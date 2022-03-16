“Nextremers” programının 2022 yılı başvuruları başladı.

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Tüpraş; üniversite öğrencilerinin beraber tasarladığı Nextremers programının 4’üncü yılında, İstanbul Genel Müdürlük, İzmit, İzmir ve Kırıkkale rafinerilerinde yeni yeteneklerle buluşmayı bekliyor. 7 Mart 2022 itibarıyla başlayan başvuru süreci, 31 Mart 2022 tarihine kadar devam ediyor. “Tüpraş Kariyer” sosyal medya hesabından paylaşılan başvuru ilanına ilgi büyük.

Nextremers programı; üniversitelerin lisans 3’üncü sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak, mezuniyetlerinden önce profesyonel çalışma hayatını deneyimlemelerine imkan tanıyor. Potansiyellerini ortaya çıkarma ve aldığı sorumluluklarla yetkinliklerini geliştirme şansı elde eden gençler, mesleki ve teknik anlamdaki gelişimlerini devam ettirirken, bugünden geleceğe hazırlanabilmek için önemli kazanımlar elde ediyor. 2019 yılından beri toplam 90 öğrenci Tüpraş’ta proje öğrencisi olarak çalıştı. Gençler, katıldıkları eğitim programlarıyla kişisel gelişimlerini desteklerken, yer aldıkları projelerle takım çalışması, iş birliği, fikir geliştirme ve iş süreçlerine katkı sağladılar. 11 ay süren Nextremers programı sonrasında mezun olan 23 genç yetenek Üretim, Bakım, Ar-Ge, Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları başta olmak üzere birçok departmanda işe başladılar.