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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Kafa karışıklıkları, yanıltıcı durumlar ve kişiler, hayal kırıklıkları

    Kafa karışıklıkları, yanıltıcı durumlar ve kişiler, hayal kırıklıkları

    Hürriyet Haber
    30.05.2016 - 09:50 | Son Güncelleme:

    Bu hafta Güneş ve Venüs, Neptün ve Satürn'le sert açı yapıyor ve bu olumsuz görünüme 5 Haziran'da İkizler burcunda meydana gelecek Yeni Ay da eşlik ediyor.

    Genel anlamda bakıldığında, yanıltıcı durumlara, yanıltıcı ve aldatıcı kişilere özellikle dikkat etmemiz gereken bir haftaya giriyoruz denebilir. Bu belirsizlik içeren veya kararsızlıklara yol açabilecek etkiler özellikle hafta ortasından itibaren etkili olurken, hafta başında daha olumlu ve iletişimi ya da ilerlemeyi kolaylaştıran etkiler altında olacağız. Zihnimiz kısmen daha iyi çalşacak ve diğerlerini ikna etmekte, aradığımız sorulara cevap bulmakta veya kayıp eşyaların yerlerini hatırlamakta zorlanmayacağız. Güneş ve Venüs arasındaki açı, insanlar tarafından desteklenmeyi, güzel görünmeyi ve ilgi toplamayı kolaylaştırabilir.

    Bu hafta hangi fikirlere veya olaylara onay veriyoruz, kimlerin peşine takılıyoruz ya da kimlerle muhatabız konusu çok önemli! Tüm detaylara hakim olmadan veya tüm gerçekleri öğrenmeden hiç bir konuda adım atmamakta fayda var. Gereğinden fazla iyi görünen ya da bir an da tepki vermemize neden olabilecek her olay öncesinde iyice düşünmeyi gerektiriyor olabilir. Ya da kafa karışıklıkları veya konsantrasyon bozuklukları nedeniyle yanlışlar yapabiliriz.

    Başkalarının hatalarını kapatmaya çalışmak veya boşluklarını doldurmak yanlış olacaktır. Acımasız eleştiri ya da şikayetler veya kötücül niyetleri olan kişiler zarar verebilir veya hayal kırıklıkları yaşanmasına neden olabilir.

    Diğer taraftan artan sorumluluklar, yükler ve görevler kısıtlanmış ya da engellenmiş hissetmemize neden olabilir veya belli konularda ilerlememiz yavaşlayabilir.

    Hafta sonuna doğru ve önümüzdeki diğer haftayı içerisine alan süreçte, ilişkilerde, iş birliklerinde ya da genel anlamda, hayata bakış farklılıkları veya farklı beklentiler içerisinde olunması anlaşmazlıkları körükleyebilir. Karşıt görüşlü veya düşmanca tavırları olan kişiler, kutuplaşmalar ve saldırganlık yine devrede...

    Neyse ki, her konuda hayata daha pozitif bakmayı, keyifli aktivitelerle vakit geçirmeyi ya da hayattan keyif almayı destekleyen İkizler burcunun ayındayız. Haftalık açıların yarattığı anlaşmazlık, hayal kırıklığı, halsizlik ve kararsızlık etkisine rağmen, enerjimiz iyi olacaktır bir şekilde.

     KİMLER DAHA ÇOK ETKİLENİYOR?

    Aralık doğumlu Yaylar, Haziran doğumlu İkizler, Mart doğumlu Balıklar, Eylül doğumlu Başaklar ve yükselen burçları ya da Ay burçları bu burçlarda olanlar daha fazla etki altında on günlük süreçte.Hepinize keyifli haftalar, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    Etiketler: astroloji

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