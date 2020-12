refid:15912314 ilişkili resim dosyası

Habere göre Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, Dünya’ya en yakın mesafeye yani 592.1 milyon km yakına gelecek. Dünyanın 10 katı, Güneş’in ise onda biri büyüklüğünde olan Jüpiter, Dünya’ya bir dahaki yakınlaşmasını 2022 yılında yapacak. Gökbilimciler, Dünya’ya aynı anda yaklaşacak tek gezegenin Jüpiter olmadığını belirtiyorlar. Bir diğer gaz devi olan Uranüs, yine Pazartesi gecesinin ardından Dünya’ya yaklaşacak. Jüpiter, her 12 yılda bir Dünya’ya yaklaşıyor. En son ziyaretini 1999’da yapan dev gezegene kıyasla Uranüs’ün Dünya’ya yaklaşması bilinmeyen bir şey. Denildiği gibi Uranüs’un bu konumu insanın hayatında bir kez tanık olabileceği bir olay. Her iki gezegen de, Balık Burcu’da olacaklar ve biz önümüzdeki üç aylık süreci inceleyeceğiz... Ama daha önce kısaca söz konusu iki gezegeni tanımlayalım.

Jüpiter, potansiyel gelişimi ve genişleme isteğini, fiziksel görünümü, zihinsel büyüme gücünü, ruhsallığı ve bireysel olmayan, güç ve statü konularındaki birikimleri simgeler. Jüpiter 19 Ocak 2010’da Balık Burcu’na girdi, 7 Haziran’da Koç Burcu’na geçti. 24 Temmuz’da Retro harekete başlayarak 10 Eylül’de yine Balık Burcu’na geri döndü, 19 Kasım’da normal hareketine yine başlayıp 23 Ocak 2011’de yine Koç Burcu’na dönüp yolculuğunu sürdürecek. Jüpiter, genişlemeyi, öğrenimi, zenginliği , zekayı, uyumu, yasaları, dini, felsefeyi, şansı, şiddeti ve gücü simgeler. İyi etkiler altında büyüme arzusu, sahiplenme, adalet, iyimserlik, sosyallik, geleneksellik ve dinsel yaklaşımlar, insaf, bonkörlük ve olumluluk getirir. Zıt ve ters etkiler altında ise, uyumsuzluk, adaletsizlik, sürtüşme, asosyallik, moralsizlik, anti geleneksellik, maddecilik, aşırı yeme alışkanlıkları ve düşünsel anlaşmazlıklar getirir.

Kova Burcu yöneticisi olan Uranüs ise, sosyal ve bireysel özgürlüğü simgeler. Düşünce ve ifadedeki özgürlüğü belirler. Bilindiği gibi Uranüs, 31 Aralık 2003 gecesinde yaptığı geri dönüşü bitirerek, 28 Mayıs 2010’a kadar süren olan Balık burcu yolculuğuna çıkmış ve Koç Burcu’na geçmişti ama 6 Temmuz’da Retro yani ters gidişe başlayarak 15 Ağustos’da yine Balık Burcu’na geri döndü. Bu retro hareket 7 Aralık tarihine kadar sürecek ve Uranüs 12 Mart 2011’de yine Koç Burcu’na girerek yoluna devam edecek. Eski Yunan'da adı Ganymeda olan Uranüs veya Ouranos göğün kralıdır, her gece dünyada bulunan karısı tanrıça Gaia'yı ziyaret eder; onunla birleşerek bazı tanrısal varlıklar doğurtur. Aslında Ouranos kozmik varlık ve de erkek-baba tanrıdır ve aynı zamanda da ilk varedicidir. Kova Burcu gökte Ganymede ile simgelenir. Uranüs iki şekilde anlatılabilir. Ani değişimler ve yıkıp yeniden yapmak. Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi, yeni ve beklenmedik gelişmeler ile ani dönüşümlerin kaynağı Uranüs'dür. Uranüs’ün ikinci önemli yönü ise bağımsızlık düşükünlüğü ve özgürlük aşkıdır. Bu planet kişi, meslek, kavram ya da her ne olursa olsun, durağan hiçbirşeye bağlanamama etkisini, olumlu, olumsuz her yönde ilerletmek, yeni olan tüm şeyler ile bütünleştirme gücünü yayar. Özgürlük ve değişimcilik olarak adlandırıdığımız iki nitelik gerçekte birbirine yabancı sayılmayıp, birdiğerini geliştirecek özellikler olduğu için Uranüs'ün devrimciliği başka hiçbir gezegende görülmedik boyuttadır. Ama adı geçen devrim daima olumlu yönde olmayabilir.

Uranüs'ün genel özellikleri, ani kararlar, değişim, düşüş ve zorlanma, toplumsal kısıtlanma, yenilikler ve bağımsızlık olarak tanımlanabilir. İyi etkiler altında, orijinallik, serbestlik, özgürlük tutkusu, kendi yoluna gitmek ve yeni olanı sevmek, hareketlilik, hafif gerginlik ve de yenilik arzusu getirir. Orjinal fikirler ürettirir, algı gücünü artırır, yeniliğe açıktır, yardımseverdir, iyi ilişkiler kurar ve bedensel ritmi dengeler. Uranüs sert etkiler altında inatçı, uyumsuz, dikkafalı, abartılı, bilgiç, gergin ve sinirlidir, agresif, tutarsız, geleneklere karşı ve yıkıcıdır.

Peki acaba bu iki güçlü gezegen ya da iki gaz devi bir araya geldiklerinde neler olacaktır? Önümüzdeki üç ay içinde Jüpiter ve Uranüs kavuşum konumunda olacaklar. Jüpiter Yay Burcu’nun gezegenidir, bu süreçte Balık Burcu’nda bulunacak, karşısında Başak Burcu yer alacaktır ve bu burçlar öncelikle etkilenecektir. Kavuşum konumunda Jüpiter ve Uranüs üç boyunca alışılmışın dışında genişleme fırsatı verecekler, beklenmedik anlarda beklenmedik yardımlar gelecek ve bu yardımlar genelde yakın arkadaş çevrelerinden gelecektir. Genellikle ani yolculuklara çıkma ihtimali vardır, eğitim sürecini yaşayanlar için başarı söz konusudur, özellikle bilimsel alanda ticari kazançlar artabilir. Savaşlardan, yeni teknolojilerden ve yeni bir düzen düşüncesinden birey daha çok etkilenecektir ve heyecan duyacaktır. Bu süreçte bağımsızlık içgüdüsü artacağı için evlilikler sorun olabilir. Evililer ise eğer erken evlenmişseler eşlerini suçlayıcı davranışlarda bulunabilirler. Ego yükselir ve tek taraflı istekler artar. Balık Burcu’ndaki Jüpiter, yapısı gereği çabuk incinebilir ama bunu algılar ve kendisini düzeltme isteği vardır, gerekli çabayı gösterir. Sanatsal yetenekler artar. Ruhsal konulara yönelik merak ve hatta ruhsal şifacılık görülebilir. Öte yandan yine Balık Burcu’nda bulunan Uranüs ise, yoğun duygusallık getirecektir. Söz konusu aşırı duygu yükleri bazen sorun olabilir.

Eylül döneminde Jüpiter, 12. Astro evde bulunacak. Bu konumda birey hiç bir zaman limitlerinin ne olduğunun veya ne olmadığının farkında olamayabilir. Eşlere özellikle uyum sağlama ve olayları kontrol etme durumlarında çok iş düşecektir. Gizem konularına yönelik meraklar artarken, önseziler güç kazanacaktır. Kumar, atlar, tiyatro, sanat ve dansa ilgi çeken konular olabilirler. Jüpiter bu süreçte, Oğlak Burcu’nda ve 9. Evde bulunan Pluto ile sert konumda olacak, bu nedenle yabancı ülke ilişkileri, din ve felsefe konuları, yargı ve yasalar bireysel veya toplumsal belirgin gerilimlere neden olabilirler. Bu etki altında birey istek gücü ile çok şeyin üstesinden gelebilir. Sosyal konumlar, güç ve kontrol arzuları, içgüdüler ve de alışkanlıklar iyi analiz edilmelidir.

6. evde, Başak’ta bulunan Güneş ise, Jüpiter ile zıt konumda görünüyor. Balık ve Kova burçlarının yanısıra diğer toprak burçları da, her konuda söz vermemeliler, ulaşılması güç hedeflerden kaçınılmalıdır. Zaman, enerji ve beceriler yerinde ve zamanında kullanılmalıdır. Genelde iyimser ama heyecanlı olunacaktır, birey çevresine kendi dinsel veya dünya görüşünüzü anlatıp ille de ikna etme isteğinden dolayı itici olabilir. İlişkide olduğunuz insandan gerçekleşmesi imkansız ya da gerçeklerden uzak isteklerde bulunmamalısınız. Tutumsuzluk ve lükse düşkünlük görülebilir. 12. Evdeki Uranüs, sık sık uyku isteği verecektir. Eğer varsa sağlık sorunlarını nasıl aşacağınızı öğrenmelisiniz. Otoriteye karşı bilinçaltı isyanları görülebilir. Aynı konumdaki Uranüs/Pluto açısında ise, haklarınızı iyi korumalı ve büyük heyecanlardan kaçınmalısınız. Jüpiter’in yanısıra Uranüs’de Güneş’le zıt konumda, bu ani değişimlerin göstergesi, birey sık sık fikir değiştirebilir ve muhakkak kendi yolunda gitmek ister. Tüm kısıtlanmalara direnir, hassas ve özgürlüğüme düşkündür. Bu yüzden arkadaşları ve beraberindeki kişi dikkatli olmalıdır. Birey özel yeteneklerini sürekli sorgulayacak ve sergilemek isteyecektir.

Kasım ayında Jüpiter 10. Astro evde bulunacak, bildiğinizi veya ne yaptığınızı daha iyi anlamak için güvendiğiniz kimselere danışın. Doğrudan toplumu ilgilendiren meslekler ön planda olacaktır. 6 evde bulunan Yay Burcu’ndaki Mars da, Jüpiter’le ilişki halinde, işleri ertelemeyin, gözünüzde büyütmeyin. Dikkatsizlik, tembellik ve kötü zamanlamalar sorun olabilir. Cömertsiniz fakat tedbirsiz davranmayın. Güneş yine Kasım’da Kova’daki ve 9. Evdeki Neptün ile ilişki halinde, bu konumda sorunlarınızın niçin ve nasıl varolduğunu anlamalısınız. Ve Kasım’da 10. Astro evden geçecek olan Uranüs, iş hayatını, otoriteyi ve uzun vadeli amaçları etkileyecek. Adı duyulmamış yeni isimler parlayacaklar ve dikkat çekecekler...

Aralık’ta ise Jüpiter 9. Evde olacak, zekanız güç kazanacak, özgüveniniz artacaktır ama kırıcı olmayın. Bilgi sizin için daha önem kazanacak, hukuk, siyaset ve turizm dönemin parlak iş dalları. Aynı süreçte, Güneş/Jüpiter ilişkisi önemli, enerjinizi ve kaynaklarınızı yanlış kullanabilirsiniz. Olaylar gelişirken daima tedbirli olun. Karışıklıklara, başkalarının olumsuz yaklaşımlarına göz yummayın. Güneş/Uranüs ilişkisi ise size gizem getirecek, daha marjinal olabilir ve gizli yönlerinizi açığa çıkarabilirsiniz. 9. Astro evdeki Uranüs Aralık ayında yine din ve inanç konularını gündeme getirecek ve toplumun dikkati yoğunlaşacak. Bu dönemde geleneksel düşünceler ve uygulamalar baskıcı ve yoğun olabilir, tutuculuğa ya da fanatizme dikkat edilmelidir.

Genel olarak bu üç ay içinde, duygusal ilişkilere, yeni ve yaratıcı düşüncelere dikkat edilmeli, tedbirli olunmalıdır. İş yaşamında ani ve beklenmedik değişimler ve atılımlar için acele edilmemelidir. Bu süreç geniş ve olumlu ilişkiler içinde olan aileler için iyi bir süreç olacaktır, birbirlerine daha yakın olacaklar ve hatta ekonomik yönden başarılı olacaklardır.

Türkiye genelinde ise, finans, yargı ve dinle ilgili konular konular ön planda görülüyor, üçünde de açılım sözcüğü kullanılacak gibi. Uranüs gerçekten çok önemli değişim ve dönüşüm rüzgarlarını estirebilir, kısacası bütün bunlar kökten bir değişime yönelişin yani Uranüs efektinin ön etkileri, fazlasına gerek yok, bekleyecek ve göreceğiz...