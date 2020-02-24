5 Üniversite THE Sıralamasında

Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), ‘2020 Gelişmekte Olan Ekonomiler Sıralaması’nı yayımladı. Sıralama, gelişmekte olan ülkelerde yer alan üniversiteleri kapsıyor. 509 üniversitenin olduğu listeye Türkiye, 34 üniversiteyle girdi. Çin’den Tsinghua Üniversitesi’nin birinci olduğu sıralamada Türkiye’den ise ilk 100’de Sabancı, Koç, Bilkent, Çankaya, İstanbul Teknik üniversiteleri bulunuyor. İlk 10’a bakıldığında Çin, yedi üniversiteyle lider durumda.

YÖK savunma sanayi için doktoralı mühendis yetiştirecek





Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’nin savunma sanayisinde yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı amacıyla, YÖK 100/2000 Doktora Projesi’ne aralarında denizaltı tasarımları, bacaklı robotlar, biyomekanik robotlar, uydu tasarımı, radar ve görünmezlik teknolojilerinin bulunduğu yedi yeni bilim alanı daha ekledi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, proje kapsamında, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 100 öncelikli tematik alanda doktora yapan öğrenci sayısının 4 bin 250 olduğunu, bu sayıyı yıl sonuna kadar 5 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

İLK 10 ÜNİVERSİTE

1- Tsinghua Üniversitesi / Çin

2- Pekin Üniversitesi / Çin

3- Zhejiang Üniversitesi / Çin

4- Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi / Çin

5- Lomonosov Moskova Devlet Üni. / Rusya

6- Şangay Jiao Tong Üniversitesi / Çin

7- Fudan Üniversitesi / Çin

8- Ulusal Tayvan Üniversitesi / Tayvan

9- Nanjing Üniversitesi / Çin

10- Cape Town Üniversitesi / Güney Afrika

TÜRKİYE İLK 10

DÜNYA SIRALAMASI / ÜNİVERSİTE

40 - Sabancı Üniversitesi

55 - Koç Üniversitesi

75 - Bilkent Üniversitesi

87 - Çankaya Üniversitesi

100 - İstanbul Teknik Üniversitesi

121 - Hacettepe Üniversitesi

124 - Boğaziçi Üniversitesi

140 - Orta Doğu Teknik Üni.

193 - İstanbul Üniversitesi

201-250 - Anadolu Üniversitesi