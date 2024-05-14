×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER

UniChallenge+ 10. yaşını kutluyor

Güncelleme Tarihi:

#Unichallenge+#IAB#Eğitim
UniChallenge+ 10. yaşını kutluyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 13:08

İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) VE Akbank bu yıl 10. kez gerçekleşecek UniChallenge+ ile üniversitelileri dijital reklamcılık endüstrisine dair yetkinlikler kazanmaya ve kariyer fırsatlarıyla buluşmaya davet etti. Son başvuru tarihi 31 Mayıs olan programda geçen yıl olduğu gibi deprem bölgesinden yapılan başvurular için özel bir kontenjan ayrılacağı duyuruldu.

Haberin Devamı

IAB tarafından Boğaziçi Üniversitesi’nin desteğiyle ilk kez 2015 yılında düzenlenen ve son 7 yıldır Akbank’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen Akbank UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı’nın, bu yıl katılımcılarıyla bir kez daha fiziksel olarak buluşacağı açıklandı.

24 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te gerçekleşecek eğitime üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrenciler ile yeni mezunlar katılabilecek. Katılımcılar, etkinlikte dijital reklamcılık sektöründeki kariyer fırsatlarını keşfedecekler. Eğitim süresince dijital dünyayı daha yakından tanıyacaklar ve sektöre etki eden küresel gelişmeleri derinlemesine öğrenme şansı bulacaklar.  Katılımcılar, mentorlarının liderliğinde; Akbank tarafından belirlenecek konu ve brief kapsamında, 5’er kişilik gruplar halinde projelerini geliştirecekler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Unichallenge+#IAB#Eğitim

BAKMADAN GEÇME!