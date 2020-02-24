En çok onlar kazandı
Süper kahraman süper kazandıAmerikan ekonomi dergisi Forbes ‘Hollywood’un en fazla kazanan oyuncuları’ listesini açıkladı. Scarlett Johansson süper kahraman filmi ‘Black Widow’ ile hatırı sayılır bir gelir elde etti.
Forbes dergisinin 2019 yılı itibariyle ‘Hollywood’un en fazla kazanan kadın/erkek oyuncuları listesinin birinci sıralarında Dwayne Johnson ile Scarlett Johansson yer aldı. Erkeklerde Dwayne Johnson 89.4 milyon dolarlık (544 milyon TL) gelirle 2019’un en fazla kazanan ismi oldu. Johnson’ın ‘Jumanji: Yeni Seviye’ filminden büyük gelir elde ettiği ve ‘Ballers’
dizisinden ise bölüm başı 700 bin dolar aldığı belirtildi.
‘Black Widow’la zirvede
Kadınlarda ise Scarlett Johansson, 56 milyon dolarlık (340 milyon TL) gelirle zirveye oturdu. Yıldız oyuncunun gelirinin büyük kısmını süper kahraman filmi ‘Black Widow’dan (Kara Dul) elde ettiği açıklandı.
En çok kazanan erkek oyuncular
- Dwayne Johnson: 89.4 milyon
- Chris Hemsworth: 76.4 milyon
- Robert Downey Jr.: 66 milyon
- Akshay Kumar: 65 milyon
- Jackie Chan: 58 milyon
- Bradley Cooper: 57 milyon
- Adam Sandler: 57 milyon
- Chris Evans: 43.5 milyon
- Paul Rudd: 41 milyon
- Will Smith: 35 milyon
En çok kazanan kadın oyuncular
- Scarlett Johansson: 56 milyon
- Sofia Vergara: 44.1 milyon
- Reese Witherspoon: 35 milyon
- Nicole Kidman: 34 milyon
- Jennifer Aniston: 28 milyon
- Kaley Cuoco: 25 milyon
- Elisabeth Moss: 24 milyon
- Margot Robbie: 23.5 milyon
- Charlize Theron: 23 milyon
- Ellen Pompeo: 22 milyon
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