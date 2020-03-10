İTÜ logolu ürünler burs olacak





İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ), 1773İTÜ mağazasında satışa sunduğu ürünler internette satışa çıktı. Morhipo.com’dan yapılan açıklamaya göre, Morhipo.com, 1773İTÜ markasıyla işbirliğine imza attı. Bugüne kadar İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde yer alan mağazada satılan koleksiyonlar artık Morhipo.com’dan Türkiye’deki alıcılara ulaşıyor. Giyim, çanta, takı, kırtasiye, aksesuar, kitap ve ev-yaşam kategorilerinde Morhipo.com’da satışa sunulan 80’e yakın ürünün geliri ise İTÜ’nün burs fonuna aktarılıyor. İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap, şunları söyledi:

500’E YAKIN ÜRÜN





“Adını İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kuruluş tarihinden alan 1773İTÜ markası, 2012’den bu yana üniversitemiz için logolu ürünler üreten ve gelirini başarılı öğrencilerimize burs olarak aktaran bir yapı. Diğer üniversite logolu ürün mağazalarından farklı olarak özel tasarımlar, trend takibi ve özel koleksiyonlar hazırlanması, alanında uzman İTÜ’lüler tarafından yapıldığı için ayrıcalıklı bir çizgi ortaya koyuyor. Ayazağa kampüsümüzde konumlanan 180 metrekare alan üzerinde hizmet veren mağazamızın ürün yelpazesinde giyim, çanta, takı, kırtasiye, aksesuar, kitap ve ev-yaşam kategorilerinde 500’e yakın ürün bulunuyor. 2019 yılı ciromuz 2 milyon 100 bin TL gibi rekor bir değere ulaştı. Açılışından bu yana toplam 250’ye yakın öğrencimize dokuz ay boyunca burs imkânı sağlandı. Online satışımızın cirodaki payını ise 2019 yılında yüzde 3.5’ten yüzde 5.5’e çıkarttık. Ancak Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan 140 bine yakın mezunumuzla bu değerin çok daha üzerine çıkabilecek potansiyele sahibiz. Mezunlarımıza ulaşımı kolaylaştırma yönünde Morhipo.com ile başlattığımız işbirliğinin büyük katkısı olacağına inanıyoruz.”

Morhipo.com, İTÜ ile başlattığı bu projeyi gelecek dönemlerde diğer üniversitelerle de devam ettirmeyi hedefliyor.

Marmara’dan hukuk öğrencilerine burs

Marmara Üniversitesi de sosyal bir projeyle öğrencilerine destek olmaya devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde proje tasarımcılığı Aydan Taş tarafından yapılan ve bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan ‘Geleceğin Güçlü Kadınları 2020’de çok sayıda isim bir araya geldi. Projenin temel hedefi kendi ayakları üzerinde duran güçlü kadınların, kendi ayakları üzerinde durmayı hedefleyen geleceğin güçlü kadınlarına destek olmak.

Kız öğrencilere destek olacak

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, projeyle ilgili, “Tüm destekçilere teşekkür ediyorum. Bu tarz projeler toplumdaki birlikteliği ve yardımlaşmayı arttırarak toplumsal dayanışma için çok iyi birer örnek oluşturuyor. Hedef olarak kız öğrencilerin seçilmesinin ‘Dünya Kadınlar’ gününde özel bir anlamı var. Bu gecenin tüm geliri Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki kız öğrencilere burs olacak” dedi.











