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Dünya finalleri için geri sayım

#Red Bull#Ödül#Yarışma
Dünya finalleri için geri sayım

Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde doğan Red Bull Basement, bugün pek çok ülkede daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini desteklemeyi sürdürüyor.

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Fikirlerini gerçeğe dönüştürmek isteyen, İngilizce bilen, lisans ve yüksek lisans öğrencisi üniversiteli girişimciler, etkinliğe “Erişilebilirlik, Temiz Su, Güçlendirme, Beden & Zihin, İklim Faaliyetleri, Enerji, Kariyer, Eğitim ve Akıllı Şehirler” olmak üzere 9 farklı kategoride teknoloji odaklı çözümü olan projelerle başvuru yapabiliyor. 

Dünya Finaline katılacak proje 2 Kasım’da açıklanacak 

Her yıl genç girişimci adaylarını; sosyal inovasyonun gelişimi için sektörün önde gelen isimleri ile çeşitli konuşmalar, paneller ve atölyeler aracılığıyla buluşturan etkinliğinin bu seneki jürisinde, Onaranlar Kulübü ve Gelecekburada.net Kurucu Ortağı ve Sosyal Girişimci Doğukan Güngör, İBB Akıllı Şehir Departmanı Direktörü Burcu Özdemir ve Türkiye'nin ilk ve tek "Lüks Kiralık Kıyafet Aboneliği" platformu UnoMoi Kurucu Ortağı Gözde Atasoy yer alıyor. Jüri değerlendirmesi sonucunda belli olacak ve etkinlik dünya finaline katılma hakkı elde edecek proje ve finalist, 2 Kasım tarihinde açıklanacak. Girişimciliği destekleyen etkinlikte finalist takım veya bireysel katılımcıya ödül olarak projelerini geliştirmeleri için uygun bir zemin de sunuluyor. Finale kalan proje sahibi, global sosyal inovasyon çevresi ile bir araya gelme imkânı yakalıyor.  

Her ülkenin finalisti Kasım 2021 tarihinde açıklanacak. Aralık ayında İstanbul’da düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanan projelerin sahipleri ayrıca büyük final öncesinde mentörler eşliğinde projelerini geliştirme fırsatı bulacak.

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#Red Bull#Ödül#Yarışma

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