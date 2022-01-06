‘bizz@kampüs’ yarışması 11 yaşında...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan Omicron uyarısı Çok önemli karantina mesajıBakan Koca'dan Omicron uyarısı! Çok önemli karantina mesajı#Koronavirüs
Başarırın asılsız iddiaları yargıya taşındıBaşarır'ın asılsız iddiaları yargıya taşındı#Ali Mahir Başarır
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANITOmicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
MHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptıMHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptı#Koronavirüs
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
Flurona alarmı Bu semptomlara dikkatFlurona alarmı! Bu semptomlara dikkat#Flurona
Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMANOmicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN#Koronavirüs
Djokovice bir şok da Nadaldan Aylar öncesinden biliyordu... Karantina otelinde kurtlu yemek detayı ve 3 yıl yasak tehlikesi...Djokovic'e bir şok da Nadal'dan 'Aylar öncesinden biliyordu...' Karantina otelinde kurtlu yemek detayı ve 3 yıl yasak tehlikesi...#Novak Djokovic
Koronavirüste büyük gizem çözüldü 100 milyon insanı etkilemişti, işte nedeni...Koronavirüste büyük gizem çözüldü! 100 milyon insanı etkilemişti, işte nedeni...#Koronavirüs
ABD bu skandalla çalkalanıyor... Resmen herkesi bezdirdiABD bu skandalla çalkalanıyor... Resmen herkesi bezdirdi!#ABD
Masada 4 kritik başlık vardıMasada 4 kritik başlık vardı#Recep Tayyip Erdoğan
Kadın kılığına girip çekiçle dehşet saçtı Saldırgan komşusu çıktıKadın kılığına girip çekiçle dehşet saçtı! Saldırgan komşusu çıktı#Küçükçekmece
‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık#Bil / Bul Eki
Üniversiteli Enes’in annesinden yürek burkan sözler: Kadir Şeker gibi olduÜniversiteli Enes’in annesinden yürek burkan sözler: Kadir Şeker gibi oldu#Bursa
Taciz iddiaları kariyerini bir kez daha salladı: Çareyi, küllerini köprüden savurmakta buldularTaciz iddiaları kariyerini bir kez daha salladı: Çareyi, küllerini köprüden savurmakta buldular#Chris Noth
HABERLER

‘bizz@kampüs’ yarışması 11 yaşında...

#Ülker#Çokonat#Lezzet
‘bizz@kampüs’ yarışması 11 yaşında...

Her yıl farklı bir Ülker markasıyla ilgili pazarlama projelerinin geliştirildiği ‘bizz@kampüs’te üniversiteliler bu kez Çokonat için yarışacak.

Haberin Devamı

11. kez düzenlenecek yarışmada başvurular 6 Ocak-9 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. Üniversite 3., 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencileri, 2-3 kişilik takımlar halinde yarışacak ve pazarlama odaklı yaratıcı fikirler bulmak için birbirleriyle kıyasıya rekabet edecek. Öğrenciler; ekip çalışması, yenilikçi fikir geliştirme, projeyi tüm adımlarıyla planlama ve sunum konularında deneyim kazanacak. Başvuruların bizzkampus.com adresinden gerçekleştirileceği yarışmada, ilk 3’e girenlere uzun dönem staj imkânı ve birinciye 30 bin TL, ikinciye 25 bin TL ve üçüncüye 20 bin TL olmak üzere toplam 75.000 TL para ödülü verilecek.

Bugüne kadar 35 bine yakın öğrenci başvurdu

bizz@kampüs’ün her yıl artan bir ilgi gördüğünü söyleyen Ülker-pladis Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, “Geride kalan 10 yıllık dönemde 10 bine yakın takımın yarıştığı bizz@kampüs’e bugüne kadar 180 farklı üniversitede, 158 farklı bölümde öğrenim gören, 35 bine yakın öğrenci başvurdu. 2021’de yarışmamıza başvuran aday sayısı ise yüzde 28 artışla 3704 oldu. Yarı finale kalan takımlarla pazarlama ve iletişim sektörünün önde gelen isimlerinin katılımıyla online pazarlama atölyesi düzenlenecek. Finalist takımları, ek olarak mentorluk ve sunum eğitimleriyle destekleyeceğiz. Final etkinliklerimizi bu yıl da çevrimiçi gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ülker#Çokonat#Lezzet

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs