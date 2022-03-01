Öğrencilere yaz stajı imkanı

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Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımları markası Logo Yazılım, geçtiğimiz yıllarda gençler tarafından büyük ilgiyle karşılanan LOG-in staj programının kapsamını genişletti. 2022 yılında 4 farklı program olarak planlanan LOG-in staj programına standart yaz stajı olan LOG-in Summer’a ilaveten üniversite öğrencilerine staja kış aylarında katılma olanağı veren LOG-in Winter kış stajı, lise öğrencilerine yönelik Log-in Junior ve yeni mezunları kapsayan, ücretsiz eğitim sonrası şirkette çalışma imkanı bulunan LOG-in Bootcamp programları da eklendi. Online olarak gerçekleştirilecek olan yaz dönemi programına katılmak isteyen öğrenciler başvurularını 11 Mart 2022 tarihine kadar yapabilecekler.

Grup, İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Direktörü Nebahat Kesgin LOG-in staj programının bu yıl yetenek kazanımı stratejisi doğrultusunda genişletildiğini belirterek şunları söyledi: “Yeni mezun ve genç yeteneklerin kariyer yolculuğunun başlangıcında onlara destek sağlamayı çok önemsiyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz yıllarda gençler tarafından ilgiyle karşılanan ve büyük talep gören LOG-in staj programını 2022 yılında daha da genişlettik. Bu program ile özellikle üniversite son sınıflarında ve yeni mezun olan yetenekleri çekmeyi hedefliyor ve onlara bir kariyer fırsatı sunuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda büyük oranda stajyerlerimiz kariyerlerine bizimle devam ettiler, onlara bu fırsatı yaratmaktan mutluluk duyuyoruz.”

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LOG-in Summer 2022 yılı stajyerleri Logo’nun çalışma kültürüne dahil olacaklar ve iş hayatında ihtiyaç duyabilecekleri, onlara uygun olarak geliştirilen eğitim programlarına da katılma imkanları bulacaklar.

Online olarak uygulanan LOG-in staj programı katılımcıları görüşmeler, teknik test, case study yöntemleriyle belirlenmesinin ardından sürece oryantasyon ile devam ediyor. Süreç sırasıyla; gölge liderlerle tanışma, staj sürecinin başında yapılan “beklenti anketleri”, eğitimler, ekiplerle projelerde görev alma, gölge liderler ile geri bildirim toplantılarıyla sürüyor ve staj sonunda değerlendirme anketleri gerçekleştiriliyor.