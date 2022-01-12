Innovation Campus Programı’na başvuru için son 3 gün

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Samsung Electronics’in Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) iş birliğiyle üçüncü defa düzenleyeceği Innovation Campus programı için başvuru süreci 15 Ocak 2022 itibarıyla sona eriyor.

Yapay zekâyı odağına alan beş aylık programa, 18-29 yaş arası gençler başvurabiliyor. Başvuru sahipleri, eleme sürecinde teknik testlerden ve yetkinlik bazlı bir değerlendirmeden geçecek. Başarılı bulunan 25 genç, ODTÜ profesörleri tarafından Samsung'un yapay zekâ konusundaki küresel müfredatı ile 5 ay boyunca, 350 saat sürecek bir eğitim programına katılmaya hak kazanacak. Katılımcılar, alacakları eğitimin ardından becerilerini sergileyebilecekleri projeleri tasarlayarak fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayacak maddi destek ve koçluk desteği almak için yarışacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan gençler, program sonunda sertifika alacak.

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SDG AI Lab, gençlere yapay zekâ ve veri araştırmaları desteği sunacak

Birleşmiş Milletler kuruluşlarının ve ortaklarının günlük çalışmalarına yapay zekâ ve büyük veri araştırmalarını entegre ederek destek sağlamayı amaçlayan SDG AI Lab (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Yapay Zekâ Laboratuvarı) da iş ortaklarından biri olarak Innovation Campus programında aktif rol oynayacak. SDG AI Lab, hem gençlerin veri biliminde deneyim kazanmalarına ve kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olacak hem de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkıda bulunacak. Program kapsamında ODTÜ, 350 saate yükselen 'Samsung AI' yapay zekâ eğitim müfredatını katılımcılara aktaracak. SDG AI Lab ise ODTÜ ile koordineli olarak bu müfredat ve teknolojileri daha da geliştirerek destekleyecek. Katılımcılar için yapay zekâ kullanımına ilişkin farkındalık artırma ve eğitim oturumları düzenleyecek, uzmanlık ve mentor desteği de sunacak. SDG AI Lab, aynı zamanda çevrim içi gönüllülerin destekleriyle dijital çözümler üretirken yapay zekâ teknolojilerinin uygulanması alanında, hem UNDP Türkiye hem de diğer UNDP ülke ofisleri için ortak projeler geliştirmeye devam ediyor.

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Projelerle kalkınma alanındaki sorunlara çözüm aranacak

Teması Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) olarak belirlenen yarışmada SKA’lar çerçevesinde en fazla ilerleme potansiyeli sergileyen projeler ödüle hak kazanacak. UNDP uzmanları katılımcılara SKA’lar hakkında ve edindikleri yeni becerileri kalkınma projelerinde nasıl kullanabilecekleri konusunda yönlendirme sağlayacak. Kıdemli insan kaynakları uzmanları da mesleki başarı için gereken yaşam becerileri konusunda eğitim verecek. Teknoloji sektöründen mentorlar ve rol modeller de program katılımcıları ile deneyimlerini paylaşacak.