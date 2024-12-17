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Türkiye’nin Mühendis Kızları projesine Birleşmiş Milletler’den ödül

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#Türkiye’Nin Mühendis Kızları#Birleşmiş Milletler#Global Engineer Girls
Türkiye’nin Mühendis Kızları projesine Birleşmiş Milletler’den ödül
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 13:10

Türkiye’nin Mühendis Kızları projesinin, Birleşmiş Milletler’e bağlı dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact (UNGC) tarafından düzenlenen Partnership for Sustainability Award 2024 kapsamında ‘People’ kategorisinde ödüle layık görüldüğü duyuruldu.

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Kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki temsilini ve istihdamını artırmak amacıyla 2015 yılında Limak Vakfı tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi uluslararası arenada ödüle layık görüldü. Kosova, Kuzey Makedonya ve Suudi Arabistan gibi ülkeler ile globalde yolculuğuna Global Engineer Girls ile devam eden Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi, UN Global Compact tarafından düzenlenen Partnership for Sustainability Award 2024 kapsamında, ‘People’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Hızla büyüyerek küresel bir sosyal fayda hareketine dönüşen Türkiye’nin Mühendis Kızları (Global Engineer Girls) projesi, kapsayıcılık ve cinsiyet eşitliğini desteklemesi yönündeki faaliyetleri dolayısıyla ödüle hak kazandı. Bu prestijli ödül ile Limak, kadınların mühendislik sektöründeki yerini güçlendirme ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağlama taahhüdünü bir kez daha tescillemiş oldu.

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Genç kadınlara mühendislik alanında eğitim, mentörlük ve kariyer fırsatları sunan Türkiye’nin Mühendis Kızları (Global Engineer Girls), yurt içi ve yurt dışında daha geniş kitlelere ulaşma hedefiyle kadınların mühendislik alanındaki potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

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#Türkiye’Nin Mühendis Kızları#Birleşmiş Milletler#Global Engineer Girls

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