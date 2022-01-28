KARADERİLİ’DEN YALOVA’YA İKİNCİ YATIRIM MÜJDESİ

Yalova’daki termal turizmin kurallarını Terma City yatırımıyla yeniden yazan Karaderili Şirketler Grubu, ilk yatırımın başarısıyla ikinci dev yatırımına hız verdi. Terma Garden ismiyle hizmet verecek olan yeni yatırım 40 milyon dolara mal olacak. Terma City’e gelen yoğun taleple 300 dönümlük ormanın yanındaki Terma Garden projesine başlayan Grup, bu yatırımla termal turizmindeki iddiasını taçlandırdı.

Türkiye’nin ekonomik gücüne güvenerek pandemi döneminde de yatırımlarına ara vermeyen 26 yıldır termal turizmin lider şirketlerinden olan Karaderili Şirketler Grubu CEO’su Tevfik Talas, söz verdiği gibi ikinci yatırıma başladı. Talas, yatırımı erteleyen işadamlarına “Yatırımı durdurmayın. Şimdi yatırım yapmazsanız ne zaman yapacaksınız” tavsiyesinde bulundu. Yaptığı tavsiyenin gereğini önce kendisi yaparak örnek olmak istediklerini söyleyen Talas, Yalova’da Terma City’nin yanındaki araziye yapılacak olan 40 milyon dolarlık yeni yatırıma başladıklarını söyledi. Talas, yeni otelleri Terma Garden ile birlikte istihdam oranını yüzde 40 artıracaklarını belirterek, “Yeni projeyle Yalova’ya yapılan yatırım miktarı 180 milyon dolardan 220 milyon dolara çıkacak” dedi. 7 ay önce başlanan Terma Garden otel inşaatının 2022 son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Tevfik Talas, "Terma Garden otelimiz sadece iyileşmek için değil, yenilenmek için de dizayn ediliyor. Biz buna yeni nesil termal diyoruz. Termal Turizm, yatırımlarımızla kabuk değiştiriyor.

Diğer illere termal yatırım yapanlar için övünerek şunu söyleyebilirim: Termalin başkenti Yalova ‘’Termal” ilçesidir’’ dedi.

Termal otellerin de "lüks tatil" ve ‘’ekonomik tatil’’ seçeneklerini birleştirerek sunabileceğini gösteren tesisler geliştiren Karaderili Şirketler Grubu, kendiyle yarışır hale gelen oteller yaratmanın mutluluğunu yaşıyor.

Karaderili Şirketler Grubu, Kuşadası, Kütahya, Yalova otelleri ile başladığı serüvenine Yalova Terma Garden ile devam ediyor.

Terma Garden Otel Künyesi

Dünya kabuk değiştirirken ‘Yeni Nesil Termal’ anlayışı Terma Garden’da sizinle buluşuyor.

32.800 m² kapalı alana sahip olan Terma Garden, toplamda 1+1, 2+1, 3+1 ve dubleks olmak üzere farklı oda seçeneklerinden oluşan, 174 m² ile 30 m² arasında değişen 432 daireden oluşuyor.

Residence ve 5 yıldızlı otel konseptini bir arada sunan Terma Garden’da, 16.000 m² yeşil alan ve 3400 m² kadın erkek ayrı ayrı hizmet veren SPA merkezi, kadınlara özel açık havuz, ailelere özel açık havuzlar, aquapark, Türk ve dünya mutfağından oluşan zengin menülü 750 kişilik restoran ve mimariye uygun toplam 80 ticari alan bulunuyor. Market, kuaför, hediyelik eşya dükkânı, her ihtiyaca uygun butiklerin yer alacağı AVM de yer alıyor.

300 dönümlük ormana komşu olan Terma Garden, doğa ile iç içe vakit geçirebileceğiniz yürüyüş parkurları, spor alanları, çocuk parkı ve piknik alanları ile yeşile duyduğunuz hasreti sona erdirecek.

Terma Garden’da 2 büyük yapay gölet, 19 aile locası, minik şelaleler, minik havuzlar, çocuk parkı, amfi tiyatro ve açık otopark mevcut.

✓ Termal su,

✓ 3400m²’lik SPA merkezi,

✓ Kapalı ve açık havuzları kadın/erkek olarak ayrı ayrı kullanım imkânı,

✓ Kadınlara özel açık havuz,

✓ Sadece size özel açık aile havuzları

✓ Göl kenarında aile locaları

✓ Lüks ve özenle tasarlanmış farklı oda seçeneklerinden oluşan daireler,

✓ 16.000 m²’lik yeşil alan,

✓ 750 kişilik restoran,

✓ Türk ve Dünya mutfağında deneyimli şefler tarafından özenle hazırlanmış menüler,

✓ Sağlıklı içecek barları,

✓ AVM,

✓ 300 dönümlük komşu orman,

✓ Yürüyüş parkurları,

✓ Spor alanları,

✓ Çocuk parkı,

✓ Piknik alanları

Dört Mevsim Sizinleyiz

✓ 12 ay kaliteli hizmet anlayışı,

✓ 4 mevsim termal su ile buluşma şansı,

✓ Her mevsime özel aktiviteler,

✓ Kapalı ve açık havuzlar,

✓ 12 ay tatil ve huzur,

✓ Lokasyonu ile hafta sonu tatil şansı

www.termagarden.com.tr

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