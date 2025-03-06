JOB Genç Yetenek Programı 2025’e başvurular başladı

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Üniversite 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin yanı sıra yeni mezunlar ile yüksek lisans öğrencilerine yönelik programa 30 Mart 2025’e kadar başvuru yapılabileceği açıklandı.

Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser, JOB Genç Yetenek Programı’na kabul edilecek gençlerin Holding ve bağlı şirketlerdeki departmanlarda deneyim kazanacağını belirterek, “Günümüz iş dünyasında yetenek yönetimi stratejik bir öncelik olarak organizasyonların sürdürülebilir başarılarında kritik rol oynuyor. Bizler de JOB Genç Yetenek Programımız ile yeni yetenekleri keşfetmeyi önceliğimize alıyoruz. Programımız aracılığıyla eğitimlerine devam eden ve yeni mezun gençlere, Holding ve şirketlerimizdeki staj deneyiminin yanı sıra eğitim programları ve gelişim imkanından şirket liderlerimizden alacakları mentörlüğe kadar kapsamlı bir kariyer fırsatı sunuyoruz. Gençlerin akademik kariyerleriyle eş zamanlı lider global bir kurum kültüründe iş dünyasını deneyimlemelerine olanak verdiğimiz ve bu yıl 14’üncüsünü gerçekleştireceğimiz programımızla, gençlerin kariyer yolculuklarında sürekli gelişimlerine sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.