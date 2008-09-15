Kaanthos : Okeanos'un oğlu. Apollon kızkardeşi Melia'yı kaçırınca babası Kaanthos'u peşlerinden gönderdi. Kardeşini Apollon'un kollarının arasında görünce öfkesinden tanrının mabedini ateşe verdi. Bunun üzerine Apollon da onu oku ile öldürdü.
Kabarnos : Demeter'in kızının Hades tarafından kaçırıldığını haber
veren Paros'lu genç.
Kaberio : Proteos'un kızı. Hephaistos ile olan evliliğinden Kadmilos adında bir oğlu oldu.
Kabir'ler : Hephaistos ile Kaberio'nun soyundan gelen tanrılar.
Kabirid'ler : Kabirlerin kardeşi olan üç peri kızı.
Kadmos : Thebia krallarından biri. Agenor ile Telephassa'nın oğlu.
Kadmilos : Finikelilerin tanrılarından biri.
Kaekulus : Yanardağların tanrısı Vulcain'in oğlu. Efsaneye göre annesi ocak başıda otururken göğsüne sıçrayan bir kıvılcımdan ona hamile kalmıştır.
Kaeria : Miletuslu bir çömlekçinin kızı Kahire'ye adını vermiştir. Kadros'un oğlu Nephelus bir şehir kuracak yer ararken tanrılar ona genç bir kızın toprağı su ile karıştırdığı yerde bir şehir kurabileceğini söylediler. Nephelus Miletos'ta geçerken bu çömlekçi kızla karşılaşmış ve şehri kurmuştur.
Kaineus : Lapith'lerden Elatos'un kızı. Poseidon bu kıza gönül vermişti.Güzel kız aşık tanrıdan cinsiyetinin değiştirilmesini ve yaralanmaz bir delikanlı haline sokulmasını istedi ve tanrı Poseidon isteğini kabul edip onu erkeğe dönüştürdü ve adı Kaunos oldu. Lapithlerle Kentaurlar arasındaki meşhur savaşa katıldı. Yaralanmadığı için Kentaurlar onu sopayla dövüp dirir diri toprağa gömdüler.
Kairos : Fırsat tanrısı. Zeus'un en genç oğlu. Omuzlarında ve ayaklarında kanatları vardı
Kalais : Boreas veOreithya'nın oğlu, çok sert esen rüzgar.
Kalamos : Menderes nehrinin tanrısının oğlu.
Kalkhas : Thestor'un oğlu ünlü bir kahin.
Kalkhos : Sihirbaz Kirke'ye gönül vermiş bir kral. Kirke onu domuza çevirdi.
Kalliope : Şairlere kahramanlık destanları yazdıran ilham perilerinden biri.
Kallirrhoe : Nehir tanrısı Akheloos ile Skamandros'un kızı.
Kallisto : Lykaon'un kızı Artemis'in arkadaşı
Kalypso : Odysseus'a gönül veren bir peri kızı.
Kambles : Lydia kralı. Doymak nedir bilmeyen bu kralkendi karısını bile yedi.
Kampania : İtalya da en eski Yunan kolonisi.
Kanake : Eolos'un kızlarından biri.Kardeşi Makareus'un çocuğunu doğurunca Eolos ona kendisini öldürmesini emretti.
Kapaneus : Thebai'ye hücum edenlerden biri. Dev cüsseli korkunç bir adam.
Kapadokia : Amazonların yaşadıkları bölge
Karkinos : Lerne bataklığında yaşayan bir yaratık, Herakles tarafından öldürüldü.
Karneios : Dorların eski tanrısı.
Karya : Lakonia'lı güzel bir kız sonradan fındık ağacına çevirildi.
Kassandra : Priamos ile Hekube'nin kızı. Apollon bu kıza aşık olmuş ve kahinlik
öğretmişti.Troia şehri yunanlıların eline geçtiğinde Agamemnon bu kızı cariyesi olarak yanına aldı.
Kassiepeia : Kepheus'un karısı, Andromeda'nın annesi.
Kassotis : Musa ilham perilerinin bir kaynağı.
Kastalia : Güzel bir kız olan Kastalia'ya Apollon aşık olmuştu. Apollondan kurtulmak için kendini bir kaynağa atıp öldürdü.
Katreos : Minos'un Pasiphae'den olma dört oğlundan biri.
Kaunos : Byblis'in ikizkardeşi Miletos'un oğlu. Kız kardeşini sevdiği için kaçtı ve Karia'ya giderek Kaunos şehrini kurdu.
Kaystros : Lydia da akan bir çayın tanrısı. Ünlü Ephesos'un babası.
Kekrops : Attika'nın efsanevi ilk kralı.
Kedalion : Hephaistos'un ustası ve öğretmeni. Hephaistos'a demir dövmesini o öğretti.
Keleos : Eleusis kralı
Kelmis : Zeus'un süt annesinin babası. Baş tanrının insanlar gibi fani olduğunu söylediği için elmas parçasına dönüştürüldü.
Keltos : Kelt'lere adını veren kahraman
Kentaurlar : Dev cüsseli acayip yaratıklar, üst kısmı insana alt kısmıda ata benzerdi.
Kepheus : Andromeda'nın babası, Belos'un oğlu.
Kerambos : Thesselia da bir çoban. Tufan sırasında kanatlı bir yengeç
dönüştürülerek kurtuldu.
Keramos : Attika'lı bir kahraman. Çömlekçilerin mucididir.
Kerberos : Ölüler diyarının kapısıı bekleyen köpek.
Ker'ler : Gecenin kızları, ölüm perileri kan emici cinler.
Keres : Demeter'in latince adı.
Kerkaphos : Helios'un yedi oğlundan biri.
Kerkop'lar : Okeanos'un kızlarından Theia'nın iki oğluna verilen ad. İri cüsseli iki hayduttu.
Kerkyon : Yolkesip adam öldüren bir haydut.
Kerkyra : Asopos ırmağının kızlarından biri. Poseidon bu kız gönül verdi.
Keroessa : İo ile Zeus'un kızı.
Keryntos : Altın boynuzlu dişi geyik.
Keto : Denizin kızı. Öz kardeşi Phorkys ile evlendi.
Keyks : Eosphoros'un oğlu. Halkyone'un kocası.
Khaos : Kainat yaratılmadan önce mevcut sonsuz boşluk.
Khariklo : Athena'nın yakın arkadaşı olan bir peri kızı.
Kharit'ler : Letafet perileri.
Kharon : Ölülerin ruhlarını Styx ırmağından geçirip yer altı ülkesine götüren kayıkçı.
Khelone : Bir ırmağın kıyısında yaşayn güzel bir peri kızı. Hera ile Zeus'un düğününe katılmadığı için kaplumbağa'ya çevirildi.
Khimaereus : Prometheus ile Atlas'ın kızı Keleano'nun iki oğlundan biri.
Khimaira : Ağazından ateş püsküren canavar.
Khione : Nil nehri ile Kalirrhoe'nin kızı. Bir çiftçi tarafından tecavüz edilince Zeus onu kar tanelerine çevirdi.
Khiron : Kentaurların en meşhuru, en bilgini, en akıllısı. Kronos ile Philyra'nın oğlu idi.Yarı insan yarı tanrıydı, bu yüden ölümsüzdü, ancak Herakle istemeyerek onun ölümüne sebep oldu.
Khronos : Zamanın göğün sembolü
Khrysaor : Altın kılıç, Poseidon'un oğlu.
Khryseis : Agamemnon'un sevgilisi
Khryseos : Khryseis'in babası
Khrysopelea : Bir ağaç perisi. Arkadia'lı bir meşenin içinde yaşıyordu.
Khthonik : Toprağı temsil eden yer tanrıları.
Kikon'lar : Zone sahil bölgesinde yaşayan vahşi bir halk.
Kimmer'ler : Yeraltı alemine inenlerin geçmek zorunda oldukları karanlık diyarlara ve burada yaşayanlara verilen ad.
Kinyras : Kıbrıs kralı. Öz kızı Hyrra'dan Adonis adında bir oğlu vardı.
Kirke : Ünlü büyücü kadın. Helio ile Perseus'un kızı.
Kithairon : Çok güzel bir delikanlıydı.Tisiphoe'ye yüz vermediği için atlarındn biri yılana çevrildi ve delikanlıyı soktu.
Kleitos : Eos'un aşık olduğu bir delikanlı. Korenos adında bir oğulları oldu.
Kleobis : Hera mabedi rahibesi Kydiphe'nin oğlu.
Kleostratos : Bir ejdere kurban edilen delikanlı. Etrafı çengellerle kaplı bir kürnin içindeyken ejder onu yutunca ejderin içine sağlam olarak girerek onu içten parçalayarak öldürdü.
Klinis : Babilli zengin ve dindar bir adam
Klotho : Baht perilerinden biri. Hayat ipliğini eğirir.
Klymene : Okeanos ile Tethys'in kızı.Apollon bu kıza gönül vermişti. Bu birliktelikten Phaeton doğdu
Klymenos : Arkadia'lı krallardan biri. Kendi kızı Harpalyke'ye aşık olmuştu.
Klytaimnestra Agememnon'un karısı. Sevgilisi Aigisthos ile birlikte Agememnon'u öldürdüler. Oğlu Orestes sonradan babasının intikamını aldı ve annesi ile sevgilisini öldürdü.
Klytie : Apollon tarafından sevilen güzel bir kız. Apollon bu kızdan çarçabuk bıkarak bu sefer kız kardeşi olan Leukothoe'ye gönül verdi. Kardeşi ile Apollon arasındaki ilişkiyi babasına anlttığında babası tarafından karanlık bir hendeğe atılarak cezalandırıldı.
Kokytos : Ölüler ülkesinde, yer altında akan gözyaşları ırmağının adı.
Komaetho : Teleboen'ler kralı Pterelas'ın kızı. Babası Amphitryon ile savaşırken ona ihanet etti.Çünkü babasının düşmanına aşıktı
Kombe : Asopos ırmağının tanrısının kızı. Çocukları ile birlikte zalim kocasından kaçtı ve Phrigia'ya yerleşti fakat daha sonradan kendi çocukları tarafından öldürüldü.
Kora : Demeter'in kızı Persophene'in diğer adı..
Korinthos : Zeus'un oğlu.
Koroebos : Poeno canavarını öldüren kahraman.
Koronides : İki kız kardeş, Metiokhe ve Menippe'ye verilen ad. Veba salgınını önlemek için kurban edildiler.
Koronis : Lapith'ler kralı Phleyas'ın kızı. Apollon'dan Asklepios adında bir oğlu oldu. Hamileliği sırasında bir başkasıyla evlşenerek Apollon'a ihanet ettiği için öldürüldü.
Korythos : Zeus ile Atlas'ın kızı Elektra'nın oğlu
Kreon : Korinthos kralı
Kres : Zeus'un bir peri kzından olan oğlu
Kresphontes : Herakidlerden biri.
Kretheus : Eolos ile Enarete'nin oğlu.
Kreusa : Atina kralı Erekhtheus'un kızı. Apollon'dan İon adında bir oğlu oldu.
Kritheis : Anadolu da bir peri kızı. Meles nehri tanrısından Homeros adında bir çocuğu oldu.
Korokos : Çok güzel bir delikanlıydı. Smilaks adında bir peri kızına aşık oldu, aşkına karşılık alamayınca sarardı soldu. Onu Safran çiçeğine dönüştürdüler.
Krommyon : Theseus'un öldürdüğü azgın bir yaban domuzu.
Kronos : Zeus'un lakabı
Krotopos : Argo kralı, Agenor'un oğlu.
Krotos : Pan ile Eupheme'nin oğlu. Eupheme ilham perilerine süt anneliği yapıyordu.
Kuret'ler : Zeus küçükken ağlamasını babası duymasın diye çevresinde gürültü yapıp hoplayıp zıplayan delikanlılar.
Kyane : Syraküze'li bir peri kızı. Hades Persophene'I kaçırdığında bu peri kızı Persophene'i kurtarmaya çalışmış. Bunun üzerine Hades onu göl'e çevirmiş.
Kyanippos : Thesselia'lı Pharaks'ın oğlu. Leukone adlı çok güzel bir kızla evlenmişti.
Kybele : Eski Anadolu da Phrigia'da tanrıların anası sayılır.
Kykhreus : Poseidon ile Salamis'in oğlu. Salamine adasına musallat olan korkunç ejderi yok etti.
Kyklop'lar : Alınlarının ortasında tek gözleri olan devler.
Kyknos : Poseidon'un oğlu. Kuğular tarafından büyütüldü.
Kydnos : Anfiale'nin oğlu, ayrı insan yarı nehir idi.
Kyillene : Arkadia'lı bir peri kızı. Lykon'un annesi.
Kynosura : İda dağında bulunan bir peri kızı. Zeus'a süt annelik etti.
Kyparissos : Telephos'un oğlu, çok güzel bir delikanlıydı. Apollon bu delikanlıya aşık oldu.
Kypris : Aphrodite'in bir lakabı
Kyrene : Lapith'ler kralının kızı. Ormanda vahşi bir hayat yaşıyordu. Apollon onu görüp aşık oldu ve onu Lybia'ya götürerek orada evlendi.
Kyzikos : Ünlü bir kahraman Bugün kapıdağ yarımadası üzerindeki eski ve tarihi bir şehre adını vermiştir.