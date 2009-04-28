Kadınınızı burcuna göre etkileyin!

refid:7316956 ilişkili resim dosyası

KOÇ BAYANINI ETKİLEMENİN YOLLARI

Vücuduna inanamayacağınız oranda özen gösterir ve çok bakımlıdır. En belirgin özelliği her konuda olduğu gibi yatakta da sabırsız olmasıdır. Hedefleri onun için her şeyden önce gelir. ve onlara ulaşmak için yapamayacağı şey yoktur. Son derece hırslı, dinamik ve bir o kadar da cazibeli olan koç bayanını elde etmek de onun ilgisini sürekli tutmak da çok zordur.Duygularından çok mantığıyla hareket eden Koç'tan romantik sevgi gösterileri beklememeli ve ona da böyle davranmamalısınız. Yatakda vahşi oyunlardan hiç hoşlanmaz ama küçük başkaldırılardan ve nazdan hoşlanır.

Onu elde etmek istiyorsanız her sorusunu yanıtlamayın ve biraz gizemli olmaya özen gösterin.Koç bayanını etkilemeyi başarmak için sağlıklı, güçlü, dinamik ve doğal görünmeye de özen gösterin. Bütün bunları başarabilirseniz Koç bayanına bundan sonrası için dilediğinizi yapabilirsiniz



BOĞA BAYANINI ETKİLEMENİN YOLLARI

Boğa bayanının bir erkekte aradığı en önemli koşul bakım, görsel etkileyicilik ve seksiliktir. Koç bayanı paraya her şeyden çok önem verir. Eğer yeterlimiktarda mali birikiminiz varsa onun kapılarını sonuna kadar açmayı başarmışsınız demekti Tatlı sözler duyduğunda bir kedi gibi sokulmaktan hoşlanan Boğa, çok iyi ve sadık bir aşıktır. En kötü özelliklerinden biri de Yemeğe asla hayır diyememesi ve her durmadan atıştırmaktan müthiş keyif almasıdır. Ama Boğa bayanının bu yönünden de rahatlıkla faydalanmayı başarırsanız onu hiç zorlanmadan bir akşam yemeğine davet edebilirsiniz. Gerek iş hayatında gerekse de evde kendine sakin bir tarz edinen Boğa bayanı kendi kuralları çerçevesinde düzenli bir şekilde yaşar ve kolay kolay da sinirlenmez. Boğa bayanını sinirlendirmek istemiyorsanız asla anu eleştirmeyin ve işine karışmayın. Silik erkekler hiç ona göre değildir. Onu çok fazla oyalamayın. Çünkü o başkalarının peşinde koşmaktansa kendi peşinde koşanları gayet misafirperver bir şekilde evinde ağırlamayı tercih eder.



İKİZLER BAYANINI ETKİLEMENİN YOLLARI

Değişken, havai ve istikrarsız bir bayan olan İkiz'leri elde etmek çoğu zaman kolay gibi gözükebilir. Ancak saygısını ve ilgisini kazanmak çok zordur. Çünkü o entelektüel, aklını ve mantığını iyi kullanabilen erkeklerden hoşlanır. Bir erkeğin kendisine sahip olduğunu bilmek istemesine karşın onun üzerinde mutlak hakimiyet kurduğunu hissettiği anda ilgisini kaybeder. Ona kendinizden bahsederken hep sınırlı olun. Yalnızlıktan nefret edren İkizler kadınına gerektiğinde kardeş, dost, metres, sevgili ve anne olmayı başarabilirseniz onu ele geçirebilirsiniz. Ancak şimdiden kendinizi onun başkalarıyla paylaşmaya ve kıskanmamaya alıştınn. Çünkü pek de güvenilemeyecek kadınlardan olan İkizler bayanı kıskançlığa da asla gelemez...



YENGEÇ BAYANINI ETKİLEMENİN YOLLARI

Tutucu ve kırılgan Yengeç bayanına ulaşmak istiyorsanız, önce onun dostlarının kalbini fethetmeniz gerekiyor. Çünkü Yengeç bayanı her zaman dostlarına sizden daha fazla önem verecektir. Ayrıca evine çok düşkündür ve bazen hastalık derecesinde titiz olabilir. Pasif bir bayan olan Yengeç'e ürkütmeden yaklaşıp sevgi göstermeli, küçük oyuncaklar ve yatak oyunları ile onu tahrik etmelisiniz. Bir ilişkiye girdiğinizde ise son derece sadık ve dürüsttür. Bu yüzden onu kıskanmanıza hiç gerek yoktur. Ancak son derece kırılgan olan Yengeç kadınının size güvenmesi için onu dürüstlüğünüze inandırmanız gerekiyor. Şehvetli olduğu kadar sevimli ve minyon tipli erkeklerden hoşlandığını hatırlatalım.

ASLAN BAYANINI ETKİLEMENİN YOLLARI

Mert, övgüden sonsuz zevk alan, gözükara Aslan bayanı cömertliği ile tanınır. Her zaman maddi değerlere çok fazla önem verir. İkna kabiliyeti oldukça güçlüdür. Karşısındakini etkilemek için bütün hünerlerini sergileyecektir. Ve en dikkatli olmanız gereken yönlerinden biri de rol kabiliyetidir. Her zaman sizi kandırmaya, elde etmeye çalışacaktır. Ona istediklerini veriyormuş gibi yapın. Onu öpün, okşayın, olağanüstü sevgi gösterilerinde bulunun ama asla aşık olduğunuzu kabul etmeyin. Böylece o sürekli sizi elde etme çabası içinde olacaktır ki, bu da size değer vermesini sağlar. Daima gösterişli ve baş döndürücü olun, işte o zaman sizin için çıldıracaktır...



BAŞAK BAYANINI ETKİLEMENİN YOLLARI

İşte duygusallıktan uzak, aşktan korkan bir bayan. Başak'lar oldukça pasif, başka insanlarla kendisini paylaşmaktan korkan, gösterişsiz ve naif bayanlardır. Bir Başak'ın sizden hoşlanıp hoşlanmadığını hakaretlerinden ve yersiz eleştirilerinden anlayabilirsiniz. Aşkı, okyanusun ortasında. fırtınaya yakalanmak kadar ürkütücü bulan bu burcun bayanları, romantizmden de son derece uzaktırlar. İlginçtir ama onu pahah hediyelerle etkileyebilirsiniz. Bir Başak bayanıyla beraberken ona yeterince harcama yapıp, temiz, şık ve düzenli bir erkek olabilirseniz ilgisini ve sevgisini kazanabilirsiniz. Eğer onun bitmek bilmeyen hastalıklarına ve somurtkanlığına dayanabilirseniz, sevgi göstereceği günlerin hayali ile yaşayabilirsiniz

TERAZİ BAYANINI ETKİLEMENİN YOLLARI

Burçlar kuşağının en şaşırtıcı, kurnaz bayanıyla beraber olmaya adaysanız şimdiden pasif bir rol üstlenmeyi kabul etmeniz gerekiyor. Son derece kibar, zarif, şık ve büyülü bir havası olan Terazi kadını övünmekten ve mağrur gözükmekten zevk duyar. Görgü kurallarım iyi biliyor ve uyguluyorsanız, fizik güzelliğiniz onun için öneminini yitirir. Sadakatinizden, aşkınızdan emin olduğu sürece sizinle olmak isteyecektir. Onu elde edebilmek için zarif, sessiz ve bakımlı olmalısınız. Terazi bayanları güçlü, saldırgan, baskın karakterli erkeklerden hoşlanmazlar. Az konuşan, hareketleri ve sözleriyle onu onaylayan erkeklerle beraber olmayı tercih ederler.

AKREP BAYANINI ETKİLEMENİN YOLLARI

Oldukça enerjik olan Akrep bayanı her yönüyle son derece güçlüdür. Saldırgan, umursamaz ve düşüncesiz olabileceği gibi, etrafa ve çevresindekilere de zarar vererek tatmin olmaya çalışabilir. Bazen hiç konuşmaz ama bazen de tam tersi sevecen bir aşık olur. Seks konusunda son derece isterik olan Akrep bayanını elde etmek istiyorsanız bakımlı, şehvetli, itaatkar ve sadık bir erkek olmanız gerekiyor. Son derece kıskanç olduğu için onunla birlikte olmak zordur. Yaratıcılığınızı, anlayışlı yapınızı ön plana çıkartarak onun ilgisini çekebilirsiniz.

YAY BAYANINI ETKİLEMENİN YOLLARI

İleri görüşlü, açık fikirli, esprili ve candan bir yapışı olan Yay bayanı, size çok fazla ilgi gösterdiği bir anda ortadan yok olabilir. Çünkü özgürlüğüne son derece düşkündür. Eğer onu elde etmek istiyorsaniz sakın ciddi bir amaçla yaklaştığınız hissini uyandırmayın ve sorgular, hesap sorar tarzda konuşmayın. Onu kızdırırsınız. Onunla önce arkadaş olun, sorunlarınızı, zevklerinizi paylasın. En önemlisi göz alıcı, görkemli, canlı ve hareketli olmanız gerektiğini unutmayın. Özgürlüğünü kesinlikle kısıtlamayacağınızdan emin olmasını da sağlayın. Bütün bunları yapabilirseniz bu neşeli bayanla beraber olma şansını yakalayabilirsiniz.

OĞLAK BAYANINI ETKİLEMENİN YOLLARI

Tıpkı simgesi gibi inatçı, sürekli plan yapan, vicdani sorumluluğu son derece güçlü bir bayandır. Parasını çok sever, harcama yaparken bütün dikkatini bu konu üzerinde yoğunlaştırır. Uzun uzun konuşmaktan, nutuk çekmekten hoşlanır. eğer bir Oğlak bayanını elde etmek istiyorsanız öncelikle onu hayranlıkla dinlemeye ve sabah gözünü açar açmaz tasarruftan konuşmaya alışmanız gerekiyor. Bir Oğlak bayanı için kadındaki en önemli özellik, tutumlu ve ekonomik olmasıdır. Sorumluluktan korkan bu bayanın en büyük kabusu sıkıcı ve bitmek bilmeyen beraberliklerdir. Tutucu, sevecen, esprilii ve çok düzenli olursanız onun ilgisini çekersiniz.

KOVA BAYANINI ETKİLEMENİN YOLLARI

Aklın ve ukalalığın bütünleştiği bir bayan ve etkileyici bir aşıktır. Ancak bir Kova bayanından hoşlanıyorsanız çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü özgürlüğüne oldukça düşkündür ve sürekli yer değiştirmek ister. Aklını kullanarak elde edeceği her şeyden haz duyar. Bu yüzden onu elde edebilmek için öncelikle duygulannızı gizlemeyi öğrenmelisiniz. Onun sizi araştırmasını, merak etmesini sağlamanız gerekiyor. Ancak sizi çözemezse uzaklaşmaya başlar, buna dikkat edin. Yalandan nefret eden Kova kadınının bir diğer özelliği de abartılı bir şekilde kendini beğenmesidir. bir kişiye bağımlı olması onu bazen sıkabilir...

BALIK BAYANINI ETKİLEMENİN YOLLARI

İşte gerçek bir aşk kadını! Cömert bir aşık, her an romantizmin doruklarında yaşayan bir hayalperest. Eğer doludizgin bir aşka ve sekste düşleyemediğiniz rüyaları yaşamak istiyorsanız onu elde etmek için uğraşmanıza değer. Son derece duyarlı bir bayan olan Balık, bütün bu güzel özelliklerinin yanı sıra tutkuları ve ihtirasları nedeniyle çekilmez bir insan olabilir. Onu elde etmek istiyorsanız durmadan ilgi ve sevgi göstermeli, sık sık sevdiğinizi söylemeli, aşkı için teşekkür etmelisiniz, iniş çıkışlarına anlayış göstermelisiniz. Çünkü romantik ve çift karakterli balıklar çok kaygandır. Elinizden kayıp gidiverirler sonra. Dikkatli olmakta yarar var!..



