“Müdürdüm Müzisyen Oldum”

‘Haydar Haydar’, ‘Unutma Beni’, ‘Drama Köprüsü’, ‘İçimde Ölen Biri’ gibi klasikleşen Türkçe şarkıları kendine has sesi ve tarzıyla yorumlayarak geniş bir dinleyici kitlesi edinen Can Gox, iki yeni bestesini dinleyicileriyle buluşturdu. Beste ve kayıt sürecinin yoğunluk nedeniyle meşakkatli olduğunu söyleyen sanatçı yeni bestelerinden biri olan ‘Ömrünü Berbat Etme’ şarkısında Ömer Hayyam’a selam gönderiyor. Hayyam’ın dizelerini çok güçlü bulduğunu söyleyen sanatçı, “Metinlerinden alıntılar yaparak yine kendi sözleriyle yeni bir dörtlük, yeni bir sekizlik oluşturduk ve bu şekilde bir selam göndermek istedik” diyor.

‘Ah Be Ah’ adlı yeni EP çalışmanızı yayımladınız. Uzun bir aradan sonra gelen yeni besteler dinleyicilerinizi çok sevindirdi. Beste ve kayıt sürecini de sizden dinleyebilir miyiz?

Biraz meşakkatli oldu öyle söyleyeyim, koşuşturmadan ve konser yoğunluğundan uzun zamandır beste yapamıyorduk. Şimdi biraz zaman ayırdık. Besteleri yine Erdem Tarabuş ile beraber yaptık ve sağ olsun Yasin Köse de şarkının klibini çekti. Kerem İnci de düzenlemelerini yaptı İzmir’de kayıtları bitirdik okuması dahil, gayet keyifli bir çalışma süreci oldu bizim için.

Nesimi, Ömer Hayyam gibi isimleri çok sevdiğinizi biliyoruz. ‘Ömrünü Berbat Etme’ isimli parçada da Ömer Hayyam’dan alıntılar yer alıyor. Bu şiiri seçmenizde ne etkili oldu

Hayyam metin olarak yazı olarak çok güçlü ve çok severek okuduğum birisi, metin çok güçlü olduğu için ‘Ömrünü Berbat Etme’de cut up tekniği kullandık. Metinlerinden alıntılar yaparak yine kendi sözleriyle yeni bir dörtlük, yeni bir sekizlik oluşturduk ve bu şekilde bir selam göndermek istedik. Onlara selamlarımız her zaman devam edecek.

'HAYATIN SÜRÜKLEDİĞİ YERE GİTTİM’





EP’nin ilk klibinde de eşinizle birlikte oynadınız nasıl bir deneyim oldu sizin için?

Deneyim değil çok güzel bir anı oldu bizim için. Çok mutlu olduk hep beraber, hem klibi çekerken hem klibin sonrasında yaptığımız işe baktığımızda gelecekte bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra birlikte göreceğimiz çok özel özel görüntülerimiz oldu. Bunun bizim için zamanla daha da değerli hale geleceğini düşünüyorum.

Her şeyin başladığı zamana gidersek, müzikle ilgilenmeye ne zaman başladınız?

İlkokul yıllarımda babamın armağan ettiği bir orgum vardı, onunla başladı müzikle tanışma serüvenim. Babam sayesinde...

Uzun yıllar bir şirkette çalışmışsınız hatta müdürlük derecesine yükseldikten sonra ani bir kararla müzisyenliği meslek olarak yapmaya karar vermişsiniz. Hiç kolay bir karar değil hele ki tabiri caizse sağlam bir işiniz varken bu kararı vermenizde ne etkili oldu?

Hayata karşı savaşılmaması gerektiğini fark ettim. Hayat seni ne yaparsan yap istediği yere doğru çekiyor ve o yüzden de ben de biraz yelkenleri boşa bırakıp, hayatın beni sürüklediği yere doğru gitmeyi tercih ettim, delice bir cesaretle gerçekleşti bu ama şu an mutluyum. İyi ki de öyle bir karar vermişim, tabii ki iş arkadaşlarımı ve işimi özlüyorum fakat bu benim için en doğru olan seçimdi.

SOSYAL MEDYA EŞSİZ BİR KAYNAK

Sosyal medyanın müziğe artısını eksisini nasıl değerlendirirsiniz?

Müzik alanında çok yararlı olduğuna inanıyorum, bir araştırma gözüyle bakarsak çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Eğer yanlış bir yere düşersiniz çöplük içerisinde düşüyorsunuz yani daha doğrusu gereksiz bilgiler içerisinde düşüyorsunuz ama önemli olan araştırabilmek. Dünyanın her yerinden müziğe ulaşabileceğiniz bir kütüphane olduğunu düşünün, bu şekilde baktığımız zaman çok faydalı ve eşsiz bir kaynak.

Yeni çıkan isimlerden sevdiğiniz, takip ettiğiniz var mı?

Çoğuyla aynı zamanda çıktık ben de kendimi yeni olarak görüyorum. Beş, altı senedir bu işin içindeyim. Bizim tayfa hep aynı Mehmet Erdem çok seviyorum, Gevende severim çok sık dinliyorum, Hayko’yu çok seviyorum, Duman severim ondan sonra Kalben seviyorum, Murat Ak seviyorum bunların hepsini severek dinliyorum…

Bugüne kadar çok sayıda cover şarkıya imza attınız ama hepsi Can Gox yorumu olarak anılan farklı şarkılar haline geldi. Hangi şarkıyı yorumlayacağınıza nasıl karar veriyorsunuz?

İç sesimi dinliyorum ve şarkıyı başarabileceğime inanıyorsam deniyorum. Başarabileceğimi gönlüm söylüyorsa şarkıyı ona göre seçiyoruz ama içimden bir ses olmadı diyorsa tüylerim diken diken olmuyorsa şarkı söylerken, demek ki zamanı vardır diye demlenmeye bırakıyoruz.

‘HAYDAR HAYDAR’IN YERİ HİÇ DEĞİŞMEZ

Çok kült şarkı/türküleri cover’ladınız ama ayrı bir yere koyduğunuz bir parça var mıdır?

Hepsinin yeri ayrı, hepsi farklı farklı yerlerde benim için ama ‘Haydar Haydar’ın yeri hiç değişmez…

Türkülerin sizin için ne ifade ettiğini de sormak istesek neler söylersiniz?

Türküleri gerçeklikle iç içe ve hiçbir şeyi sakınmadan net olarak yansıtabilen deyişler olarak görüyorum, saygım sonsuz.

Türkü, arabesk, blues, caz... Müziğinizi tanımlarken hepsinden biraz bahsetmek gerekiyor. Siz bu çeşitliliği neye borçlusunuz?

Yaşanılanlara borçluyum, eğitimime borçluyum, hissettiklerime borçluyum, araştırmaya borçluyum. Hepsini birleştirince de benim müziğim çıkıyor ortaya.

Öğrencilik yıllarınıza gelecek olursak İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tam burslu olarak caz vokal eğitimi aldığınızı duyduk. Nasıl bir öğrenciydiniz?

Tembel bir öğrenciydim genelde, şöyle bir handikap vardır yeteneğiniz varsa tembelliğe çok yatkın oluyorsunuz. Onun için ben de ne çok tembel ne çok çalışkan bir öğrenci değildim ama sınavlarda geçecek kadarını becere biliyordum fakat üç sene sürdü üçüncü sene sonunda da okulu bitirmeden bıraktım. Sanat alanında üniversite eğitimi ile bir yere gelinebileceğine inancını yitirmiştim, doğru mu yanlış mı bilmem ama sonuçta bu da benim kararımdır yola bu şekilde devam ettim.

Bir yandan iş hayatına atılmışken diğer yandan müzikle ilgilenmeyi hiç bırakmamış olmanız birçok insana ilham olacak bir tutku. Müzikle ilgilenen gençlere neler söylemek, ne tavsiyeler vermek istersiniz?

Sebat etsinler, durmadan çalışsınlar ve nankörlük etmesinler sanata karşı. Eğer gerçekten içlerinde varsa çalışmayı ve üretmeyi bir köşeye bırakmasınlar. Arada sırada gitar çalmak istiyorlarsa çalsınlar ama gerçekten bir müzisyen olma çabaları varsa çok çalışmaları gerekir…

KOLAY SORULAR

Spotify’da döndüre döndüre dinlediğiniz şarkılar hangileri?

Gevende, Hayko dinlerim. Son dönemde Beth Hart ve Joe Bonamassa ikilisini sık dinliyorum. Bruce Springsteen’den vazgeçmem.

Netflix başından kalkmadan bölümlerce izlediğiniz diziler hangileri?

En son ‘You’ diye bir dizi izledim, ondan sonra ‘Narkos’ seviyorum yeni başladım ama devam ediyorum. Aynı anda birkaç dizi birden izliyorum, sıkılınca ötekine geçiyorum, sonra diğerine kaldığım yerden devam ediyorum. İzlemediğim çok az belgesel vardır, özellikle biyografi belgesellerini çok seviyorum.

Sayfalarını heyecanla çevirip okuyup bitirmek için sabırsızlandığınız kitap hangisi?

Bruce Springsteen’in hayatıyla ilgili bir kitap var sayfalarını heyecanla çeviriyorum fakat bitmiyor, kalın bir kitap. Bir türlü verimli kitap okuyacak vakti bulamıyordum fakat bu ara bunun için zaman yaratabiliyorum, inşallah en kısa zamanda onu bitireceğim. Ayrıca çok sıkı bir 6:45 yayın takipçisiyim.

‘Başucumdan hiç ayırmam’ dediğiniz kitap hangisi?

Vallahi başucundan ayırmadığım kitaplar diyelim, birçok kitap var ben tek kitapla sınırlandırmak istemiyorum. Başucumda her zaman iki, üç tane tane ayrı kitap olur.

Twitter veya İnstagram’da takip ettiklerinizden yüzünüzü güldüren hesaplar hangileri?

Sosyal medyayı daha çok duyuru amaçlı kullanıyorum, konserleri ve diğer etkinliklerimizi oradan paylaşıyoruz. Ben yüzünü güldürecek gerçek insanlarla karşılaşmayı tercih ediyorum.







