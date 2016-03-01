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    Haberler >Astroloji >Burçlar >Kalıcı ilişkiler kurma kalıcı adımlar atma olanakları

    Kalıcı ilişkiler kurma kalıcı adımlar atma olanakları

    Hürriyet Haber
    01.03.2016 - 11:08 | Son Güncelleme:

    Akşam saatlerinden itibaren genel anlamda diyaloglara yansıyabilecek istikrarsızlıklar ya da hafif gerilimler veya kafa karışıklıkları, dalgınlıklar veya iniş çıkışlı ruh halleri söz konusu olsa da, Venüs’ün hafta başında yazdığım olumlu açıları özel ilişkilerimizde ya da iş birliklerimizde istikrar kalıcılık ve somut adımlara işaret ediyor.

    Aynı açılar nedeniyle ilişkilerimize daha gerçekçi yaklaşma olasılığımız yüksek veya gerçekçi olmamız gerektiğini fark edebiliriz. Bu açılar maddi başlıklı konularda da somut adımları ya da yapılması gerekenleri uygulama işlemlerini akla getirir. Yaratıcılık gerektiren işlerde kendimizi ortaya koyabilir veya mevcut işlerimizi yaratıcılıkla renklendirebiliriz. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…
    NOT: Pazartesi günü uzun uzun ele aldığımız başlıklar da her anlamda geçerli. İnternet sayfalarımızdan detaylara ulaşabilirsiniz.

    Etiketler: Niobe , kelebek , yazar

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