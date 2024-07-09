Unichallenge+ Eğitim Kampı 10’uncu yılını tamamladı

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24 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen 10. Unichallenge+ Eğitim Kampı’na 13 şehir ve 37 üniversiteden 55 üniversite öğrencisi ve yeni mezun katıldı. Program, 10 yıl boyunca mezun olan 575 öğrencinin davet edildiği, İstanbul Lale Müzesi’nde düzenlenen “10. Yıl Partisi” ile tamamlandı.

IAB CEO’su Neslihan Olcay etkinlik sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Türkiye yüzde 118’lik rekor düzeydeki yıllık büyüme oranı ile Avrupa ülkeleri içinde dijital reklam yatırımları en fazla büyüyen ülke. Sektör çok hızlı büyüyor; buna karşın donanımlı insan kaynağı aynı hız ile yetişmiyor. Bu nedenle, üniversite öğrencilerini ve yeni mezunları sektörün önde gelenleri ile bir araya getiren eğitim programları çok değerli. UniChallenge+ mezunlarının yüzde 62’sinin eğitimi takip eden 3 ay içinde staj veya iş yoluyla sektöre giriş yaptığını görüyoruz. Bu da programın başarısının en önemli göstergelerinden biri. Dernek olarak, bu eğitimleri 10 yıldır aralıksız sürdürüyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizden eğitim alıp, şu anda sektörde çok iyi pozisyonlarda çalışan mezunlarımızı görüyor ve tanıyor olmak da bize ayrı bir gurur veriyor. Gerek zamanını ayırarak eğitimlerimize deneyimleriyle katkı sağlayan gerekse de maddi ve ayni destekleriyle UniChallenge+’ı sektörümüze sürdürülebilir şekilde genç yetenekler kazandıran bir program haline getirmemizi mümkün kılan tüm iş ortaklarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

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Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden ve yeni mezunlardan oluşan katılımcılar, iki hafta boyunca 37 eğitmen ile bir araya gelerek, dijitali sektör profesyonellerinden dinlediler ve ekosistemi yakından tanıma fırsatı buldular. Öğrenciler, sosyal medyada ilişki ve içerik yönetimi, dijitalde planlama, fark ve değer yaratma, yaratıcılık, mobil ile fayda odaklı çözümler yaratma, brief anlama, video reklamcılığı, influencer olmak, performans pazarlaması, dijitalde marka oluşturma gibi pek çok konuda eğitimler aldılar. “Üniversiteden sonra bizi neler bekliyor?” panelinde sektörün önde gelen şirketlerinin İK sorumluları ile buluşurken, “Yükselen Trendler” panelinde dijital açıkhava, dijital ses ve perakende medyayı konunun uzmanlarından dinlediler. Evyap, Ingage, Unilever, GroupM, Tooplay, Unite.ad, Coca-Cola, Eti, Superfresh gibi kurum ve markaların sponsorları arasında yer aldığı UniChallenge+'a, Akbank Gençlik Akademisi de geleceğin yetkinlikleri ve yeni nesil öğrenme kültürü odaklı destek verdi.

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Dijital reklamcılık ve pazarlama iletişimi sektörüne son 10 yılda 350’si İstanbul dışından olmak üzere 575 genç yetenek kazandıran UniChallenge+, bu yıl birçok ilke imza attı. Programın grup mentörleri 10. yıla özel olarak ilk kez UniChallenge+’ı başarıyla tamamlayan geçmiş dönem mezunları arasından seçildi. Program boyunca bitirme sunumlarına mentörleri eşliğinde hazırlanan katılımcı gruplardan biri, tüm jüri üyelerinden 10 değerlendirme kriterinin tümünde tam puan almaya hak kazanarak bir ilki gerçekleştirdi. Bu yılın, kapanış partisi 10. Yıl Partisi konsepti ile 2024 UniChallengerlar’ına ek olarak eski mezunların, eğitmenlerin, mentörlerin ve program sponsorlarının katılımı ile düzenlendi.

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İki haftalık eğitim sonunda hazırladıkları sunumlar ile ilk 3 grup arasında yer alan katılımcılar, IAB üyesi firmalarda staj fırsatı da elde etti.

Yapılan sunumlar sonrasında ilk 3’e giren ekipler şöyle oldu:

Birinci: Grup 3

Elif Öztürk - Erciyes Üni.

Fatih Gündoğmuş - İstanbul Ticaret Üni.

Hilal Can - Dokuz Eylül Üni.

İrem Sultan Demir - Yıldız Teknik Üni.

Mehmet Ali Atakan - Anadolu Üni.

Yağmur Yıldız - Marmara Üni.

Mentör: Dalia Kittani (2015 Mezunu)

İkinci: Grup 5

Ahmet Enes Memişoğlu - Kadir Has Üni.

Bige Miray Aslan - Boğaziçi Üni.

Büşra Eren - Selçuk Üni.

Tuğrulbey Koç - İzmir Ekonomi Üni.

Übeyna Dilara Kavaklı - Beykoz Üni.

Zeynep Melis Atlıtürk - Anadolu Üni.

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Mentör: Erhan Karaçakı (2018 Mezunu)

Üçüncü: Grup 9

İlayda Türegün - Akdeniz Üni.

Kübra Çoban - Trabzon Üni.

Yunus Emre Özbilici - Ege Üni.

Yusuf Demir - Özyeğin Üni.

Zeynep İnalp - Boğaziçi Üni.

Mentör: Özge Eser (2016 Mezunu)