En çok onlar kazandı

Forbes dergisinin 2019 yılı itibariyle ‘Hollywood’un en fazla kazanan kadın/erkek oyuncuları listesinin birinci sıralarında Dwayne Johnson ile Scarlett Johansson yer aldı. Erkeklerde Dwayne Johnson 89.4 milyon dolarlık (544 milyon TL) gelirle 2019’un en fazla kazanan ismi oldu. Johnson’ın ‘Jumanji: Yeni Seviye’ filminden büyük gelir elde ettiği ve ‘Ballers’

dizisinden ise bölüm başı 700 bin dolar aldığı belirtildi.

‘Black Widow’la zirvede

Kadınlarda ise Scarlett Johansson, 56 milyon dolarlık (340 milyon TL) gelirle zirveye oturdu. Yıldız oyuncunun gelirinin büyük kısmını süper kahraman filmi ‘Black Widow’dan (Kara Dul) elde ettiği açıklandı.

En çok kazanan erkek oyuncular

Dwayne Johnson: 89.4 milyon Chris Hemsworth: 76.4 milyon Robert Downey Jr.: 66 milyon Akshay Kumar: 65 milyon Jackie Chan: 58 milyon Bradley Cooper: 57 milyon Adam Sandler: 57 milyon Chris Evans: 43.5 milyon Paul Rudd: 41 milyon Will Smith: 35 milyon

En çok kazanan kadın oyuncular

Scarlett Johansson: 56 milyon Sofia Vergara: 44.1 milyon Reese Witherspoon: 35 milyon Nicole Kidman: 34 milyon Jennifer Aniston: 28 milyon Kaley Cuoco: 25 milyon Elisabeth Moss: 24 milyon Margot Robbie: 23.5 milyon Charlize Theron: 23 milyon Ellen Pompeo: 22 milyon











