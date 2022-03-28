43 ülkeden öğrenciler katılmıştı… Kazanan belli oldu

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Etkinlik kapsamında 43 ülkeden 44 finalist öğrenci ekibi İstanbul’da global sosyal inovasyon çevresi ile bir araya gelerek projelerini tüm dünyaya tanıtma imkanı buldu. Türkiye’yi ToplaGel’in temsil ettiği büyük finalin kazananı ise ABD’li Jotted oldu.

Not tutmanın daha akılcı yolu olarak tanımlanan, bilgi kartları ve alıştırma sınavları ile öğrencileri akademik zorlukların üstesinden gelmeye hazırlamayı amaçlayan ve yakın zamanda ek kaynaklardan yararlanılarak bir uygulama olarak hayata geçirilmesi planlanan Jotted; girişimcilik alanında dünya çapında tanınan isimlerin oluşturduğu jüri tarafından birinci seçildi.