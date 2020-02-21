Furkan alev aldı

NBA’deki temsilcilerimizden Furkan Korkmaz yine gururumuz oldu. Philadelphia’nın 119-107 kazandığı maçta Memphis Grizzlies karşısında 34 sayı üreterek kariyer rekoru kıran Milli basketbolcu, Chicago karşısında da attığı 31 sayıyla bu sezon Philadelphia’da üst üste iki mücadelede 30 barajını aşan ilk isim oldu. İki gün arayla muhteşem performanslar sergileyerek Philadelphia’nın kazanmasında başrol oynayan Furkan Korkmaz, kulüp rekoru kırmakla kalmadı, NBA istatistiklerinde de kendisine yer buldu.

BENCH’TEN 17 SAYI ATTI

21 yaşındaki yıldız, bu sezon Philadelphia’da üst üste iki maçta 30 sayı barajını aşan ilk oyuncu unvanını aldı. Furkan 1970-1971 sezonundan sonra J. J. Redick ile birlikte bu başarıya ulaşan ikinci Philadelphia’lı oldu. 31 sayının 17’sini ilk çeyreğe sığdıran Furkan, NBA’de 1996-1997’den sonra benchten gelerek ilk çeyrekte en çok sayı bulan isimler arasına girdi. Milli oyuncu 2015’te Lakers potasına bench’ten gelerek 18 sayı atan Will Barton’ın ardından en çok sayı bulan üç isimden biri oldu.