Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLER

“Nextremers” programının 2022 yılı başvuruları başladı.

#Tüpraş#Ar-Ge#Başvuru
“Nextremers” programının 2022 yılı başvuruları başladı.

Tüpraş Nextremers 2022’ye başvuruları başladı. Başvurular için son tarih 31 Mart.

Haberin Devamı

Tüpraş; üniversite öğrencilerinin beraber tasarladığı Nextremers programının 4’üncü yılında, İstanbul Genel Müdürlük, İzmit, İzmir ve Kırıkkale rafinerilerinde yeni yeteneklerle buluşmayı bekliyor. 7 Mart 2022 itibarıyla başlayan başvuru süreci, 31 Mart 2022 tarihine kadar devam ediyor. “Tüpraş Kariyer” sosyal medya hesabından paylaşılan başvuru ilanına ilgi büyük. 

Nextremers programı; üniversitelerin lisans 3’üncü sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak, mezuniyetlerinden önce profesyonel çalışma hayatını deneyimlemelerine imkan tanıyor. Potansiyellerini ortaya çıkarma ve aldığı sorumluluklarla yetkinliklerini geliştirme şansı elde eden gençler, mesleki ve teknik anlamdaki gelişimlerini devam ettirirken, bugünden geleceğe hazırlanabilmek için önemli kazanımlar elde ediyor. 2019 yılından beri toplam 90 öğrenci Tüpraş’ta proje öğrencisi olarak çalıştı. Gençler, katıldıkları eğitim programlarıyla kişisel gelişimlerini desteklerken, yer aldıkları projelerle takım çalışması, iş birliği, fikir geliştirme ve iş süreçlerine katkı sağladılar. 11 ay süren Nextremers programı sonrasında mezun olan 23 genç yetenek Üretim, Bakım, Ar-Ge, Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları başta olmak üzere birçok departmanda işe başladılar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tüpraş#Ar-Ge#Başvuru

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud