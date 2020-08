Kadir Has Üniversitesi adaylara 14 tezsiz yüksek lisans programı sunuyor

Kadir Has Üniversitesi’nin teori ve uygulamayı birleştirerek katılımcılara yönetim ve hızlı karar alabilme becerilerini kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği tezsiz yüksek lisans programlarına göz dönemi için başvurular 28 Ağustos 2020 tarihine kadar devam ediyor.

Ekonomi’den Psikoloji’ye 14 farklı dalda hazırlanan tezsiz yüksek lisans programlarında ALES şartı aranmıyor. İngilizce olan programlara katılmak isteyen adayların başvurularında YDS (en az 65 puan) ya da eşdeğeri belge ile başvurmaları gerekiyor.



Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün adaylara sunduğu tezsiz yüksek lisans programları, günümüzün hızla değişen dünyasında gerekli bilgi ve becerilere sahip analitik düşünce yeteneği gelişmiş, sorun çözebilen, katma değer yaratan profesyonelleri iş hayatına kazandırmayı amaçlıyor. Güz ve bahar olmak üzere en az 14 hafta süren iki dönemden oluşan tezsiz yüksek lisans programlarını tercih eden adaylar maksimum 3 dönemlik süre içerisinde proje ile birlikte 10 dersten mükellef oluyor. Program dili İngilizce olan tezsiz yüksek lisans programlarının güz dönemi için başvurular 28 Ağustos’a kadar devam ediyor.



Tezsiz yüksek lisans programları için adaylardan ALES şartı aranmazken, en az 65 puan YDS ya da eşdeğeri bir belge ibraz etmeleri isteniyor. Program dili Türkçe olan tezsiz yüksek lisans programlarında ise YDS şartı da aranmıyor. YDS belgesi olmayan adaylar Üniversitemizin düzenleyeceği İngilizce sınavına katılara bu şartı yerine getirebilmektedir. Programlar hafta içi akşam 19.00-22.00 saatlerinde, Kadir Has Üniversitesi merkez kampüsü olan Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.



Kadir Has Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Programları;



Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma (İngilizce)

Film ve Drama (Türkçe)

Finans Mühendisliği (İngilizce)

İş Zekâsı ve Analitiği (İngilizce)

Kamu Hukuku (Türkçe)

Kent ve Çocuk Çalışmaları (İngilizce)

Kullanıcı Deneyimi ve Tasarımı (İngilizce)

Kültür Varlıklarını Koruma (Türkçe)

Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi (Türkçe)

Özel Hukuk (Türkçe)

Psikoloji (İngilizce)

Siber Güvenlik (İngilizce)

Tasarım (İngilizce)



Tezsiz yüksek lisans programları için detaylı bilgiye https://sgs.khas.edu.tr/tr/homepage adresinden ulaşabilirsiniz.





