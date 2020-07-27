Karşınızdakinin Ciddi İlişkiye Hazır Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

Globalde en büyük tanışma uygulamalarını bünyesinde bulunduran Match Group markalarından Hawaya, evlilik yolunda ciddi ilişki arayan bekâr kadın ve erkekleri bir araya getirerek onlara güvenli, sağlıklı ve mutlu bir birliktelik kurabilecekleri platform sunuyor ve ilişki yollarında onlara destek veriyor. Ne istediğini bilen ve evlilik odaklı ciddi ilişki arayışında olan bekârların buluşma noktası Hawaya sayesinde karşımızdaki kişinin de bizimle aynı beklentilere sahip olduğundan emin olabiliyoruz.

Doğru Kişi Gerçekten de Var

Karşımızdaki kişinin gerçekliğine inanmayabildiğimiz zamanlar olur, ancak Hawaya kafamızda en ufak bir soru işareti bile oluşmasına izin vermeyerek güçlü teknolojik alt yapısı ve kullandığı yapay zekâ ve denetleme kombinasyonu ile tüm üyeleri için 'Selfie Doğrulama' sistemi kullanarak kimlik doğrulaması yapıyor. Böylece sahte profil oluşturulmasına engel oluyor ve konuştuğumuz kişinin gerçekliğinden emin olabiliyoruz.

Bizi Biz Olduğumuz için Sevecek Kişiler

Bir ilişki kuracağımız zaman karşımızdaki beni yalnızca dış görünüşümüzden dolayı değil aynı zamanda karakterimizden dolayı sevsin isteriz. Gizlilik ve güven konusuna son derece önem veren Hawaya, ilk etapta profil fotoğrafını göstermek istemeyen kadınlar için ‘’Bulanıklaştırma’’ seçeneği sunuyor. Bu seçenek ile profil fotoğrafı yalnızca bağlantı kurduğumuz kişilere gösterilerek güvenliğimiz ve tercihimiz göz önünde bulunduruluyor ve özelimiz korunuyor.

Yakınlarımız da İlişkimize Bir Göz Atsın

Yakınlarım ilişkimiz hakkında ne düşünür acaba diye sorgulamanıza gerek kalmıyor, Hawaya’da, kullanıcıların kendilerini rahat ve güvenilir bir ortamda hissetmeleri için ‘Şahit” özelliği seçeneği de bulunuyor. Bu seçeneği etkin hale getiren kullanıcılar güvendikleri bir arkadaşlarını ya da bir aile üyesini sürece dâhil edip, onlardan geri bildirimler ve tavsiyeler alarak ilişkilerinin sağlamlığından emin olabiliyorlar.

Bütün İlgi Bizim Üzerimizde

Ciddi ilişki uygulamalarında en çok aklımızı kurcalayan şey, konuştuğumuz kişinin tüm ilgisinin yalnızca bizim üzerinde olup olmadığıdır. Konuştuğumuz kişi de aynı ciddiyeti bizle paylaşsın, hedeflerimiz ve beklentilerimiz aynı olsun isteriz. Hawaya sunduğu ‘’Özel mod’’ seçeneği ile eşleşmeyi bir sonraki adıma taşıyor. Bu özellik sayesinde eşleşen kişiler karşılıklı olarak bütün dikkatlerini yalnızca birbirine veriyor ve başka kimseyle iletişime geçmiyorlar.

Doğru Sorular Doğru Yerde

Karşımdakinden emin olabilmek için doğru soruları nasıl sormalıyım diyorsanız, Hawaya, profillerin eşleşmesinden sonra, kişilere ilk iletişimlerinde kolaylık ve rahatlık sağlamak adına ilgili çekici sohbet araçları ve kişiselleştirilmiş sohbet başlatma konuları sunuyor.

Tüm bu özellikleri sayesinde Hawaya, bizimle aynı beklenti ve hedeflere sahip, hayatımızı paylaşacağımız doğru kişiyi güvenli bir platform sunarak bulmamızda yardımcı oluyor.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlandır.