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Habere gÃ¶re GÃ¼neÅŸ sisteminin en bÃ¼yÃ¼k gezegeni olan JÃ¼piter, DÃ¼nyaâ€™ya en yakÄ±n mesafeye yani 592.1 milyon km yakÄ±na gelecek. DÃ¼nyanÄ±n 10 katÄ±, GÃ¼neÅŸâ€™in ise onda biri bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde olan JÃ¼piter, DÃ¼nyaâ€™ya bir dahaki yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± 2022 yÄ±lÄ±nda yapacak. GÃ¶kbilimciler, DÃ¼nyaâ€™ya aynÄ± anda yaklaÅŸacak tek gezegenin JÃ¼piter olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyorlar. Bir diÄŸer gaz devi olan UranÃ¼s, yine Pazartesi gecesinin ardÄ±ndan DÃ¼nyaâ€™ya yaklaÅŸacak. JÃ¼piter, her 12 yÄ±lda bir DÃ¼nyaâ€™ya yaklaÅŸÄ±yor. En son ziyaretini 1999â€™da yapan dev gezegene kÄ±yasla UranÃ¼sâ€™Ã¼n DÃ¼nyaâ€™ya yaklaÅŸmasÄ± bilinmeyen bir ÅŸey. DenildiÄŸi gibi UranÃ¼sâ€™un bu konumu insanÄ±n hayatÄ±nda bir kez tanÄ±k olabileceÄŸi bir olay. Her iki gezegen de, BalÄ±k Burcuâ€™da olacaklar ve biz Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki Ã¼Ã§ aylÄ±k sÃ¼reci inceleyeceÄŸiz... Ama daha Ã¶nce kÄ±saca sÃ¶z konusu iki gezegeni tanÄ±mlayalÄ±m.Â

JÃ¼piter, potansiyel geliÅŸimi ve geniÅŸleme isteÄŸini, fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼, zihinselÂ bÃ¼yÃ¼me gÃ¼cÃ¼nÃ¼, ruhsallÄ±ÄŸÄ± ve bireysel olmayan, gÃ¼Ã§ ve statÃ¼ konularÄ±ndaki birikimleri simgeler. JÃ¼piter 19 Ocak 2010â€™da BalÄ±k Burcuâ€™na girdi, 7 Haziranâ€™da KoÃ§ Burcuâ€™na geÃ§ti. 24 Temmuzâ€™da Retro harekete baÅŸlayarak 10 EylÃ¼lâ€™de yine BalÄ±k Burcuâ€™na geri dÃ¶ndÃ¼, 19 KasÄ±mâ€™da normal hareketine yine baÅŸlayÄ±p 23 Ocak 2011â€™de yine KoÃ§ Burcuâ€™na dÃ¶nÃ¼p yolculuÄŸunu sÃ¼rdÃ¼recek. JÃ¼piter, geniÅŸlemeyi, Ã¶ÄŸrenimi, zenginliÄŸi , zekayÄ±, uyumu, yasalarÄ±, dini,Â felsefeyi, ÅŸansÄ±, ÅŸiddeti ve gÃ¼cÃ¼ simgeler. Ä°yi etkiler altÄ±nda bÃ¼yÃ¼me arzusu, sahiplenme, adalet, iyimserlik, sosyallik, geleneksellik ve dinsel yaklaÅŸÄ±mlar, insaf, bonkÃ¶rlÃ¼k ve olumluluk getirir. ZÄ±t ve ters etkiler altÄ±nda ise, uyumsuzluk, adaletsizlik, sÃ¼rtÃ¼ÅŸme, asosyallik, moralsizlik, anti geleneksellik, maddecilik,Â aÅŸÄ±rÄ± yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼nsel anlaÅŸmazlÄ±klar getirir.Â Â Â

Kova Burcu yÃ¶neticisi olan UranÃ¼s ise, sosyal ve bireysel Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ simgeler. DÃ¼ÅŸÃ¼nce ve ifadedeki Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ belirler. BilindiÄŸi gibi UranÃ¼s, 31 AralÄ±k 2003 gecesinde yaptÄ±ÄŸÄ± geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ bitirerek, 28 MayÄ±s 2010â€™a kadar sÃ¼ren olan BalÄ±k burcu yolculuÄŸuna Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ve KoÃ§ Burcuâ€™na geÃ§miÅŸti ama 6 Temmuzâ€™da Retro yani ters gidiÅŸe baÅŸlayarak 15 AÄŸustosâ€™da yine BalÄ±k Burcuâ€™na geri dÃ¶ndÃ¼. Bu retro hareket 7 AralÄ±k tarihine kadar sÃ¼recek ve UranÃ¼s 12 Mart 2011â€™de yine KoÃ§ Burcuâ€™na girerek yoluna devam edecek. Eski Yunan'da adÄ± Ganymeda olan UranÃ¼s veya Ouranos gÃ¶ÄŸÃ¼n kralÄ±dÄ±r, her gece dÃ¼nyada bulunan karÄ±sÄ± tanrÄ±Ã§a Gaia'yÄ± ziyaret eder; onunla birleÅŸerek bazÄ± tanrÄ±sal varlÄ±klar doÄŸurtur. AslÄ±ndaÂ Ouranos kozmik varlÄ±k ve de erkek-baba tanrÄ±dÄ±r ve aynÄ± zamanda da ilk varedicidir. Kova Burcu gÃ¶kte Ganymede ile simgelenir. UranÃ¼s iki ÅŸekilde anlatÄ±labilir. Ani deÄŸiÅŸimler ve yÄ±kÄ±p yeniden yapmak. Bu aÃ§Ä±klamadan da anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± gibi, yeni ve beklenmedik geliÅŸmeler ile ani dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlerin kaynaÄŸÄ± UranÃ¼s'dÃ¼r. UranÃ¼sâ€™Ã¼n ikinci Ã¶nemli yÃ¶nÃ¼ ise baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼kÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k aÅŸkÄ±dÄ±r. Bu planet kiÅŸi, meslek, kavram ya da her ne olursa olsun, duraÄŸan hiÃ§birÅŸeye baÄŸlanamama etkisini, olumlu, olumsuz her yÃ¶nde ilerletmek, yeni olan tÃ¼m ÅŸeyler ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirme gÃ¼cÃ¼nÃ¼ yayar. Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve deÄŸiÅŸimcilik olarak adlandÄ±rÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iki nitelik gerÃ§ekte birbirine yabancÄ± sayÄ±lmayÄ±p, birdiÄŸerini geliÅŸtirecek Ã¶zellikler olduÄŸu iÃ§in UranÃ¼s'Ã¼n devrimciliÄŸi baÅŸka hiÃ§bir gezegende gÃ¶rÃ¼lmedik boyuttadÄ±r. Ama adÄ± geÃ§en devrim daima olumlu yÃ¶nde olmayabilir.

UranÃ¼s'Ã¼n genel Ã¶zellikleri, ani kararlar, deÄŸiÅŸim, dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ ve zorlanma, toplumsal kÄ±sÄ±tlanma, yenilikler ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k olarak tanÄ±mlanabilir. Ä°yi etkiler altÄ±nda, orijinallik, serbestlik, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k tutkusu, kendi yoluna gitmek ve yeni olanÄ± sevmek, hareketlilik, hafif gerginlik ve de yenilik arzusu getirir. Orjinal fikirler Ã¼rettirir, algÄ± gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rÄ±r, yeniliÄŸe aÃ§Ä±ktÄ±r, yardÄ±mseverdir, iyi iliÅŸkiler kurar ve bedensel ritmi dengeler. UranÃ¼s sert etkiler altÄ±nda inatÃ§Ä±, uyumsuz, dikkafalÄ±, abartÄ±lÄ±, bilgiÃ§, gergin ve sinirlidir, agresif, tutarsÄ±z, geleneklere karÅŸÄ± ve yÄ±kÄ±cÄ±dÄ±r.

Peki acaba bu iki gÃ¼Ã§lÃ¼ gezegen ya da iki gaz devi bir araya geldiklerinde neler olacaktÄ±r? Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki Ã¼Ã§ ay iÃ§inde JÃ¼piter ve UranÃ¼s kavuÅŸum konumunda olacaklar. JÃ¼piter Yay Burcuâ€™nun gezegenidir, bu sÃ¼reÃ§te BalÄ±k Burcuâ€™nda bulunacak, karÅŸÄ±sÄ±nda BaÅŸak Burcu yer alacaktÄ±r ve bu burÃ§lar Ã¶ncelikle etkilenecektir. KavuÅŸum konumunda JÃ¼piter ve UranÃ¼s Ã¼Ã§ boyunca alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda geniÅŸleme fÄ±rsatÄ± verecekler, beklenmedik anlarda beklenmedik yardÄ±mlar gelecek ve bu yardÄ±mlar genelde yakÄ±n arkadaÅŸ Ã§evrelerinden gelecektir. Genellikle ani yolculuklara Ã§Ä±kma ihtimali vardÄ±r, eÄŸitim sÃ¼recini yaÅŸayanlar iÃ§in baÅŸarÄ± sÃ¶z konusudur, Ã¶zellikle bilimsel alanda ticari kazanÃ§lar artabilir. SavaÅŸlardan, yeni teknolojilerden ve yeni bir dÃ¼zen dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinden birey daha Ã§ok etkilenecektir ve heyecan duyacaktÄ±r. Bu sÃ¼reÃ§te baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§gÃ¼dÃ¼sÃ¼ artacaÄŸÄ± iÃ§in evlilikler sorun olabilir. Evililer ise eÄŸer erken evlenmiÅŸseler eÅŸlerini suÃ§layÄ±cÄ± davranÄ±ÅŸlarda bulunabilirler.Â Ego yÃ¼kselir ve tek taraflÄ± istekler artar. BalÄ±k Burcuâ€™ndaki JÃ¼piter, yapÄ±sÄ± gereÄŸi Ã§abuk incinebilir ama bunu algÄ±lar ve kendisini dÃ¼zeltme isteÄŸi vardÄ±r, gerekli Ã§abayÄ± gÃ¶sterir. Sanatsal yetenekler artar. Ruhsal konulara yÃ¶nelik merak ve hatta ruhsal ÅŸifacÄ±lÄ±k gÃ¶rÃ¼lebilir. Ã–te yandan yine BalÄ±k Burcuâ€™nda bulunan UranÃ¼s ise, yoÄŸun duygusallÄ±k getirecektir. SÃ¶z konusu aÅŸÄ±rÄ± duygu yÃ¼kleriÂ bazen sorun olabilir.

EylÃ¼l dÃ¶neminde JÃ¼piter, 12. AstroÂ evde bulunacak. Bu konumda birey hiÃ§ bir zaman limitlerinin ne olduÄŸunun veya ne olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda olamayabilir. EÅŸlere Ã¶zellikle uyum saÄŸlama ve olaylarÄ± kontrol etme durumlarÄ±nda Ã§ok iÅŸ dÃ¼ÅŸecektir. Gizem konularÄ±na yÃ¶nelik meraklar artarken, Ã¶nseziler gÃ¼Ã§ kazanacaktÄ±r. Kumar, atlar, tiyatro, sanat ve dansa ilgi Ã§eken konular olabilirler. JÃ¼piter bu sÃ¼reÃ§te, OÄŸlak Burcuâ€™nda ve 9. Evde bulunan Pluto ile sert konumda olacak, bu nedenle yabancÄ± Ã¼lke iliÅŸkileri, din ve felsefe konularÄ±, yargÄ± ve yasalar bireysel veya toplumsal belirgin gerilimlere neden olabilirler. Bu etki altÄ±nda birey istek gÃ¼cÃ¼ ile Ã§ok ÅŸeyin Ã¼stesinden gelebilir. Sosyal konumlar, gÃ¼Ã§ ve kontrol arzularÄ±, iÃ§gÃ¼dÃ¼ler ve de alÄ±ÅŸkanlÄ±klar iyi analiz edilmelidir.

6. evde, BaÅŸakâ€™ta bulunan GÃ¼neÅŸ ise, JÃ¼piter ile zÄ±t konumda gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. BalÄ±k ve Kova burÃ§larÄ±nÄ±n yanÄ±sÄ±ra diÄŸer toprak burÃ§larÄ± da, her konuda sÃ¶z vermemeliler, ulaÅŸÄ±lmasÄ± gÃ¼Ã§ hedeflerden kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±dÄ±r. Zaman, enerji ve beceriler yerinde ve zamanÄ±nda kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r. Genelde iyimser ama heyecanlÄ± olunacaktÄ±r, birey Ã§evresine kendi dinsel veya dÃ¼nya gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ anlatÄ±p ille de ikna etme isteÄŸinden dolayÄ± itici olabilir. Ä°liÅŸkide olduÄŸunuz insandan gerÃ§ekleÅŸmesi imkansÄ±z ya da gerÃ§eklerden uzak isteklerde bulunmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Tutumsuzluk ve lÃ¼kse dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼k gÃ¶rÃ¼lebilir. 12. Evdeki UranÃ¼s, sÄ±k sÄ±k uyku isteÄŸi verecektir. EÄŸer varsa saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± nasÄ±l aÅŸacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã¶ÄŸrenmelisiniz. Otoriteye karÅŸÄ± bilinÃ§altÄ± isyanlarÄ± gÃ¶rÃ¼lebilir. AynÄ± konumdaki UranÃ¼s/Pluto aÃ§Ä±sÄ±nda ise, haklarÄ±nÄ±zÄ± iyi korumalÄ± ve bÃ¼yÃ¼k heyecanlardan kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. JÃ¼piterâ€™in yanÄ±sÄ±ra UranÃ¼sâ€™de GÃ¼neÅŸâ€™le zÄ±t konumda, bu ani deÄŸiÅŸimlerin gÃ¶stergesi, birey sÄ±k sÄ±k fikir deÄŸiÅŸtirebilir ve muhakkak kendi yolunda gitmek ister. TÃ¼m kÄ±sÄ±tlanmalara direnir, hassas ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼me dÃ¼ÅŸkÃ¼ndÃ¼r. Bu yÃ¼zden arkadaÅŸlarÄ± ve beraberindeki kiÅŸi dikkatli olmalÄ±dÄ±r. Birey Ã¶zel yeteneklerini sÃ¼rekli sorgulayacak ve sergilemek isteyecektir.Â

KasÄ±m ayÄ±nda JÃ¼piter 10. Astro evde bulunacak, bildiÄŸinizi veya ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±Â daha iyi anlamak iÃ§in gÃ¼vendiÄŸiniz kimselere danÄ±ÅŸÄ±n. DoÄŸrudan toplumu ilgilendiren meslekler Ã¶n planda olacaktÄ±r. 6 evde bulunan Yay Burcuâ€™ndaki Mars da, JÃ¼piterâ€™le iliÅŸki halinde, iÅŸleri ertelemeyin, gÃ¶zÃ¼nÃ¼zde bÃ¼yÃ¼tmeyin. Dikkatsizlik, tembellik ve kÃ¶tÃ¼ zamanlamalar sorun olabilir. CÃ¶mertsiniz fakat tedbirsiz davranmayÄ±n. GÃ¼neÅŸ yine KasÄ±mâ€™da Kovaâ€™daki ve 9. Evdeki NeptÃ¼n ile iliÅŸki halinde, bu konumda sorunlarÄ±nÄ±zÄ±n niÃ§in ve nasÄ±l varolduÄŸunu anlamalÄ±sÄ±nÄ±z. Ve KasÄ±mâ€™da 10. Astro evden geÃ§ecek olan UranÃ¼s, iÅŸ hayatÄ±nÄ±, otoriteyi ve uzun vadeli amaÃ§larÄ± etkileyecek. AdÄ± duyulmamÄ±ÅŸ yeni isimler parlayacaklar ve dikkat Ã§ekecekler...

AralÄ±kâ€™ta ise JÃ¼piter 9. Evde olacak, zekanÄ±z gÃ¼Ã§ kazanacak, Ã¶zgÃ¼veniniz artacaktÄ±r ama kÄ±rÄ±cÄ± olmayÄ±n. Bilgi sizin iÃ§in daha Ã¶nem kazanacak, hukuk, siyaset ve turizm dÃ¶nemin parlak iÅŸ dallarÄ±. AynÄ± sÃ¼reÃ§te, GÃ¼neÅŸ/JÃ¼piter iliÅŸkisi Ã¶nemli, enerjinizi ve kaynaklarÄ±nÄ±zÄ± yanlÄ±ÅŸ kullanabilirsiniz. Olaylar geliÅŸirken daima tedbirli olun. KarÄ±ÅŸÄ±klÄ±klara, baÅŸkalarÄ±nÄ±n olumsuz yaklaÅŸÄ±mlarÄ±na gÃ¶z yummayÄ±n. GÃ¼neÅŸ/UranÃ¼s iliÅŸkisi ise size gizem getirecek, daha marjinal olabilir ve gizli yÃ¶nlerinizi aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±karabilirsiniz. 9. Astro evdeki UranÃ¼s AralÄ±k ayÄ±nda yine din ve inanÃ§ konularÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getirecek ve toplumun dikkati yoÄŸunlaÅŸacak. Bu dÃ¶nemde geleneksel dÃ¼ÅŸÃ¼nceler ve uygulamalar baskÄ±cÄ± ve yoÄŸun olabilir, tutuculuÄŸa ya da fanatizme dikkat edilmelidir.

Genel olarak bu Ã¼Ã§ ay iÃ§inde, duygusal iliÅŸkilere, yeni ve yaratÄ±cÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere dikkat edilmeli, tedbirli olunmalÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸ yaÅŸamÄ±nda ani ve beklenmedik deÄŸiÅŸimler ve atÄ±lÄ±mlar iÃ§in acele edilmemelidir. Bu sÃ¼reÃ§ geniÅŸ ve olumlu iliÅŸkiler iÃ§inde olan aileler iÃ§in iyi bir sÃ¼reÃ§ olacaktÄ±r, birbirlerine daha yakÄ±n olacaklar ve hatta ekonomik yÃ¶nden baÅŸarÄ±lÄ± olacaklardÄ±r.

TÃ¼rkiye genelinde ise, finans, yargÄ± ve dinle ilgili konular konular Ã¶n planda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor, Ã¼Ã§Ã¼nde de aÃ§Ä±lÄ±m sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼ kullanÄ±lacak gibi. UranÃ¼s gerÃ§ekten Ã§ok Ã¶nemli deÄŸiÅŸim ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m rÃ¼zgarlarÄ±nÄ± estirebilir, kÄ±sacasÄ± bÃ¼tÃ¼n bunlar kÃ¶kten bir deÄŸiÅŸime yÃ¶neliÅŸin yani UranÃ¼s efektinin Ã¶n etkileri, fazlasÄ±na gerek yok, bekleyecek ve gÃ¶receÄŸiz...

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