karÅŸÄ±lÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶nemsetir ve Ã§Ã¶zÃ¼mleyicidirâ€¦

VenÃ¼s elbette ki kendi burcu olan Teraziâ€™de gÃ¼Ã§lenecektir, Ã§ekicilik, erotizm, romantizm, yakÄ±n iletiÅŸimler, ustaca yapÄ±lan stratejiler ve diplomasi oyunlarÄ± gÃ¼ndemdedir. TahakkÃ¼m ve Ä±srarcÄ±lÄ±ktan kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±dÄ±r.Â

Ve ayÄ±n 17â€™sinden sonra da Mars OÄŸlak Burcuâ€™na geÃ§ecek. Mars bu burca yÃ¼ksek dozda hÄ±rs, enerji getirirken bireysel hedefler Ã§ok Ã¶nem kazanacaktÄ±r. Ama bu konum her konuda reddedilmenin Ã§ok katÄ± sonuÃ§lar getireceÄŸini de belirler. YÃ¶neticiler iÃ§in iyi bir sÃ¼recin baÅŸlangÄ±cÄ±â€¦

Ve VenÃ¼s 22 KasÄ±mâ€™da Akrep Burcuâ€™na geÃ§erek, tÃ¼m iliÅŸkilere derinlik getirecek, birey daha iyi anlayacak ve anlaÅŸÄ±lacaktÄ±r. Bu arada kÄ±skanÃ§lÄ±k ve aÅŸÄ±rÄ± otorite gÃ¶rÃ¼lebilirâ€¦

AyÄ±n 22â€™sinde baÅŸlayacak olan OÄŸlakâ€™daki Mars/Pluto birleÅŸimi ayÄ±n bir diÄŸer Ã¶nemli astro olayÄ±. Bu konum genelde gÃ¼cÃ¼ ve tutkularÄ± artÄ±rÄ±r ama kazalarÄ±, silahlarÄ± ve savaÅŸÄ± da tahrik eder. Beklenmedik doÄŸal afetler ve ÅŸoklar yaÅŸanabilir. AynÄ± zamanda askerleri de olumsuz olarak etkilerâ€¦

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