Işık Üniversitesi’nden yeni adımlar

Bu kapsamda akademik birimlerini yeniden düzenleyen Işık Üniversitesi, yeni akademik yılla birlikte yükseköğretim faaliyetlerine; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olmak üzere üç fakülte ile devam edecek. Bu yenilikle birlikte söz konusu üç fakülte ve tüm lisans programları, üniversitenin Şile kampüsünde yer alacak.

Daha önce mevcut olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Meslek Yüksekokulunu da tek çatı altında toplayan Işık Üniversitesi, önlisans eğitimine yönelik faaliyetlerini ise Meslek Yüksekokulu ile sürdürecek.

Işık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü’nü de Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü çatısı altında birleştirdi. Meslek Yüksekokulu ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü eğitim faaliyetlerine bugüne kadar olduğu gibi üniversitenin Maslak kampüsünde devam edecek.