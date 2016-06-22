İstikrarlı olmak gayret istiyor!

Genel anlamda aşırı iyimserlik veya aşırı kötümserlik türünde düşüncelerin ön plana çıkabileceği, tutamayacağımız sözler verebileceğimiz ya da altından kalkamayacağı işler için onay veren kişilere inanabileceğimiz, belirsizlikler, kafa karışıklıkları, sert cümleler veya karışıklıklar ya da hayalperestlik ve gerçeklerden uzaklaşma türünde başlıklar ön planda olabilir.

Öğle saatlerinde değişken koşullar planlanan şekilde davranmayı zorlaştırabilir veya beklenmedik durumlarla uğraşabiliriz. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel