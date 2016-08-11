İstikrarsız koşullar, gizli olaylar

Daha soğukkanlı ve sabırlı ilerlemek gerekebilir ya da belirsizlikler veya kararsızlık yaratan durumlar ön plana çıkabilir. Akşam saatlerinden itibaren önümüzdeki birkaç gün ise, aslen Ağustos’un son on gününü ilgilendirse de, Pazartesi günü detaylı şekilde yazdığım, risk almamayı veya tedbirli olmamızı gerektirebilecek durumlar ön plana çıkıyor, huzursuzluk yaratan koşullar oluşmaya başlıyor. Gizli olaylar, sırlar veya komplo teorileri de zamanımızı alabilir. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel