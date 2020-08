Kadir Has Üniversitesi Türkiye’de ilk olan eğitim modeli ile dünya vatandaşları yetiştirecek

Kadir Has Üniversitesi 2019-2020 akademik yılında uygulamaya aldığı “Yeni Eğitim Modeli” ile Türkiye’de bir ilke ve dünyada örnek bir modele imza atıyor. Üniversite- sanayi işbirliği örneği olarak sektörlerin önemli Ar-Ge uzmanlarının rehberliğinde hazırlanan yeni eğitim modeli, geleneksel müfredatı ortadan kaldırıyor ve tamamen özgün bir eğitim sistemi sunuyor. Üniversitelerin sadece belli konularda uzmanlık eğitiminin verildiği bir yer olmasının yeterli olmadığını vurgulayan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, sıfırdan tasarlanan yeni model ile amaçlarının öğrencilerine dünya vatandaşı vasıflarını kazandırmak olduğunu söyledi.



Kadir Has Üniversitesi’nin geliştirdiği yeni eğitim modeli bu yıl da yeni akademik yılda öğrencilerle buluşacak. Türkiye’de bir ilk ve dünyada da örnek olma özelliği taşıyan yeni modelde geleneksel müfredat uygulanmıyor. Tüm dört yıllık programların ilk yılını, en az bir asırdır içerik ve işleyiş şekli aynı olan yaklaşımdan farklı olarak ele alan Üniversite, sanayi ile başarılı bir işbirliği örneği sergileyerek, yeni eğitim modelinin müfredatını da sektör temsilcileri ve sektörün özellikle Ar-Ge departmanı çalışanları ile birlikte oluşturdu.



Uzmanlık eğitiminin ağırlıklı olarak 2. sınıftan itibaren verildiği yeni eğitim modelinde, dört yıllık programların birinci yılına özel ortak bir Çekirdek Program hazırlandı. Derslerin içerikleri evrensel değerler üzerinden oluşturulurken, derslerin işleniş biçimi de evrensel yetkinlikleri aktaracak şekilde planlandı. Geleneksel sınav yöntemlerinin kullanılmadığı ortak Çekirdek Program’ın ilk döneminde ortak 5 ders alan öğrenciler aynı zamanda bir de sosyal sorumluluk projesi geliştirerek uygulamaya geçiriyor. İkinci dönemde ise ortak havuzda sunulan dersler arasından kendi alan derslerine doğru bir geçiş yapıyorlar. Öğrenciler 2. sınıftan itibaren ise proje tabanlı bir eğitim modeline geçerek her dönem en az 2 proje hazırlıyorlar. Her bir proje için öğrencinin hem bir akademik “mentor”u, hem de sektörün önemli temsilcilerinde çalışan sektörel “mentor”u bulunuyor.





“Yeni Eğitim Modeli Türkiye’de bir ilk ve dünyada örnek!”



Yeni eğitim modelini bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde hummalı bir şekilde çalışarak hazırladıklarını ve geçtiğimiz yıl uygulamaya aldıklarını söyleyen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, “Bu yeni modelimizde odağımıza öğrencilerimizi yerleştirdik. Bu yıl, bu yeni eğitim modelini uyguladığımız ikinci yıl olacak. Günümüzde üniversite, öğrencinin evrensel değerlerle bezenip, zamanın gerektirdiği tüm yetkinliklerle donatılıp, özgür bir bireye dönüştürüldüğü entelektüel bir yer olmalıdır. Sadece belli konularda uzmanlık eğitiminin verildiği bir yer olması yeterli değildir. Bu vizyonla geliştirdiğimiz “Kadir Has Üniversitesi Yeni Eğitim Modeli” ile bir tıkla ulaşılabilecek bilgileri beyinlere yüklemek yerine, tüm akademik konuları birer projeye yönelik ve projeye uyarlanmış modüller içerisinde işliyoruz.” dedi.



“Geleceğin dünyasına yön verecek bireyler yetişecek”



Amaçlarının her öğrencilerinin bir dünya vatandaşı olarak üniversite eğitimini tamamlaması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Durukanoğlu Feyiz, “Öğrencinin etkin katılımının kişisel deneyimler ve gözlemlerle sağlandığı ve öğretim üyelerinin ‘öğreten’ olmak yerine birer ‘mentor’ rolü üstlendiği yeni modelimizle zamanın ve genç neslin ruhuna uygun, geleceğin dünyasına şekil ve yön verecek, dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikli insanlar yetiştireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.



Kadir Has Üniversitesi’nde 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibariyle İletişim Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültesi olmak üzere 3 fakültede 12 bölümle yeni eğitim modeli devam ediyor.





