Gençler için İzmir’de ‘Teknoloji ve Etki Merkezi’

Haberin Devamı

Sabancı Topluluğu şirketlerinden Enerjisa Üretim tarafından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) bünyesinde tamamlanan Enerjisa Üretim Teknoloji ve Etki Merkezi, Uzaktan İzleme Odası ve BloombergNEF Merkezi olmak üzere iki farklı projeyi bünyesinde barındırıyor.

Öğrenciler, İYTE Enerji Sistemleri Mühendisliği Laboratuvar Binası’nda kapılarını açan Uzaktan İzleme Odası ve Makina Mühendisliği Binası’nda yer alan BloombergNEF Merkezi sayesinde, enerji sistemlerinde dijitalleşme, yapay zekâ alanında santral gözlemi, performans analizi ve ileri veri modellemesi yapabilecek; akademik bilgilerini teknoloji odaklı saha çalışmalarıyla zenginleştirebilecek.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ve Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl’ün yanı sıra akademisyen ve öğrencilerin katıldığı törenle kapılarını açan Enerjisa Üretim Teknoloji ve Etki Merkezi, başta İYTE bünyesinde öğrenim gören yaklaşık 2 bin yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak üzere, İzmir ve çevre illerdeki tüm üniversite öğrencileri, araştırmacılar, girişimciler ve geleceğin liderleri faydalanabilecek.

Haberin Devamı

“BU MERKEZ, DÜNYA ÇAPINDA FARK YARATAN PROJELERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK”

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, “İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak bölgemizin ve ülkemizin sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmeye katkı sağlamak adına şevkle ve azimle çalışıyoruz. Enstitümüzde en büyük hedefimiz, gençlerimizi geleceğe yön verebilecek kapasiteye sahip ulusal ve küresel liderler olarak yetiştirmektir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Enerjisa Üretim Teknoloji ve Etki Merkezi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün geleceğin liderlerini yetiştirme misyonunu güçlendiren önemli bir adımdır. Yüksek teknoloji ve sürdürülebilir enerji alanlarında ülkemizin en yetenekli gençlerini yetiştirme hedefimiz doğrultusunda, yapay zekâ ve ileri veri analizleri gibi yenilikçi teknolojilerle enerji sistemlerinde dijitalleşme sağlanacak ve küresel çapta rekabet edebilecek liderler yetiştireceğiz. Bu merkez, yalnızca teknoloji ve bilim üretimi açısından değil, aynı zamanda ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu yenilikçi çözümleri geliştirme noktasında gençlerimize ilham verecektir.

Haberin Devamı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak, yalnızca teknik bilgi ve beceriler kazandırmakla yetinmiyor; eleştirel düşünme becerisine sahip, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, çok yönlü bireyler yetiştiriyoruz. Gençlerimize, bilgiye erişim ve inovasyonla dünyayı değiştirme fırsatı sunmak, onların potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için bu gibi iş birlikleriyle imkanlar yaratıyoruz. Sabancı Topluluğu ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sadece teknolojik ilerlemeyi değil, aynı zamanda geleceğin liderlerini yetiştirme misyonumuzu da pekiştiriyor.

İYTE olarak, her koşulda gençlerimize değişim için lider birey olma fırsatını sağlamak en büyük hedefimizdir. Bugün açılışını yaptığımız bu merkez, dünya çapında fark yaratan projelere ev sahipliği yapacak ve ülkemizin teknolojik geleceğine yön verecek önemli adımların atıldığı bir buluşma noktası olacaktır. Bilginin gücüne ve gençlerimizin yaratıcı hayal gücüne inanarak, daha iyi bir toplum ve daha sürdürülebilir bir dünya için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

“BİR ÜLKENİN GELECEĞİ ASLINDA GENÇLERİNİN ZİHİNLERİ KADAR AYDINLIKTIR”

Sabancı Gençlik Seferberliği’nin ülkemizin beyin gücünün Türkiye’de kalmasını, ülke çapında gençlere, girişimcilere inovasyona ve teknolojiye erişim konusunda fırsat eşitliği sağlamayı amaçladığını hatırlatan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ise, “Bir ülkenin geleceği aslında gençlerinin zihinleri kadar aydınlıktır. Bu aydınlığın gençlerimizin zihinlerine hükmedebilmesi için yapmamız gereken çok basit bir şey var: Gençlere umut vermek ve onlara değişim yaratma güçlerini gösterebilecekleri ortamlar sağlamak. Sürekli güvendiğimizi söylemenin ötesinde, bu güveni onlara hissettirmek. Sabancı Gençlik Seferberliği, eğer sadece bir kelime ile özdeşleşecekse bu da ‘umut’ olacak. Biz gençlerimize bu umudu verebilmek için, yaklaşık 100 yıldır olduğu gibi bugün de onların yanındayız. Bugün İYTE ile başlattığımız bu yolculuğu, ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerimizle birlikte Türkiye’ye yayacağız. Sabancı’nın teknolojik gücünü ve inovasyon ağını gençlerimiz için seferber edeceğiz. Bu yıl içerisinde 8 merkezimiz hayata geçmiş olacak. 3 yıllık proje dönemi sonunda ise, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olmayı; projenin sonunda en az 30 bin gence ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Haberin Devamı

“DÜNYAYI KAPI ARALIĞINDAN GÖRECEKLERİNE, KAPIYI AÇIP BİLGİYE ERİŞMELERİNİ SAĞLAYALIM”

TÜİK verilerine göre, 2023 yılında 15-34 yaş arasındaki 329 binden fazla gencin yurt dışına göç ettiğini sözlerine ekleyen Cenk Alper, “Şu anda ülke olarak bizim en acil çözüm bulmamız gereken tehdit işte bu. Biz Sabancı olarak, gençlerin, sadece çantalarını alıp arkalarına bakmadan yurt dışına gitmelerine razı değiliz, olamayız. Burada gördükleriyle, öğrendikleriyle yetinsinler demiyoruz. Biz onlara tüm teknolojimizi açalım ve en iyi fırsatları sunalım. Dünyayı kapı aralığından göreceklerine, kapıyı onlara açıp dünyadaki bilgiye, gelişmelere ve benzer imkanlara erişmelerini sağlayalım. Ve bir gün gideceklerse de ellerinde birkaç bavulla değil; zihinlerinde pırıl pırıl fikirler, kalplerinde ülke sevgisi, ama en önemlisi ceplerinde dönüş biletleriyle gitmelerini sağlayalım. Bu merkez işte tam da bu anlayışın bir göstergesi. Yüksek teknoloji enstitülerinin ülkemizdeki tek örneği olan İYTE ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile enerji ve iklim teknolojilerinde geleceğin liderlerini yetiştireceğiz. Bu liderler, sadece en iyi teknolojileri takip etmekle kalmayacak; burada kazandıkları bilgi birikimi ve deneyimle küresel ölçekte bu alandaki yeni teknolojilerin de geliştiricisi olacak; bu tecrübelerini ülkelerinin geleceği için seferber edecek. İş dünyası ve akademinin el ele verdiği, teorinin pratikle güçlendiği, veri odaklı düşüncenin önceliklendirildiği bu merkezde yetişecek enerji teknolojileri liderleri, dünyadaki yetenek savaşlarında ülkemize ciddi bir rekabet avantajı sağlayacak” dedi.

Haberin Devamı

“ÜLKEMİZDEKİ KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜN SİMGE PLATFORMLARINDAN BİRİ OLACAK”

Bugün dünyada yaşanan sürdürülebilirlik ve dijital odaklı dönüşümün, en net hissedildiği alanlardan birinin de enerji ve iklim teknolojileri olduğunu ifade eden Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl ise, “Bu dönüşüme liderlik edebilmek için sadece kapasitenizi artırmanız, yenilenebilir enerji yatırımları yapmanız, teknolojinizi geliştirmeniz yeterli değil. Buradaki en büyük ihtiyacımız, bu dönüşümü ülkemizin geleceği için bir fırsat olarak gören, teknolojinin yapıcı gücüne inanan sorumlu liderler yetiştirebilmek. Bu merkez, ülkemize işte bu liderleri kazandıracak kültürel dönüşümün simge platformlarından biri olacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yeşil enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Üretim’in 2030 yılında 7.500 MW’a ulaşma hedefini vurgulayan İhsan Erbil Bayçöl, portföyümüz içerisinde yenilenebilir enerji kurulu güç oranımız %45’e ulaştı. 1.000 MW'lık YEKA-2 projesi yatırımlarımızın da 2026'nın ilk çeyreğine kadar kademeli olarak tamamlanması ile bu oranı %58’e yükselteceğiz. YEKA-2 yatırımlarımızın önemli bir kısmının Ege Bölgesi’nde, İYTE’ye son derece yakın konumda olması da projenin burada gerçekleşmesinde önemli bir etken” dedi.

İYTE ile hayata geçirdikleri iş birliği kapsamında açılan merkezlerin, uzun soluklu bir vizyon ortaklığının ilk meyveleri olduğunu ifade eden İhsan Erbil Bayçöl, “Önümüzdeki dönemde, Urla RES gibi projelerde performans analizi ve veri analitiği çalışmalarımızı genişleterek, makine öğrenmesi ve yapay zekâ algoritmaları ile enerji verimliliğinin artırılması için yeni çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz. Üniversite ve sanayi iş birliğiyle, enerji verimliliğini artıracak ve karbon ayak izini azaltacak yeni teknolojiler ve süreçlerin araştırılması yine gündemimizde olacak. İYTE ile birlikte uluslararası iş birliği fırsatlarının da takipçisi olurken, İYTE öğrencilerini belirlediğimiz alanlardaki uygulamalı eğitim ve staj programlarımıza dahil edeceğiz. Tüm bunlarla birlikte, öğrencilerin ‘yıkıcı inovasyon’ odaklı fikirlerini ticarileştirebilecekleri bir girişimcilik platformunu yine burada hayata geçirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yapay zekâ ile 7/24 santral takibi yapılacak, ileri veriyle performans artırılacak