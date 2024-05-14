UniChallenge+ 10. yaşını kutluyor

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IAB tarafından Boğaziçi Üniversitesi’nin desteğiyle ilk kez 2015 yılında düzenlenen ve son 7 yıldır Akbank’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen Akbank UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı’nın, bu yıl katılımcılarıyla bir kez daha fiziksel olarak buluşacağı açıklandı.

24 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te gerçekleşecek eğitime üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrenciler ile yeni mezunlar katılabilecek. Katılımcılar, etkinlikte dijital reklamcılık sektöründeki kariyer fırsatlarını keşfedecekler. Eğitim süresince dijital dünyayı daha yakından tanıyacaklar ve sektöre etki eden küresel gelişmeleri derinlemesine öğrenme şansı bulacaklar. Katılımcılar, mentorlarının liderliğinde; Akbank tarafından belirlenecek konu ve brief kapsamında, 5’er kişilik gruplar halinde projelerini geliştirecekler.