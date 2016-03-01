Kalıcı ilişkiler kurma kalıcı adımlar atma olanakları

Aynı açılar nedeniyle ilişkilerimize daha gerçekçi yaklaşma olasılığımız yüksek veya gerçekçi olmamız gerektiğini fark edebiliriz. Bu açılar maddi başlıklı konularda da somut adımları ya da yapılması gerekenleri uygulama işlemlerini akla getirir. Yaratıcılık gerektiren işlerde kendimizi ortaya koyabilir veya mevcut işlerimizi yaratıcılıkla renklendirebiliriz. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…

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