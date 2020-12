İşte yaşam sayınız

refid:7118730 ilişkili resim dosyası

Bütün yapmanız gereken doğum gününüzü, ayınızı ve yılınızı yanyana yazarak toplamaktır. 23 nisan 1948´de doğduğunuzu varsayın, öyleyse 23, 4 ve 1948 sayılarını yanyana toplayacaksınız, yani 2,3,4,1,9,4 ve 8´i. Toplam 31´dir, şimdi de 3 ve 1´i toplayalım, 4 çıkar. Demek ki, o tarihte doğmuş olsaydınız, yaşam sayınız 4 olacaktı. Şimdi aynı hesabı kendi doğum tarihiniz için yapın ve yaşam sayınızı bulun. Sadece doğum sayınız için değil, aynı hesaplamayı yaşamınızda dönüm noktası olan her tarih için de yapabilirsiniz. İşte size Numeroloji...



1 sayısı :



Anahtar sözcükler; cesaret-öncülük- özgürlük-başarmak ve bireysellik. Bir sayısı erkeksidir ve güneş tarafından yönetilir. Koç ve aslan burçları üzerinde etkilidir. Orjinallik-aktif olmak-sonuçları sezebilmek-otorite-güçlülük-yaratıcılık-enerjik olmak-atılganlık-kendine güvenmek ve hırs bir sayısının pozitif özellikleridir. Farklı olmak-zaman zaman tembellik duygusu-değişkenlik-ani güvensizlik - kendini yanlız hissetmek-zayıflık korkusu-ketumiyet ve suskunluk ve de güvence arama boşlukları sende zaman zaman ortaya çıkan ve seninle beraber yaşayan duygulardır. Şimdi de bir sayısının negatif özelliklerine bakalım; Bunları bilinmeli ve her zaman yenmeye çalışılmalıdır; bir sayısı, sinirlilik, diktatörlük, kibir ve gurur, yüksek egoizm, küstahlık, anarşizm ve ihtiras getirebilir. Bunlardan kesin olarak kaçınmak gerekir. Bir sayısının insanı amacını bilir ve o amaca yönelik olarak hangi yöntemleri kullanabileceğinin de farkındadır. Yaratıcı olabildiği için, düşüncelerinde de orjinaldir. Öğrenmekten hoşlanıyor. Ekip çalışmaları pek uygun değildir. Yaşamsal sorunları çözerken içten gelen gücün sesine inanırsa, gereken enerji sağlanabilir. Yeterki tembellikten ve terkedilmişlik duygusundan uzak kalabilsin. Uzun ve yorucu çalışmalar bir insanını korkutamaz. Daima liderlik rolünü iyi oynar ve bunu çok iyi başarır. Mücadele ederken, önüne çıkan engellerden zevk alır, boğuşmaktan hoşlanır. Diğer bir dikkat çekici yön ise, insanları reddederken üzerine düşen sorumluluğu bilmesi ve bu sorumluluğu kolayca üzerine alabilmesidir.

2 sayısı:



Anahtar sözcükler; İşbirliği-diplomasi- uyumluluk-uzlaştırıcılık-zerafet ve incelik. "Bana katılın, yanlızlıktan hoşlanmıyorum" işte ikinin yaşam sloganı... İki sayısı dişiselliğin ve dışa dönüklüğün sembolüdür. İki sayısı Ay tarafından yönetilir, Başak, Terazi ve Akrep burçları üzerinde çok etkilidir. Toleranslı olmak, kibarlık, nezaket, sevimlilik, saygılı ve nazik olmak, içtenlik, samimiyet ve sadakat, esneklik ve yumuşak başlılık, toplumu ve kalabalıkları sevmek, yardımseverlik, bağlayıcılık ve ikna edicilik İki sayısının pozitif özellikleridir. Buna karşın ani kabalık ve saygısızlık, emin olamamak , dikkatsizlik, dağınıklık, cesaretsizlik, kayıtsızlık ve ilgisizlik, bir konuya veya bir olaya konsantre olamamak, hareketsizlik ve kayıtsızlık, duygusuzluk, pasiflik ve soğukluk İki sayısının negatif yönlerinin oluştururlar. Bu önemli ve sert etkiler iki sayısının pasif ama gizli güçleridir. İki sayısının etkileri arasında inatçılık, aşırı duyarlılık, katılık, küçük görmek, melankolik kaçışlar gibi etkilere de raslanabilir. Bütün bu etkileri iyice tanımak ve olaylarla yüzyüze geldiğinde, aşabilmek için kişinin kendisine telkinlerde bulunması gerekir. İki sayısının insanı, diplomasiyi ve politikayı iyi bilir, üstelik siyaset sanatının gerekliliğini ve gerçek doğrularını kavramıştır. Olaylarda çıkabilecek her sorunda daima barışçı ve çözüm arayıcıdır. İyi bir gözlemci ve izleyici olduğu için, yaşam boyu bu özelliği ile çözümleyeci olacak ve olayları büyük zararlar görmeden aşabilecektir.

3 sayısı:



Anahtar sözcükler; neşe - coşku - yaratıcılık - kişisellik ve sanat. "Eğlence ve neşe nerede?" İşte üçün yaşam sloganı. Üç sayısı jüpiter tarafından yönetilir. Yay ve terazi burçlarını etkiler. Üç sayısının insanı; sürekli mutluluk duygusuna, güçlü bir hayal gücüne, içten dostluk yeteneğine, iyimserliğe, sürekli köpüren bir coşku ve neşenlenme gücüne, kıymetbilirliğe, yüksek sanat aşkına ve sosyal uyumluluğa sahiptir. Öte yandan üç sayısı, gizliden gizliye melankolizm, uyuşukluk, sınırlılık, içe kapanıklık ve karamsarlık, uzaklaşma güdüsü, pireyi deve yapmak, çekingenlik, ilgisizlik ve kayıtsızlık gibi etkileri de getirebilir. Üç sayısı her sayıda olduğu gibi negatif etkiler de getirebilir; maymun iştahlılık, sıkıcılık, kötümserlik, gösterişçilik, çok konuşmak, sürekli şikayetçi olmak, ani sert davranışlar ve züppelik. Üç sayısı insanı, bir sanatçı, kozmetik uzmanı, müzisyen, oyuncu, yazar, sunucu, danışman, psikiyatr veya psikolog olabilir. Sanatın her alanı uygundur. Üç sayısının insanı, yaşama sanatının bir kaçma ve kovalama sanatı olduğunu iyi bilir. Ve de bu rolü başarı ile oynar. Doğal yapı gereği, bir hayal ve kurgu sanatçısı olduğundan çok pratik sayılmaz. Bu bir eksiklik değildir çünkü öylesine renkli bir enerji yayar ki; keyifli olduğunda çevre neşe ve coşku renklerine boğulur. Üç insanı, yaşam yoluna doğal yetenekle başlar, onda mükemmel bir sezgi ve kehanet yeteneği vardır. Eğer bu gücü tam anlamıyla bilebilir ve ortaya atmaktan çekinmezse geleceği algılayabilir ve çevresini yönlendirebilir. Eğer, hangi tür ve hangi boyutta olursa olsun, sanatla biraz ilgiliyse üç sayısının titreşimleri üç insanına konuşma ve yazma alanında büyük etki verecek ve kolaylık sağlayacaktır.

4 sayısı:



Anahtar sözcükler; Çalışmak-disiplin-sınırlamak ve düzene koymak-pratik olmak ve de otoritedir. "Şimdi sırası mı? Görüyorsun ki, meşgulum..." İşte dördün yaşam sloganı. Dört sayısı güneş tarafından yönetilir, Boğa ve Oğlak burçlarını etkisi altında tutar. Dört sayısının insanı olarak kararlı, yapıcı, metodlu, ekonomik, sebep ve sonuçları iyi görebilen, ciddi, güven verici ve daha da önemlisi etkileyici, vakur, asil ve ağırbaşlıdır. Öte yandan dört sayısı zaman zaman, dikkatsizlik, tembellik, detaylara fazla boğulmak, kararsızlık, ölçüsüzlük, olayları akışına bırakmak, raslantılara güvenmek, farklılık veya ayrıcalık çabası ve yetersizlik gibi duyguları da getirebilir. Dikkatli olunmalı ve bu yönler ortaya çıktığında akılcı ve iradeli olunmalıdır. Her sayıda olduğu gibi, dört sayısının da negatif etkileri vardır. Dar kafalılık-inatçılık-esnek olamamak-aşırı sertleşmek-dogmatizm-kabalık- saygısızlık-kısıtlayıcı ve sınırlayıcı olmak- dikkafalılık-bildiğini okumak ve hoşnutsuzluk genelde negatif etkilerdir. Dört sayısının bu sert etkilerine karşı savaş vermekten kaçınmamalı ve etkileyen diğer sayıların olumlu etkilerinden yararlanıp, onlardan güç alınmalıdır. Gerekli destek gelecektir. Dört insanı, bir inşaatçı, mekanik uzmanı, muhasebeci, iş adamı, mühendis, mimar, yönetici veya laboratuar araştırmacısı olabilir.

5 sayısı:



Anahtar sözcükler; Özgürlük-aktif olmak- geliştiricilik-devrimcilik-çok yönlülük ve değişimleri kabullenmek olarak tanımlanabilir. "Senin için herşeyi daha iyi yapabilirim." İşte beşlerin yaşam sloganı. Beş sayısı, Merkür tarafından yönetilir. İkizler ve Aslan burçlarını etkiler. Beş sayısının insanı, bağımsızlık meraklısı-duygusal-ön-sezileri yüksek-fırsatçı ve yaratıcı-keyifli-neşeli-esnek-yumuşak başlı- gayretli-gelenek ve kurallara aykırı ve de yorulmak bilmez biridir. Öte yandan beş sayısının getirdiği ilginç etkiler de vardır; ani değişim korkuları, renksizlik ve ruhsuzluk, eskiye meraklılık, aşırı tereddütler ,vurdumduymazlık ve şüphecilik, soğukkanlılık, daha da doğrusu heyecansızlık ve durgunluk gibi. Tabii ki, her sayıda olduğu gibi beş sayısının da negatif etkileri vardır; sık sık gelen huzursuzluk duygusu, sinirlilik, aşırılık, eksantrık olma meraklılığı, düşüncesizlik, tahrik edicilik, abartılı olmak, yüzeysellik, çılgınlık, mantıksızlık, ya da anlamsızlık görülebilecek bazı negatif etkilerdir. Beş insanı, bir turizmci, yayıncı, araştırmacı, yazar, gazeteci, politikacı, dedektif, film yönetmeni, danışman, satıcı veya her konuda doğaüstü araştırmacısı olabilir. Bir beş insanı vardır ama aslında yoktur yani tam bir sihirbaz gibi, tanıkların gözü önünde aniden ortadan yok olabilir. Ama kişiliğinin ardından ışıltılı bir gölge daima kalacak ve uzun zaman hissedilecektir. Bütün sayıların içinde en meraklısıdır, bir cıva gibidir, çok yüksek düzeydeki elektrik enerjisi, çevredeki herkese canlılık, hareket ve eylem getirir. Beş insanı sık sık sevgili değiştirir, ama bu kadarla da kalmaz, sık sık yaşamını ve kişiliğini de değiştirerek, çevresindekileri şaşkınlıklara uğratır.



Beş sayısının insanı yaşamın bilinmeyen sınırlarında, daha fazla bilinmeyenlere ulaşmak için, durup dinlenmeden yürür. Araştırıcılığı ve bilinmeyen karşı olan ölümsüz merakı sınır tanımaz ve durmak nedir bilmez. Beş sayısının insanı doğal liderdir, her konuda başı çekmeyi iyi bilir. Olağanüstü gözlem gücü ile, adeta çevresindekileri projekte eder, aydınlatır ve gizli kalan her yönü aydınlatmak için çabalar ve sonuçta başarır da. Öyle anlar ve durumlarla karşılaşabilir ki, yıkılsa, büyük maddi ve manevi yaralar alsa dahi, bunu asla dışarı belli etmeyecek ve kimse anlamayacaktır. Beş insanları bir anlamda kolay tatmin olmayan ve yetinmeyen insanlardırlar. Onlar yeni birşeyler elde edebilmek ve öğrenebilmek için yorulmak bilmeden uğraşıp, didinirler. Her sabah yaşama yeni doğmuş gibi başlar ve yeni bir oyuna hazır olurlar. Dün olanlar dünde kalmıştır, her ne olursa olsun, onlar dünün olaylarıdır. Bir kez daha yaşanmamaları için herşey yapılmalıdır.Ötesi hiç önemli değildir... Hatta beş insanına dün kötülük eden, bugün yeniden şansını deneyebilir.

6 sayısı :



Anahtar sözcükler; Bu sayının anahtar sözcükleri sorumluluk - birleşik insanlık realitesi - yargı ve uyumdur. Altı sayısı insanları için en önemli olay, başkalarının yardımına koşmak ve sevdiklerini korumaktır. Altı sayısı Venüs tarafından yönetilir; Balık ile Yengeç burçlarını etkisi altına alır. Sayınız altı ise, yaşamın zorlu yollarında sizi etkileyecek olan temel etkenler şunlar olacaktır; altı sayısının insanı olarak insancıl, ruhen mutlu, uyumlu, yardımsever, paylaşıcı, kıymet bilen, güvenilir, şefkatli, saygılı, yüceltici ve ruhsal dengesi yüksek birisiniz . Öte yandan altı sayısı size hesapsızlık, melankoli, ayrıcalık, ihmalcilik, kayıtsızlık, dışlayıcılık, kendini arayıcılık, peşin hükümlülük, vefasızlık gibi özellikleri de yanında getirebilir. Bu etkilere karşı daha tutarlı, bilinçli olmalısınız. Her sayının negatif etkileri de vardır; tabii altı sayısının da; bakalım bunlar neler; duyarsızlık, içe kapanıklık, kindarlık, sorumsuzluk, kusur arayıcılık, alınganlık, nezaketsizlik, sevimlilik, vurdum duymazlık ve saldırganlık. Bütün bunlar altı sayısının size getirebileceği negatif etkilerdir.

7 sayısı:



Anahtar sözcükler; Bu sayının insanı duygusal, yaratıcı, hayalperest, entellektüel, teknisyen, derin, çalışkan, vakur, onurlu ve titiz biridir. "Ben seni incelerim, araştırırım." İşte yedinin yaşam sloganı. Tüm yaşamın boyunca sizin düşünce tarzınız ve dünya görüşünüz bu doğrultuda oldu ve olacak. Yedi sayısı evrenin gizem ve kudret sayısıdır ve sayılar evreninin güç kaynağıdır. Neptün gezegeni tarafından yönetilir. Akrep ve Kova burçlarını yönettiğine inanılır. Aslında yedi sayısının gizemi tam olarak çözülememiştir. Yedi sayısının anahtar sözcükleri; bilgi - anlayış - gerçeği aramak ruhsallık - gerçeği aramak, orjinallik ve analiz etmektir. Bugüne kadar yaşanan ve yaşanacak yaşam yolunda bu güçlü etkiler sizi yönlendirecekler. Özellikle dakiklik, o andaki sorumluluğunuz ve bir zamanlama ustası olmanız ünlüdür. Yedi sayısı size aynı zamanda; yanlızlık korkusu, zaman zaman etkili olamama, yeterli kültürü olduğuna inanamama, bireysellik, üstünkörülük, dar görüşlülük, düzensizlik, eksiklik ve uzaklık duygusu gibi etkiler de getirebilir. Her sayıda olduğu gibi, yedi sayısı da negatif etkiler getirerek sizi etkiler, unutmayın ki negatif etkiler, pozitif etkilerin dengesini ve geçerliliğini sağlama yönünden önemlidir. Bu etkiler altında kaldığınız zaman yapmanız gereken çözümleri bulabileceğinize olan inancınız ve direncinizdir. Başarabilirsiniz, yeter ki inanın, bu o kadar zor değildir. Yedi sayısı size aşırı eleştiricilik, gurur ve kibir, sinirlilik ve huysuzluk, kuşkuculuk, sabırsızlık,tahammülsüzlük, inzivaya düşkünlük, bağnazlık, bilgiçlik ve ukalalık gibi sert etkiler de verebilir. Siz yedi sayısının insanı olarak, bilimin her alanında, kimyacı, matematikçi, kanun adamı, tıp mensubu, majisyen veya sihirbaz, ulaştırmacı, kriminolojist, yazar, cerrah, kameraman, sosyolog ve psikolog olabilirsiniz.

8 sayısı:



Anahtar sözcükler; Sekiz sayısının anahtar sözcükleri; "organizasyon, yargı, denge, maddi başarı, otorite, güç ve kudret arayışıdır. "Kuralları ben koyarım" sekizin yaşam sloganıdır. Sekiz sayısı Satürn tarafından yönetilir, aynı zamanda da Oğlak burcunu etkisi altında tutar. Sekiz sayısının getirdiği etkiler, güçlülük, disiplin, bağımsızlık, kendine güven, sorumluluk, başarılı olmak, araştırmak, başarmak, her konuda kesinlik ve kararlılık, işbirliği yeteneği, cüretkarlık ve ataklıkdır. Bu önemli yaşam sayısı zaman zaman savunmasız kalmak, organizasyon eksikliği, çekingenlik, ilişkisizlik, kurallara karşı gelmek, sabit fikirlilik, dikkatsizlik, toyluk ve incinebilirlik etkilerini de yanında getirebilir. Bu sayı birçok mensubuna zaman zaman diktatörlük, fanatiklik, aşırı soğukluk, tutuculuk, katılık, agresiflik, kısıtlayıcılık, dikbaşlılık daima hata yapma korkusu, isyankarlık gibi negatif etkiler de getirebilir. Başarızlığının ve belki de arada bir mutsuzluğunun temel nedenleri bunlardır. Bunlara karşı en iyi direnme yolu; etkileyen diğer yaşam sayılarını bilmek ve onlardan gereken gücü alabilmektir. Siz bir sekiz insanı olarak yayıncılık, yazarlık, bankacılık, politikacılık, finansörlük, toprak ve gayrimenkul alım satımı, avukatlık, arkeologluk, antikacılık ve belediyecilik gibi meslekleri seçebilirsiniz. Sekiz insanı iki adet dört sayısının insanıdır.