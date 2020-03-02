‘Black Mamba’yı Anma Töreninde Efsanenin Gözyaşları

Los Angeles Lakers formasıyla 20 yıl mücadele ettiği Staples Center’daki anma töreni Kobe Bryant ve kızı Gianna’nın forma numaralarına ithafen 02.24 tarihinde düzenlendi. 20 binden fazla kişinin katıldığı törende NBA efsanesi Michael Jordan, Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant’nın yanı sıra eski takım arkadaşı Shaquille O’Neal de yaptıkları konuşmalarla duygusal anlar yaşattı. Michael Jordan gözyaşlarını tutamadan gerçekleştirdiği konuşmasında çok yakın olduğu ve özel zamanlar geçirdiğini söylediği Kobe Byrant ile ilgili şu sözleri söyledi: “Kobe Byrant’la birlikte benim de bir parçam öldü. Burada ve tüm dünyaya baktığımda sizden de bir parça öldü. Küçük kardeşim sana elimden ne geliyorsa o kadar yardım ettim. Huzur içinde uyu lütfen.”

‘AĞLAYAN JORDAN’





Konuşması sırasında gözyaşlarına hâkim olamayan Jordan “Önümüzdeki 3-4 yıl boyunca yeni ‘Ağlayan Jordan’ resimlerine maruz kalacağım” sözleriyle salondakileri güldürdü. Vanessa Bryant da gözyaşları içerisinde “Tanrı onların bu dünyada ayrı kalamayacaklarını biliyordu. Onları birlikte aldı. Bebeğim Gigi’mize iyi bak, ben de Nana, Bibi ve Coca’ya iyi bakacağım, biz halen en iyi takımız” dedi.

‘SENİ ÖĞRETECEĞİM’

Eski takım arkadaşlarından Shaquille O’Neal veda konuşmasında “Natalia, Bianka, Capri bebeğe senin tüm hareketlerini öğreteceğim. Kendi serbest atış tekniklerimi öğretmeyeceğim” diyerek salondaki ağır havayı dağıtmaya çalıştı.

Hem ağladılar hem güldüler

Staples Center’daki Kobe Bryant’ı anma töreninde Michael Jordan gözyaşları içinde konuşmasını bitirirken, Shaquille O’Neal ise yaptığı esprilerle salondakileri güldürdü. ‘Black Mamba’ lakaplı Kobe Bryant, Michael Jordan’dan sonra dünyanın en iyi basketbolcusu olarak görülüyordu. Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna helikopter kazasında hayatını kaybetti.