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Haber Giriş: 06.09.2021 - 18:52 | Son Güncelleme:

Dünyanın en iyi 600 üniversitesi açıklandı

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Dünyanın en iyi 600 üniversitesi açıklandı

Dünya’da yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 2 Eylül 2021 Perşembe günü, Dünya’nın en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Sıralamada üniversiteler Eğitim, Araştırma, Bilgi Paylaşımı ve Uluslararası Bakış Açısı üzerinden değerlendirildi.

THE 2022 Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması’nda birinci sırayı Oxford University elde ederken, ikinci sırayı California Institute of Technology ve Harvard University paylaştı. Bu yıl toplamda 1,662 üniversite listeye girme başarısını gösterdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) de,  501-600 bandında yer alarak Türkiye üniversiteleri arasında 2. sıraya yerleşti. Birinci sırada ise 401-500 bandından Çankaya Üniversitesi yer aldı. Listeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) iki üniversite girdi. DAÜ KKTC’de birinci sırayı elde etti. Kıbrıs adası genelinde listeye 5 üniversite girerken, DAÜ bu üniversiteler arasında 3. sırada yer aldı.

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