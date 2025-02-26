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Üniversite öğrencileri için “Yarının Teknoloji Liderleri” yarışması

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#Turkcell#Yarının Teknoloji Liderleri#Yarışma
Üniversite öğrencileri için “Yarının Teknoloji Liderleri” yarışması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 14:14

“Yarının Teknoloji Liderleri” teknoloji proje yarışmasının bölüm fark etmeksizin, tüm lisans öğrencilerine açık olacağı ve başvuruların 17 Nisan’a kadar süreceği açıklandı. Turkcell tarafından düzenlenecek yarışmada gençler; “İnsan için Teknoloji”, “Sürdürülebilirlik ve Çevre için Teknoloji” ve “Dijital Çözümler ve Yenilikçi Teknolojiler” kategorilerinde büyük ödül için yarışacak.

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Gençlerin teknoloji odaklı projeleriyle katılabilecekleri yarışmada öğrencilerin; yazılım, yapay zekâ, 5G, IoT, sürdürülebilirlik, siber güvenlik, sağlık, bulut, kamu ve eğitim teknolojileri gibi alanlarda yapacakları çalışmalarla büyük ödül için mücadele edeceği vurgulandı.

Projenin, üniversite öğrencilerinin teknoloji alanındaki yenilikçi projelerini geliştirmelerini ve sektöre kazandırmalarını teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi.

Teknolojinin büyük bir hızla ilerlediği günümüzde, yenilikçi çözümlerin, genç yeteneklerin ortaya koyduğu fikirlerle şekillendiğine dikkat çeken Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, projeyle ilgili olarak, “Artık işimiz her ne olursa olsun teknoloji odağında yer alıyor. Gençler arasında yazılım, yapay zekâ ve dijital dönüşüm teknolojilerine olan ilgi hızla artıyor. Ancak projelerini hayata geçirme konusunda kaynak ve rehberlik eksikliği yaşıyorlar. Günümüzde stratejik öneme sahip alanlara odaklanan gençlere, bu yolda ihtiyaç duydukları kaynakları ve rehberlik hizmetini vermeyi öncelikli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Üniversite çağındaki gençleri geleceğin teknolojilerine hazırlayan, onlara somut katkılar sağlayan benzersiz bir yarışma sunmayı hedefliyoruz. Yaş ya da eğitim gördükleri bölüm sınırlaması olmaksızın, tüm lisans düzeyindeki öğrencileri bu özel projeye katılmaya ve ‘yarının teknoloji liderleri’ olmaya davet ediyoruz. Bu yarışmayla amacımız sadece mühendislik alanlarında değil her alanda işimizi geliştiren teknolojik çözümleri ödüllendirmek” dedi.

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Yarının Teknoloji Liderleri yarışması, “İnsan için Teknoloji”, “Sürdürülebilirlik ve Çevre için Teknoloji” ve “Dijital Çözümler ve Yenilikçi Teknolojiler” olmak üzere 3 ana başlıkta düzenlenecek. Yarışmaya en fazla 5’er kişilik gruplarla ya da bireysel olarak başvuru yapılabilecek. Her başlık altında birinci seçilecek proje 500 bin TL, 2’nci 300 bin TL, 3’üncü ise 150 bin TL para ödülüne hak kazanacak. Yarının Teknoloji Liderleri proje yarışmasına başvurular 17 Nisan’a kadar yapılabilecek.

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#Turkcell#Yarının Teknoloji Liderleri#Yarışma

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