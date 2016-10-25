Kafa karışıklıkları, endişeler

İyimser düşünebiliriz, daha fazla sosyalleşebiliriz veya çekiciliğimiz ya da popülaritemiz artabilir. Olumlu ilişkiler veya aşk hayatında olumlu gelişmeler ön plana çıkabilir. Faydalı arkadaşlık ilişkileri kurulabilecek günlerde olacağız. Ancak, Neptün’ün konumu özgüvenimizi sarsabilir, bazı kişilerin bizi kullandığı hissine kapılabiliriz veya hayalkırıklıkları yaşayabiliriz. Kafamız ya da duygularımız karışık olabilir ya da bazı endişelerimizle başa çıkmamız gerekebilir. Endişeler yeni kararları devreye sokabilir. Geçmiş hataları tekrarlamamak lazım. Ancak, kısa bir süre içinde, her şeyin telafisi mümkün görünüyor meraklanmayın.