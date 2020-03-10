YTÜ’de yemek ücretinde indirim





Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğrencilerin yemek ücretlerine indirim yapıldı. Öğrenciler, sene başında yemek fiyatlarına tepki göstermişti. Üniversite yönetiminin aldığı kararla yemek ücreti sadece öğrenciler için geçerli olmak üzere 2.25 liradan 1.90 liraya düşürüldü. Üniversiteden yapılan duyuruda, “Değerli öğrencilerimiz, üniversite yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda öğrencilerimizin yemek ücreti 2.25 TL’den 1.90 TL’ye düşürülmüştür. Öğrencilerimize başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

BİRÇOK ÜNİVERSİTEDE PROTESTO EDİLDİ

Birçok üniversitede yemekhane ücretlerine zam yapılmış, öğrenciler protestolarla bu kararlara tepki göstermişti. İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) yapılan zamlar sonrası kahvaltı kaldırılmış, yeni uygulamaya göre öğrencilerin indirimli fiyat olan 3.5 liraya sadece bir öğün yiyebilecekleri, diğer öğünler için 18 lira ödeyecekleri açıklanmıştı. Uygulamanın geri çekilmesini talep eden üniversiteliler, Twitter’da #İUYemeğimedokunma kampanyası başlatmış, Beyazıt kampüsü önünde toplanarak eylem yapmıştı. Tepkiler üzerine karar iptal edilerek, öğrencilerin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeğinin önceden olduğu gibi indirimli devam etmesine karar verilmişti. Erzincan Binali Yıldırım ve İstanbul Teknik üniversitesi öğrencileri de yemekhane zamlarına karşı protestolar düzenlemişti. Geçtiğimiz günlerde de Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ocak ayında yemekhane ücretlerinin zam yapılarak 3.75 liradan 4.10 liraya çıkarılmasını protesto etmişti.

Öğrenciler dizilerde çalışacak





Beykoz Üniversitesi, ONN Productions ile işbirliği protokolü imzaladı. Öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla imzalanan işbirliği protokolü, 26 Şubat’ta yürürlüğe girdi. Bu çerçevede üniversiteliler, ONN Productions bünyesinde yapımı üstlenilen televizyon dizisi, programı ve sinema projelerinde saha stajı yapabilecek ve yapımlarda görev alabilecek. Taraflar ayrıca ortak projeler üreterek, workshop, seminer ve konferanslar düzenleyecek. H. Hakan Eren, Beykoz Üniversitesi’nin akademik kadrosunda ders veriyor. Öğrencilerine sahada da deneyimlerini aktaracak olan Eren’in yapımcısı olduğu işler arasında Paramparça, Kördüğüm, Kış Güneşi gibi diziler var. Eren ve ekibi; Sıradaki Gelsin, Eyvah Düşüyorum gibi yarışma programları ile Kaçma Birader, Dünyanın En Güzel Kokusu gibi sinema filmlerine de imza attı. ONN Productions’un 2020’de yapımı gerçekleştirilecek olan sinema filmleri ve televizyon dizisi çekimlerinde öğrenciler kamera arkasında görev alarak bilgi ve becerilerini arttıracak. Öğrenciler; gelecekte yönetmen, senarist, stüdyo şefi, kameraman gibi görevlerde profesyonel olarak çalışacakları sektörleri yakından tanıyacak.