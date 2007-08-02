İşte yıldız haritanız

Harita Çıkarmak İçin Gerekli Kaynaklar



EV TABLOSU KİTABI: Doğum tarihi ve saatine göre, evlerin başlama derecelerim bulmak için kullanılır. Bu konuda değişik metodlara göre hazırlanmış kitaplar vardır. Placidus, Dalton, Koch, Mendian, Alcabıtlus gibi teknikler kullanılmaktadır.

En çok tercih gören metod Placidus'dur....

Bu konuda yararlanabileceğiniz iki kitap isim ve adresi:

1 - DİE GLOBALEN HAEUSER TABELLAN

Otto VVilhelm Barth Yayınevi

München

2 - DALTON'S TABLES Of HAUSES

Macoy Publishing - Masomc suppiy co., ınc

Richmond, Virginia 23228

Aşağıda örnek olarak alınan bölümde; en üstte (Sid.T.) (şema:11) da yıldız saatleri ve hemen yanında ise Başucu noktasının geçtiği burç simgesi ve derecesi görülmektedir.

Soldan ilk sütun (H.Lat) enlem derecelerin! belirtir.

İkinci sütun 11. ev başlangıç çizgisinin burç ve derecesini gösterir. Diğer sütunlar sıra ile 12. 1. 2. ve 3. cü evlerin başlangıç derecelerini belirler. Kalan evler otomatikman bunların karşıtıdır. Bu yüzden altı ev için başlangıç noktaları verilir diğer altı ev tam 180 derece karşıtına denk gelir.

Ev numaralarının hemen altında burçlar simgeleri ile belirtilmiştir. Ancak burç değişikliği olduğu zaman aralarda yeni burç simgesi görülmektedir. Burç değişikliğini kaçırmamak için, söz konuşu enlemden yukarı doğru takip edilmesi daha isabetli olur.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus daha var...

Ev tablosu örnek şemada; 11. evin altında 1 derece O saniye (1. 0) yazar. 2 Derece olana kadar sadece saniyeler verilir. 1 derece her satırda "tekrar edilmez... Aynı şekilde 3. dereceye kadar 2 derece tekrar edilmez. Bu özellik dikkate alınmalıdır. Aksi halde saniyeleri derece gibi kabul etmek gibi bir hataya düşülmüş olur...

* TEKNİK BİLGİ: Fazla ince hesaplara dalmadan, pratik ve kolay yoldan yıldız haritası çıkarabilmek için sırası ile şu yolu izleyebilirsiniz.

1 - Önce bir kağıda şu bilgileri not alın. Bunların doğru ve emin olmalarının öneminden daha önce bahsetmiştik.

Doğum Yeri: İstanbul

Doğum Tarihi: 20. Aralık . 2000

Doğum Saati: 20.00

İstanbul'un

Enlemi: 41 derece kuzey

Boylamı: 29 derece doğu

2 - Saat hesaplanması:

a) Dünya saatine uyarlama: Türkiye Greenvvich saatine göre 2 saat ilerdedir. Bunun için doğum saatinden 2 saat çıkarılır.

Doğum saati 20.00 - 2 = 18.00

b) Yaz saati • Savaş saati:

Eğer doğduğunuz tarihde ileri yaz saati (+1), veya savaş saati (+2) uygulaması varsa, dünya saatine göre hesaplanan saatten çıkarılır.

Yaz saati için; -1

Savaş saati için; -2

Yaz ve Savaş saati için; -3 saat çıkarılır.

c) Bölgesel saat ayarlaması:

Doğum yerinin kaçıncı boylamda olduğu Atlastan bulunur. Her boylam arası 4 dakikadır. Boylam sayışı 4 ile çarpılır.

Bu bilgiyi yukarda not etmiştik.

Yıldız Haritası Çıkarma Yolları • 149

29 x 4 = 116 dakika... Saate çeviriyoruz: 1 saat 56 dakika...

İstanbul, Greenwich'in doğusunda olduğu için bu saat, (a) veya işlem yapılırsa (b) şıkkında bulduğumuz saate ilave edilir. Greenwich'in batısında kalan yerler için bunun tersi işlem yapılır yani çıkarılır...

(Saat toplamı yaparken, saat, dakika ve saniyelerin alt alta getirilerek toplanmasına dikkat edilmelidir.)

18.00 + 01.56 = 19 saat, 56 dakika d) Yıldız saati:

Ephemeris (Yıldız günlüğü) kitabından doğum tarihi bulunur. (Şema 10 da, örnek tarihimizin altı koyu çizgi ile çizilmiştir.) Sid. Time bölümünden saat okunur, (c) şıkkında en son elde ettiğimiz saate ilave edilir. Bu işlem, gece gökgünlüğü kitabı için geçerlidir.

19.56.00 5.55.32



Doğum saati + Yıldız saati

24.111.32

111 dakikayı saate çevirip 24 e ilave ediyoruz. 25 saat 51 dakika 32 saniye

Elde ettiğimiz saat 24 den fazla olduğu için bundan 24 saati çıkarıyoruz.

Sonuç: 1 saat 51 dakika 32 sanive'dir.

Şayet elde ettiğimiz saat 24.00 den küçük ise olduğu gibi kullanılır.

e) Ay burcunun hesaplanması

Ay ortalama olarak 2 saatte bir derece ilerler.

Ephemeristen doğum tarihimizde Ay'ı bulunduğu derece tesbit edilir. Doğum saatine göre, her 2 saat için 1 derece ilerletilerek, Ay'ın bizim için gerçek yeri bulunmuş olur.

Şema 10. da görüldüğü gibi Ay, 20 Aralık 2000 senesinde 29 derece ile Terazi burcunda olacaktır. Ancak düzeltilmiş doğum saatimiz 19.56 olduğu için, öğlen 12.00 den sonra yaklaşık 8 saat geçmektedir. 2 saate bir derece hesap ederek 4 derece ilerletilmesi gerekir. Bu işlem neticesinde, Ay, 3 derece ile Akrep burcunda yer alacaktır.