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Haberler‘Çevreci’ Tesla’dan Orman Katliamı
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Haber Giriş: 02.03.2020 - 14:56,Son Güncelleme:/

‘Çevreci’ Tesla’dan Orman Katliamı

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ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Almanya’da kurmak istediği fabrika, çevreye verdiği zarar nedeniyle mahkeme kararıyla durduruldu.

‘Çevreci’ Tesla’dan Orman Katliamı

Elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın, Almanya’da kurmayı planladığı Gigafactory adlı fabrikanın hazırlıkları Alman yargısı tarafından durduruldu. Çevreci gruplar, fabrikanın başkent Berlin yakınlarındaki bir ormanlık alana kurulacak olması nedeniyle bölgedeki doğal yaşamın ve su kaynaklarının olumsuz etkileneceğini savunarak dava açmıştı. Tesla, bu süreçte ormandaki yüzlerce ağacı kesti. Mahkeme verdiği kararla şirketin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Tesla’nın kurmayı planladığı fabrika Avrupa’daki ilk otomobil ve batarya fabrikası olacaktı. Grünheide bölgesindeki Gigafactory, Tesla’nın CEO’su Elon Musk tarafından kasım ayında duyurulmuştu.

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