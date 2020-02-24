Antarktika’da yeni rekor

İklim değişikliğinin en belirgin gözlendiği yer olan Antarktika’da üst üste sıcaklık rekorları kırılıyor. Bölgede sıcaklık ilk kez 20.7 dereceye çıkarak rekor kırarken, buzullarda ise yüzde 9.8’lik bir azalma gözlendi. 2020 ocak ayı, son 141 yılın en sıcak ayı olarak tarihe geçti. Bilim insanları küresel iklim değişikliğinin, kutup bölgelerinin dünyanın geri kalanına göre daha hızlı ısınmasına yol açtığı konusunda uyarıyor.

Güney Amerika kıtasının güney ucuna yakın Trinity Yarımadası’nda ortalama sıcaklık son 50 yılda 5.4 derece arttı.

İklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar verecek





Dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos, gezegenin geleceği için servetinin yüzde 8’ini vermeyi taahhüt etti.

e-ticaret devi Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, iklim değişikliğiyle mücadele için ‘Bezos Dünya Fonu’ kurduklarını duyurdu. 130 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Bezos, küresel iklim krizinin etkileriyle mücadele için kişisel servetinden 10 milyar dolar (60 milyar TL) bağışlamayı taahhüt etti.

‘BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ’

İklim değişikliğinin gezegenimiz için en büyük tehdit olduğunu öne süren Bezos, “Dünyayı kurtarabiliriz ancak bunun için büyük şirketler, küçük şirketler, ulus devletler, küresel organizasyonlar ve bireylerin birlikte harekete geçmesi gerek. Dünya hepimizin ve onu gelin birlikte koruyalım” değerlendirmesinde bulundu.

113 tür ACİL YARDIM BEKLİYOR

Queen grubunun gitaristi Brian May’den Avustralya’daki orman yangınlarından kurtulan koalaya müzik terapisi yaptı.

Avustralya’da geçen eylül ayında başlayan ve ülkenin önemli bir bölümünü etkileyen yangınlar sonucunda ‘acil yardıma muhtaç’ 113 hayvan türü olduğu belirtildi. Yaklaşık 800 milyon hayvanın telef olduğu yangınlarda, koala ve ornitorenk gibi hayvanların tükenme tehlikesi yaşadığı açıklandı.









