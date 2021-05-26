KARIN GERME İŞLEMİ SEZERYAN İLE AYNI ANDA YAPILABİLİR Mİ? YAPILMALI MI?

Karın germe, karın şeklini yeniden kazandıran estetik bir cerrahi işlemdir. İlerleyen anne yaşı ile birlikte tekrarlanan gebelikler genellikle daha düşük karın derisi fazlalığına ve aşırı yağ birikimine yol açar. Sezaryen yoluyla doğum, alt karın duvarı kaslarına güçsüzlük ekler ve daha düşük bir enine sezaryen izi oluşturur. Bazı hastalar ileride bir ameliyattan kaçınmak için aynı anda sezaryen ile karın germenin birlikte yapılıp yapılamayacağını merak etmektedirler. Sezaryen ile bebek sahibi olması planlanan anneler için doğumun karın germe ile birleştirilmesi ideal gibi görünebilir. Bu kombinasyon "C-tuck" olarak bilinmektedir.



Sezaryen yapıldıktan hemen sonra karın germe işlemi tavsiye edilir mi?

Tıp camiasındaki doktorların çoğu sezaryen ile karın germe ameliyatını birleştirmenin iyi bir fikir olmadığı konusunda hemfikirdirler.



Karın germe işlemi ve sezaryen neden aynı anda yapılmamalı?

Op. Dr. Leyla Arvas ‘a sorduk;

Sezaryen, alt karın bölgesindeki çeşitli yapılarda sıklıkla büyük kan kaybına ve kapsamlı travmaya neden olan büyük bir ameliyattır. Sezaryen geçiren kadınların birkaç gün yatakta iyileşmesi gerekecektir ve buna başka bir ameliyat eklemek, annenin çocuğu veya çocukları ile daha iyi geçirilebilecek daha uzun bir iyileşme süresinden çalmak anlamına gelir.

Ek olarak, bir kadın sezaryen sonrası hemen hamilelik kilosunun tamamını kaybetmiş olmayacaktır. Vücut doğumdan sonra haftalarca değişikliklerle yaşamaya devam edecek, bu nedenle o anda estetik bir tedavi çok erken olacaktır. Hormonal olarak da kadın, farklı yoğunlukta hormonlar salgılayacağı için ikinci bir ameliyat yükünü psikolojik ve hormonal olarak da karşılayamayacaktır. Karın germe işlemi, doğum sonrası doğal kilo kaybı meydana geldikten sonra yapıldığında daha iyi sonuç elde edilebilir.



Mükemmel olmayan sonuçlar

Bir karın germe ameliyatının amacı vücudun iyi hale gelmesini sağlamaktır. Uzmanlar bunun olabilmesi için hastanın ideal kilosunda olması, ek kilo almaması, uterusun gerileyerek eski boyutlarına geri dönmesi gerektiğini söylüyor.

Karın germe sezeryanın birlikte yapılması riskli mi?

Hamilelik sırasında kadın vücudunda birçok değişiklikler olmaktadır. Hamilelik sırasında kan pıhtılaşması ve sıvı tutma olasılığı daha yüksek olmaktadır. Ayrıca rahim üzerinde ameliyat yapıldığında enfeksiyon riski bulunmaktadır. Bu süreçte yapılan karın germe işlemi operasyonu büyüttüğünden, hem kanama riski hemde diğer operasyon risklerini beraberinde taşır.

Bir kadın sezaryen sonrası ne zaman karın germe işlemi geçirmelidir?

Bu hastadan hastaya değişecektir, ancak bir kadın sezaryen ameliyatından sonra tamamen iyileşene kadar karın germe işlemini düşünülmemelidir. Hastalar genellikle doğumdan sonra karın germe işlemi en az 6 ay beklemeye teşvik edilmelidir. Bazen bu sürecin, hamilelik kilosunun tamamının kaybedilmesi, cildinin ve vücut çevresinin durumunun uygun şekilde değerlendirilebilmesi için birkaç hafta daha beklenilmesi tavsiye edilebilir. Bir kadın başka bir çocuk yapmayı planlıyor ise, karın germe işlemini daha da geciktirmesi gerekecektir..

Karın germe işlemi nasıl yapılır?

Kozmetik prosedür, kas, doku ve derinin kesilmesi ve şekillendirilmesini içerir. Aldatıcı bir şekilde minimal görünebilir, ancak karın germe aslında oldukça dikkatli uygulanması gerekmektedir. Fakat bu işlemi doğru zaman ve doğru yerde yaptırmak hassas bir konudur. Karın germe işleminde amaç karın kaslarının birleştirilmesi ve fazla derinin alınarak, göbek deliğinin yeniden konumlandırılmasıdır.



Karın germe işlemi sırasında neler beklenir?

Karın germe işleminde genel anestezi uygulanmaktadır. Daha sonra göbek deliği ile kasık çizgisi arasında yatay bir kesi yapılır. Bu kesiğin nihai şekli ve uzunluğu hastadan hastaya değişmektedir. Kesi yapıldıktan sonra karın derisi kaldırılarak alttaki kasların onarımı sağlanır.

Daha sonra, karın derisi aşağı çekilir, kesilir ve birbirine dikilir. Göbek deliği için yeni bir açıklık oluşturulur. Bu açıklığa yeni göbek deliği konumlandırılır. Fazla deri alınırak çıkarılır ve sezeryan çizgisi ile aynı hatta ancak sezeryan izinden daha uzun bir dikiş ile işlem tamamlanır.

Ayrıca şişliği azaltmak ve iyileşme sürecinde hastaların karnına destek sağlamak için tasarlanmış bir medikal korse ve sargı kullanılabilir. Tam bir karın germe işlemi, iki ila dört saat veya daha uzun sürebilmektedir.





Op. Dr. Leyla Arvas

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