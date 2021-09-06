Dünyanın en iyi 600 üniversitesi açıklandı

THE 2022 Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması’nda birinci sırayı Oxford University elde ederken, ikinci sırayı California Institute of Technology ve Harvard University paylaştı. Bu yıl toplamda 1,662 üniversite listeye girme başarısını gösterdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) de, 501-600 bandında yer alarak Türkiye üniversiteleri arasında 2. sıraya yerleşti. Birinci sırada ise 401-500 bandından Çankaya Üniversitesi yer aldı. Listeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) iki üniversite girdi. DAÜ KKTC’de birinci sırayı elde etti. Kıbrıs adası genelinde listeye 5 üniversite girerken, DAÜ bu üniversiteler arasında 3. sırada yer aldı.