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Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >İstikrarsız koşullar, gizli olaylar

    İstikrarsız koşullar, gizli olaylar

    Niobe Aslı TEMEL
    11.08.2016 - 09:50 | Son Güncelleme:

    Gün içerisinde istikrarsız koşullar var.

    Daha soğukkanlı ve sabırlı ilerlemek gerekebilir ya da belirsizlikler veya kararsızlık yaratan durumlar ön plana çıkabilir. Akşam saatlerinden itibaren önümüzdeki birkaç gün ise, aslen Ağustos’un son on gününü ilgilendirse de, Pazartesi günü detaylı şekilde yazdığım, risk almamayı veya tedbirli olmamızı gerektirebilecek durumlar ön plana çıkıyor, huzursuzluk yaratan koşullar oluşmaya başlıyor. Gizli olaylar, sırlar veya komplo teorileri de zamanımızı alabilir. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    Etiketler: astroloji

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