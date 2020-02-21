Gençlere göre aşk Dünyanın en tatlı mutluluğu

‘Gençlerin Aşka Bakışı 2020’ anketi kapsamında 1.152 üniversite öğrencisine aşka bakışları soruldu. Gençlerin yüzde 41.2’sine göre aşk, ‘sevgi ve saygı’. Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Güz önderliğinde gerçekleştirilen ankette şu anda birine aşık olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 38.4 oldu.

ANLAMI DEĞİŞTİ

Anketi değerlendiren Prof. Dr. Güz, söz konusu anketi geçmiş yıllarda da gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “2006’da gençler aşkın anlamını yüzde 12 oranında ‘sevmek’, yüzde 6 ‘tarifsiz duygu’, yüzde 5 ‘tutku’, yüzde 3 ‘acı-tatlı’, yüzde 1 ‘güven-para’ olarak tarif ederken, 2020’de gençlerin 41.2’sine göre aşk, ‘sevgi ve saygı’, yüzde 27.3’üne göre ‘dünyanın en tatlı mutluluğu’; yüzde 12.1’ine göre ‘zamanın durması’” diyor.

YÜZ YÜZE İFADE

Prof. Dr. Güz, 2006’da gençlerin sevdiklerine ilan-ı aşk etmek için yüzde 67 oranında ‘söz’ü yani yüz yüze iletişimi tercih ettiğini söylerken, 2020’de de gençlerin yüzde 35.1’i aşık olduğu kişiye hislerini yüz yüze ifade edeceğini belirtiyor. Güz, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu noktada ilginç olan şu: 2016’da gençler, hislerini yüzde 25 oranında telefon aracılığıyla iletmeyi tercih ederken, 2017’de yeniden 11 yıl öncesinin tercihlerine dönülerek aracılı iletişim yüzde 14.2 ile en düşük yoğunluklu seçenek olmuş. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında ise aracılı iletişim tercih edilen bir seçenek değil. Gençler hislerini yüz yüze iletemiyorlarsa, davranışlarıyla belli etmeyi ya da ‘itiraf etmeyip içlerinde yaşamayı’ tercih ediyorlar.”

Aşkı için hiçbir şeyden vazgeçmiyorlar

Gençler, aşık oldukları kişi için sahip oldukları hiçbir şeyden vazgeçmek istemiyor. Ankete katılan gençlere aşık oldukları kişi için ailelerinden mi, paradan mı yoksa okul ya da işlerinden mi vazgeçecekleri sorulduğunda, gençlerin yüzde 51.9’u hiçbirinden vazgeçmeyeceklerini, yüzde 23.7’si ise paradan vazgeçebileceklerini belirttiler.

Aşkın simgesi Kalp

Gençlere sorulan “Sizce aşkın simgesi nedir?” sorusuna verilen yanıtlar genellikle ‘kalp’ oldu. Ayrıca gençler bu soruya, kırmızı, toprak kokusu, gökkuşağı, kelebek, su ve sevgilim yanıtlarını da verdi.

En beğenilen şarkı Nalan

Gençlerin en beğendiği aşk şarkısında Emircan İğrek’in ‘Nalan’ ve Zeynep Bastık’ın ‘Felaket’ şarkıları yüzde 17.8 ve yüzde 17 oranlarıyla birinciliği paylaşırken, Yalın’ın seslendirdiği ‘Deva Bize Sevişler’ parçası yüzde 9.6 ile ikinciliğe yerleşti.

En beğenilen aşk şiiri Lavinia

Üniversiteli gençlerin en beğendiği aşk şiiri bu yıl da yüzde 32’lik oy oranıyla Özdemir Asaf’ın ‘Lavinia’ isimli şiiri olurken, Cemal Süreya’nın ‘Piyale’ şiiri ise yüzde 18.8 oranında oy alarak ikinci sırada yer aldı.