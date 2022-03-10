‘Start’ başvuruları 31 Mart’a kadar sürecek

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Şirketin bu yıl “Start’la Geleceğine Değer Kat” sloganıyla başlattığı genç yetenek programı, ‘Start Stajım’ ve ‘Start Yeni İşim’ olmak üzere iki ayrı kategoride yürütülüyor.

Şirketin İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, ‘’‘Start’ kapsamında Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitim Programları, Gelişim Danışmanlığı Desteği, Mentorluk, Kapsamlı Oryantasyon Programı, İnovasyon Projeleri ve Uzaktan Çalışma imkânı gibi fırsatları içeren bir program sunuyoruz. Ayrıca, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının merkezindeki Bilgi Teknolojileri başta olmak üzere Ürün ve Segment Yönetimi, Veri Analitiği, Müşteri Deneyimi Network ve Erişim, Finans ve İnsan Kaynakları başvuru alanlarıyla yeni mezunlara ve üniversite öğrencilerine kapımızı açıyoruz.” dedi.

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Program kapsamında; üniversitelerin 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri ‘Start Stajım’a, yeni mezunlar, yüksek lisans öğrencileri ile iş hayatında en fazla bir yıl deneyimi olan gençler ise ‘Start Yeni İşim’e başvurabiliyor. ‘Start Stajım’a kabul edilen gençler, altı hafta boyunca alanında uzman profesyoneller tarafından sunulan kapsamlı eğitim ve staj programı ile Türk Telekom’un teknoloji, iletişim, telekomünikasyon gibi alanlarda fikirleriyle değer katma ve işin geleceğine yön verme fırsatı elde edecekler. Başvuru adımlarını ve değerlendirme aşamalarını tamamlayan genç yetenekler, stajlarına uzun dönem devam etme şansına sahip olabilecekler.