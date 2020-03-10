Temastan kaçının



Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 3 bin 500’den fazla insan hayatını kaybetti, yaklaşık 100 bin vaka teşhis edildi. Yaşanan bu vahim tablo karşısında ülkeler, salgının önüne geçebilmek için önlemlerini arttırıyor. Başta spor organizasyonları olmak üzere binlerce insanın etkileşimde bulunduğu konser ve festival gibi etkinlikler iptal ediliyor. Salgının Avrupa’daki üssü haline gelen İtalya’da futbol maçlarının 3 Nisan’a kadar seyircisiz oynanması kararı alınırken, İngiltere Futbol Federasyonu da futbolcuların seremonide birbirleriyle tokalaşmalını yasakladı. Uzmanlar koronavirüsün yayılmasının önüne geçilmesi için özellikle el temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini ve mümkün olduğunca temastan kaçınılması uyarısında bulunuyor.

DSÖ: BENZERSİZ BİR VİRÜS

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Ghebreyesus, koronovirüsün Çin dışındaki ülkelerde çok hızlı yayıldığını ifade etti. Dr. Ghebreyesus, Covid-19’un ‘benzersiz özelliklere sahip, benzersiz bir virüs’ olduğunu söyledi. Genel sekreter, salgına karşı alınan önlemlerin işe yaradığını söyledi.

NBA’DE ‘ÇAK’ YASAĞI

Koronavirüs salgını nedeniyle NBA’de tedbirler arttırıldı. Oyuncuların seyirciyle temasına sınırlama getiren NBA yönetimi, ünlü basketbolcuları korumak için uyarı listesi yayınladı.

Dünyada hızla yayılan koronavirüs, futboldan basketbola, okçuluktan buz hokeyine kadar tüm spor dallarını etkilemeye devam ediyor. NBA’de oyunculara virüsten etkilenmemeleri için neler yapmaları gerektiği yönünde bilgiler aktarılırken bu kurallara sıkı bir şekilde uymaları istendi.

Basketbolun bir numaralı alanı NBA’den oyunculara koronavirüs uyarısı geldi. NBA yönetimi oyunculara 10 maddeden oluşan bir tavsiye notu gönderirken beşlik çakmak başta olmak üzere taraftarlarla direkt temasa yönelik hareketlerden uzak durulması gerektiği belirtildi.

SELFIE ÇEKiLMEYECEK

TARAFTARLARLA YAKIN TEMAS YOK

iMZA GÜNLERiNE TEMiZ KALEMLE GiDiLECEK

HEDiYE ALINMAYACAK!

Columbia Üniversitesi ile işbirliği içinde olduklarını açıklayan NBA yönetimi ayrıca oyuncuların kendilerine verilen kalem, top, forma gibi eşyaları almaması gerektiğini vurgularken, selfie çekmek isteyen taraftarlarla da iletişime geçilmemesini istedi. İmza günlerine de temiz kalemle gidilmesi de tavsiye edildi.

Merkel’in eli havada kaldı





Almanya Başbakanı Angela Merkel’in İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile tokalaşmak için uzattığı eli havada kaldı. Bakan Seehofer, Kodiv-19 salgını nedeniyle bir süredir kimseyle el sıkışmıyor. Eli havada kalan Merkel, Seehofer’in neden tokalaşmadığını sonradan anladı.

Dirsekle selam

Avrupalı siyasetçi ve bürokratlar koronavirüs krizi nedeniyle el sıkışmayı bıraktı. Dünya Sağlık Örgütü’nden Bruce Aylward, kendisiyle tokalaşmak isteyen muhabire elini değil dirseğini uzattı.

SPORDA KORONA KORKUSU

İTALYA’DA MAÇLAR BİR AY SEYİRCİSİZ

İtalya’da hafta sonu karşılaşacak olan Juventus-Inter dahil bütün maçlar koronavirüs endişesiyle seyircisiz oynanacak. Alınan kararla birlikte Serie A’daki tüm maçlar 3 Nisan’a kadar boş tribünlere oynanacak. İngiltere de sezonun kalan kısmını seyircisiz oynatmayı gözden geçiriyor. İspanya, Almanya ve Fransa’da da oyunculardan taraftarlarla etkileşime girmemeleri istendi.

SUPERBIKE KATAR ETABI ERTELENDi

KoronAvirüs nedeniyle Dünya Superbike Şampiyonası’nın Katar’daki 2’nci ayak yarışı da ertelendi. 14-15 Mart’ta Doha’da gerçekleştirilmesi planlanan organizasyon, Katar’ın koronavirüs sebebiyle İtalya’ya uyguladığı seyahat kısıtlamaları sebebiyle ertelendi.

OLiMPiYATLAR TEHLİKEYE GİRDİ

JAPONYA’nın ev sahipliğinde bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın geleceği de belirsizliğini koruyor. Japonya Olimpiyat Bakanı Hashimoto, organizasyonun planlanan tarihte yapılması için yoğun çaba harcadıklarını ancak sözleşmeye dayanarak yıl içinde başka bir tarihte de gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

BUZ HOKEYiNDE 6 DÜNYA ŞAMPiYONASI iPTAL

SALGIN nedeniyle iptal edilen organizasyonlardan biri de Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası oldu. Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu, İstanbul’da düzenlenmesi planlanan şampiyonanın da yer aldığı altı organizasyonun iptaline karar verildi.

İtalya’da eğitime ara verildi

Koronavirüs salgınının Avrupa’da en yüksek seviyeye ulaştığı ülke olan İtalya’da geçtiğimiz hafta eğitime ara verildi. İtalyan hükümeti salgın önlemleri kapsamında aldığı kararla tüm okul ve üniversiteler geçici olarak kapatıldı.

LOUVRE KAPATILDI

Paris’in ünlü Louvre Müzesi, koronavirüs paniği nedeniyle kapatıldı. Karar, virüs kapma endişesi taşıyan müze çalışanları tarafından alındı. Louvre Müzesi yılda 10 milyondan fazla ziyaretçi ağırlıyor.

ETKİNLİKLER İPTAL

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, salgın nedeniyle organize edilen tüm etkinliklerin en az üç hafta süreyle yasaklandığını duyurdu. Alınan

önlemler çerçevesinde 100’den fazla etkinlik iptal edildi.

Evden çalışacaklar

TwItter’ın 5 bin çalışanı, koronovirüs önlemleri kapsamında evden çalışmaya başladı. Sosyal paylaşım devi, Güney Kore, Hong Kong ve Japonya’daki tüm çalışanlarına evden çalışma zorunluluğu getirdi.

Öpüşmeyin tokalaşmayın

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu koronavirüs salgınından korunmanın yollarını yazdı:

Ellerinizi en geç iki saat arayla bol su ve sabunla en az 30 saniye iyice ovarak yıkayınız.

Musluk ile kapı-açma kapamada temiz bir kâğıt peçete kullanınız.

Okul dönüşü çocuklarınıza el, yüz ve mümkünse beden temizliği (tüm duş) yaptırınız.

El sıkma ve öpüşme şeklindeki selamlaşmalardan sakınınız.

Ateş, öksürük, aksırığı olanlarla temastan sakınınız, temas halinden hemen sonra ellerinizi iyice yıkayınız.

Günde 4-5 kez tuzlu suyla gargara yapmayı deneyiniz.

Evinizi (işyerinizi, okulu, sınıfı) sık sık havalandırınız.

Ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, yorgunluk gibi belirtilerde maske takıp hastaneye gidiniz.

Beslenme, düzenli uyku, kişisel hijyen konularında çok daha duyarlı ve dikkatli davranınız.

Ateşi, öksürüğü, boğaz ağrısı olan çocukları okula yollamayınız. Sizde aynı işaretlerden varsa işe gitmeyiniz, istirahat ediniz ve çevrenizi bulaşma konusunda uyarınız.

Bağışıklık gücünüzü azaltabilecek ilaçlardan, takviyeler ve girişimlerden uzak durunuz.

Çiğ gıdaları dikkatli tüketiniz.

Hayvansal besinleri pişirmeden yemeyiniz.





















